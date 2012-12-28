Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
46-летний мужчина сгорел на трассе
Происшествия
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Сдутые ветром створки балкона угодили в «Ситроен»
Происшествия
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Происшествия
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
В автомобиле нашли труп
Происшествия
В Липецке не работали транспортные карты
Общество
Пятеро липчан отравились грибами
Здоровье
Дрон перехватили над липецкой колонией
Происшествия
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
Читать все
Построившая парк в «Европейском» компания возведет «Альпы» в Нижнем парке
Общество
Из-за сильного ветра в Липецке упали 13 деревьев
Происшествия
В Липецке начинается второй этап гидравлических испытаний
Общество
52-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке билетов в театр
Происшествия
В автомобиле нашли труп
Происшествия
По факту ДТП в Ельце, в котором пострадал трёхмесячный малыш, возбуждено уголовное дело
Происшествия
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
Происшествия
Липецкий горсовет выбрал новых Почетных граждан
Общество
Банкомат спас ельчанку от мошенников
Происшествия
19-летняя девушка и 24-летний парень за два дня обокрали два магазина
Происшествия
Читать все
Происшествия
169
26 минут назад
3

67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем

Женщину напугали предстоящим обыском с конфискацией.

В Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя пенсионерка. Как сообщает ОМВД по городу Ельцу, ещё 27 июня ей через мобильное приложение позвонил неизвестный мужчина, который представился бывшим руководителем женщины, назвав ее по имени отчеству, и сообщил, что с ельчанкой сейчас свяжется сотрудник ФСБ, и ей нужно выполнить все его указания.

«Сотрудник ФСБ» в свою очередь объяснил женщине, что ее подозревают в пособничестве в особо тяжком преступлении и скоро придут к ней с обыском. И если у нее дома есть деньги, то их срочно нужно отправить на «безопасный» счет, чтобы их не конфисковали.

Пенсионерка взяла все деньги, которые были у нее дома, и тремя операциями перевела на указанный мошенниками счет.

А потом женщина позвонила настоящему своему бывшему руководителю и поняла, что ее обманули мошенники. Всего ельчанка лишилась 1 450 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
1
0
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дворник на Лексусе
3 минуты назад
Значит не судьба быть ей миллионершой
Ответить
Липецкий
3 минуты назад
Значит есть за что спросить! Главбухом наверное работала.
Ответить
Василий пока трезвый
9 минут назад
Какая красота, лепота.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить