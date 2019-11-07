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Завершился очередной этап реконструкции здания Корпоративного университета НЛМК

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#Корпоративный университет
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Завершился очередной этап реконструкции здания Корпоративного университета НЛМК

Впервые после начала работ по реконструкции бывшего Дома культуры металлургов в Липецке жители города увидели фасад обновленного здания, где уже скоро откроется Корпоративный университет НЛМК.  

Выполнение работ на объекте оценили во время рабочей поездки президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. 

Как сообщает прес-служба НЛМК, одновременно со строительством продолжается благоустройство прилегающего к зданию пространства. На площади Франценюка и улице Аносова уложено более 1,4 тыс. кв. метров нового покрытия, включая гранитные плиты и брусчатку. Полностью благоустройство прилегающей к зданию территории завершится в мае будущего года, когда будет высажено 117 деревьев и уложено еще более 10 тыс. кв. метров покрытия. 

К середине ноября планируется завершить фасадные работы на площади более 2,2 тыс. кв. метров и смонтировать внешние и внутренние сети коммуникаций. После этого начнется монтаж сетевых кабельных линий и отделка внутренних помещений общей площадью более 9 тыс. кв. метров. Установка мультимедийного оборудования будет завершена в марте следующего года.  

Дворец культуры НЛМЗ.jpg

Так здание ДК выглядело в 1960-е годы.
Здание ДК до реконструкции 2017г..JPG

ДК в 2017 начала до реконструкции.
Здание корпуниверситета_ноябрь_2019.jpg

1 ноября 2019 года. 

Корпоративный университет станет центром подготовки и повышения квалификации для сотрудников компаний Группы НЛМК. Общая стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.  
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#Корпоративный университет
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