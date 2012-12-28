Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
46-летний мужчина сгорел на трассе
Происшествия
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Сдутые ветром створки балкона угодили в «Ситроен»
Происшествия
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Происшествия
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
В автомобиле нашли труп
Происшествия
В Липецке не работали транспортные карты
Общество
Пятеро липчан отравились грибами
Здоровье
Дрон перехватили над липецкой колонией
Происшествия
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
Читать все
Построившая парк в «Европейском» компания возведет «Альпы» в Нижнем парке
Общество
Из-за сильного ветра в Липецке упали 13 деревьев
Происшествия
В Липецке начинается второй этап гидравлических испытаний
Общество
52-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке билетов в театр
Происшествия
В автомобиле нашли труп
Происшествия
По факту ДТП в Ельце, в котором пострадал трёхмесячный малыш, возбуждено уголовное дело
Происшествия
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
Происшествия
Липецкий горсовет выбрал новых Почетных граждан
Общество
Банкомат спас ельчанку от мошенников
Происшествия
19-летняя девушка и 24-летний парень за два дня обокрали два магазина
Происшествия
Читать все
Общество
605
53 минуты назад
8

В Липецке начинается второй этап гидравлических испытаний

Обещают, что он продлится две недели.

С 2 по 15 июля филиал АО «РИР Энерго» — «Липецкая генерация» проведет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Без воды останутся жильцы домов, которые запитаны от Привокзальной котельной, а также от котельных на улицах Угловой и Семашко. Актуальные сроки отключения горячей воды можно посмотреть здесь.

«Зачем второй этап? Первый цикл испытаний помогает выявить большинство проблем и устранить их. Но при этом необходимо: проверить, как ведут себя трубы после первого этапа и проведенных ремонтов, найти скрытые повреждения, которые могли не сразу проявиться, убедиться, что система выдержит зимние нагрузки на 100%», — пояснили в энергокомпании.

И напомнили о мерах безопасности. Не стоит приближаться к местам работ, необходимо обходить открытые камеры и траншеи, а при признаках утечек сообщать о них по телефону диспетчерской службы: +7 (4742) 28-66-10.
отключение горячей воды
6
0
2
1
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
КОМДИВ
11 минут назад
Испытавай, не испытавай---а зимой порывы неизбежны
Ответить
Екатерина
22 минуты назад
Все испытываю да испытываю, а как только воду дают, сразу прорывы....
Ответить
житель города
34 минуты назад
КРИВЕНКОВА 13А - 1-й этап еще не закончился
Ответить
Екатерина
40 минут назад
Все испытываю да испытываю, а как только воду дают, сразу прорывы....
Ответить
У у
40 минут назад
Бедные люди, которые останутся без воды. Терпение им
Ответить
Екатерина
41 минуту назад
Все испытываю да испытываю, а как только воду дают, сразу прорывы....
Ответить
Blondie
43 минуты назад
Сырский рудник отключают только 1 раз в год на 2 недели, в то время как весь город — дважды. Хоть в чём-то нам повезло.
Ответить
46 минут назад
Зима всё проверит, сделает вывод о готовности и поставит соответствующую работе оценку.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить