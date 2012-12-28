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19-летняя девушка и 24-летний парень за два дня обокрали два магазина
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87
17 минут назад

19-летняя девушка и 24-летний парень за два дня обокрали два магазина

Они отделались крупными штрафами.

Елецкий городской суд вынес приговор родственникам — 24-летнему парню и 19-летней девушке, которые вместе обокрали два магазина «Пятерочка». Преступления они совершали два дня подряд.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в первый день они заполнили тележку продуктами и товарами личной гигиены на 3,5 тысячи рублей, и парень, дождавшись отсутствия продавца, вынес их из магазина.

На следующий день они пошли на дело в другом магазине того же ретейлера. Заполнив корзину продуктами  3,2 тысячи рублей, парень договорился с девушкой, что та подойдёт со стороны улицы к автоматической двери магазина, и когда дверь откроется — покинет торговый зал.

В суде парень и девушка признали вину. За кражи парня оштрафовали на 35 000 рублей, девушку — на 30 000 рублей.
кража
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