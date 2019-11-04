«Россия - ты обитель рая!»

На Дне народного единства в Липецке соседствовали дружба народов и угарный милитаризм.

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Сегодня в России празднуют многими еще до конца не понятый самый молодой, введенный в 2005 году, государственный праздник - День народного единства. И, понятно, что ему присущи детские болезни роста, которые были заметные и в Липецке.За час до официального начала торжества на площади Петра Великого было от силы три-четыре сотни человек, главным образом артистов, казаков (при этом было абсолютно непонятно, кто настоящий казак, а кто - ряженый) и представителей муниципальных образований, которые раскидывали свои шатры с демонстрацией того самого народного единства - товаров и кулинарных изысков, сделанных руками нацменшинств, проживающих на территории области.- Многие липчане уехали за город, - объясняет мне такое малое количество людей водитель «скорой помощи», который таксовал накануне. - День то какой хороший, теплый. Чего в городе-то сидеть?В экспозиции Хлевенского района главной ценностью является семья узбеков Худайбергановых. В ней - трое детей, родившихся в России. Все они - школьники. Глава семьи на праздник не приехал. Он отрядил в Липецк супругу Нилуфар и своих детей. Семья от лица межпоселенческого центра культуры и досуга представляет узбекскую еду и танцы. Самая активная в ней - младшая Жасмин. Бойкая восьмилетняя девочка считает, что приехала на День Российской федерации. В школе ее никто не обижает, и это хорошо. Кто попробовал бы ее обидеть, явно отхватил бы от девочки люлей!Становлянский район был представлен армянами. Те выставили на столы долму, шашлык, хачапури, люля-кебаб, пахлаву. Главными вкусняшками были гаплама - целиком запеченная тыква, фаршированная рисом, изюмом и черносливом, и огромный торт в виде священной для армян горы Арарат, находящейся на территории Турции (позже, желая подарить этот гастрономический шедевр главе региона Игорю Артамонову, его неловким движением случайно разобьют об тротуарную плитку).Долгоруковский район презентовали езиды. Они растянули неизвестный никому национальный флаг, в центре которого - солнце.- Езиды живут на Востоке. После турецкого геноцида переехали кто куда - в Азербайджан, Армению, Сирию, Ирак. Мы не кудры. У нас было свое государство, Езидстан. Мы древнее греков и римлян. Мы народ, который борется против Османской империи и ИГИЛа*. Мы - за мир во всем мире. На нашем флаге солнце потому, что мы поклоняемся солнцу. Павлин - символ нашей нации. Прочему? Павлин спас езидов от жестокой войны в 2015-2018 годах в Сирии и Ираке, - поясняет глава КФХ «Рождественское» (село Круглое Липецкого района) 41-летний Гамлет Расоян, член «Единой России», желающий в ближайшее время создать езидское землячество в Липецке.Первыми представителями политической организации, которая встретилась корреспонденту GOROD48, стали члены НОДа, движения, главной целью которого является провозглашение в России беспримесного национального государства с новой Конституцией, из которой должно быть вымарано всякое упоминание о примате международного права над российским. Тогда только, мол, Владимир Владимирович Путин сможет править как национальный политик (пока у президента РФ, по мнению НОДа, связаны руки международными обязательствами, поэтому страна живет под внешним управлением).А вот и странное соседство. Религиозная организация «Современного прогрессивного иудаизма Липецка» делит одну палатку с казаками, которые учат детей обращаться с автоматом Калашникова и иным оружием. Председателя Липецкой национально-культурной еврейской автономии Ольгу Черных это немного напрягает, но держится женщина молодцом. На ее столике - самодельные куклы, представляющие разные народы России. Рядом с иудеем стоит и фигурка казака.- Мы ждем к нас в гости и ортодоксов, - говорит человек широкой души.Но ортодоксы, которые отчего-то представляли Измалковский район, в гости к «прогрессивным иудеям» не пришли. Кстати, хасиды были единственными, кто не приготовил угощение - Игорю Артамонову просто показали уголок еврейского быта.Зато День народного единства изобиловал казаками. Всякими разными. Представители одной из казачьих палаток даже продемонстрировали главе региона обряд сватовства с целованием иконы, хождением молодых под вскинутыми шашками, напутствие жениха ударами нагайки по спине. Имеющий собственную нагайку Игорь Артамонов наблюдал за сценкой с интересом, усомнившись, правда, в аутентичности казачьих кафтанов («пошита из шинели, кажется», - отметил губернатор, наглядевшийся на казаков на Ставропольщине).Этот праздник очень любил предыдущий глава региона. Олега Королева встречали у каждого шатра главы местных администраций. А сегодня глав районов на площади Петра Великого было раз, два и обчелся. Игоря Артамонова встречали с хлебом-молью и всем тем, что было приготовлено. Губернатор от рюмок отказывался, а вот закусками не пренебрегал. Особенно ему понравились бочковые огурцы.Последним шатром была палатка Липецкого района. Номинально главными в ней были вьетнамцы. Игоря Артамонова встретил 48-летний Буй Чунг Хиеу. Он родился во Вьетнаме, в Ханое. Приехал на два года работать на ЛТЗ, когда ему было 18 лет. Тут женился на своей землячке. Сейчас живет в Кулешовке. Мечтает по выходу на пенсию вернуться во Вьетнам. Говорит, что там теперь хорошо живется, не так, как раньше.Этот новый для России праздник прививается с трудом. Чувствуется его искусственность, натянутость. Также празднику явно не хватает места: в одном котле варятся русские народные песни, современная попса, песни и танцы разных народов, со сцены гремит музыка так, что уши закладывает. Шум, гам, кутерьма… Здесь же дети под руководством одетых в хаки взрослых целятся в людей из автоматов, стоит реплика пушки эпохи Второй Мировой войны…Россия - Родина святаяЛюблю тебя я всей душойРоссия - ты обитель раяГоржусь Великою странойНарод России мудрый, честныйВеками доблесть доказалВ суровых битвах - ПобедительДух, волю, силу показалМногострадальная ОтчизнаГрааль духовной чистотыВеликодушна, не капризнаКультуры цвет и доброты.Кульминация праздника стала реконструкция событий 1612 года: изгнание польских интервентов из Кремля с выстрелами из пушек и ружей, театрализованной рубкой ополченцев и оккупантов.Впрочем, представителям национальных меньшинств, для которых Россия стала второй родиной, все происходящее нравится. В своих национальных костюмах они проходят парадом между зрителями и сценой, приветствуя всех как олимпийские чемпионы, под музыку и текст песни «Широка страна моя родная!» После этого звучит гимн России и выступает губернатор.- Еще раз вслушался в слова российского гимна, в котором написано: «Братство народов союз вековой!» И сразу вспоминается вся история нашей страны, когда русские стояли насмерть с представителями разных народов нашей страны. Во всех войнах, которых было много, наша национальная идея, наш дух, наша страна побеждали. Кто приходил к нам с мечом, от меча и погибал. Важно иметь историческую память. У нас нет национальных трений. Все мы живем дружно, и это здорово. Хочу пожелать, чтобы мы всегда были едины, всегда были вместе.- запрещенная в России организация.