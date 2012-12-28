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По факту ДТП в Ельце, в котором пострадал трёхмесячный малыш, возбуждено уголовное дело
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
Происшествия
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26 минут назад
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67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
Женщину напугали предстоящим обыском с конфискацией.
«Сотрудник ФСБ» в свою очередь объяснил женщине, что ее подозревают в пособничестве в особо тяжком преступлении и скоро придут к ней с обыском. И если у нее дома есть деньги, то их срочно нужно отправить на «безопасный» счет, чтобы их не конфисковали.
Пенсионерка взяла все деньги, которые были у нее дома, и тремя операциями перевела на указанный мошенниками счет.
А потом женщина позвонила настоящему своему бывшему руководителю и поняла, что ее обманули мошенники. Всего ельчанка лишилась 1 450 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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