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Происшествия
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51 минуту назад
Банкомат спас ельчанку от мошенников
В момент перевода 500 тысяч рублей банкомат завис. Чудесная история завершилась в суде.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка пыталась перевести через банкомат полмиллиона рублей мошеннику, действовавшему под видом продавца автомобиля. Но на ее счастье в момент перевода денег банкомат «завизжал», операция перевода не была завершена. Приехавшие инкассаторы забрали деньги из кассетного отсека банкомата, и у банка выявлен излишек денег в 500 000 рублей. «Продавец» автомобиля тем временем уже перестал выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
Банк деньги ельчанке не возвращал, полагая, что за отменой операции перевода должен обратиться неустановленный владелец карты, на которую женщина переводила деньги.
«Суд принял решение в пользу ельчанки потому, что в ходе разбирательства банк не представил доказательств зачисления денег на счет неустановленного получателя. А значит он удерживает деньги ельчанки», — отметили в пресс-службе.
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