67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем

Женщину напугали предстоящим обыском с конфискацией.

В Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя пенсионерка. Как сообщает ОМВД по городу Ельцу, ещё 27 июня ей через мобильное приложение позвонил неизвестный мужчина, который представился бывшим руководителем женщины, назвав ее по имени отчеству, и сообщил, что с ельчанкой сейчас свяжется сотрудник ФСБ, и ей нужно выполнить все его указания.«Сотрудник ФСБ» в свою очередь объяснил женщине, что ее подозревают в пособничестве в особо тяжком преступлении и скоро придут к ней с обыском. И если у нее дома есть деньги, то их срочно нужно отправить на «безопасный» счет, чтобы их не конфисковали.Пенсионерка взяла все деньги, которые были у нее дома, и тремя операциями перевела на указанный мошенниками счет.А потом женщина позвонила настоящему своему бывшему руководителю и поняла, что ее обманули мошенники. Всего ельчанка лишилась 1 450 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».