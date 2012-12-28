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Общество
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53 минуты назад
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В Липецке начинается второй этап гидравлических испытаний
Обещают, что он продлится две недели.
«Зачем второй этап? Первый цикл испытаний помогает выявить большинство проблем и устранить их. Но при этом необходимо: проверить, как ведут себя трубы после первого этапа и проведенных ремонтов, найти скрытые повреждения, которые могли не сразу проявиться, убедиться, что система выдержит зимние нагрузки на 100%», — пояснили в энергокомпании.
И напомнили о мерах безопасности. Не стоит приближаться к местам работ, необходимо обходить открытые камеры и траншеи, а при признаках утечек сообщать о них по телефону диспетчерской службы: +7 (4742) 28-66-10.
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