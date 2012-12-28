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Общество
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22 минуты назад
В пробе мёда от партии в три тонны нашли опасные вещества
Содержание остатков синтетических антибактериальных средств в несколько раз превышало ПДК.
Как сообщает Липецкая областная ветеринарная лаборатория, по ветеринарным правилам от одного владельца один раз в год мед проверяется на содержание токсичных элементов, пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов. Метаболиты нитрофуранов — это остатки запрещенных веществ, соединения, которые образуются в организме при быстром метаболизме нитрофуранов — синтетических антибактериальных средств. В мёд они могут попасть через обработку ульев или неконтролируемое лечение пчел.
Обнаружение таких веществ выше ПДК признает мёд небезопасным, а его реализация запрещается. Метаболиты нитрофуранов обладают мутагенным и канцерогенным действием, а регулярное употребление в пищу продукции с превышенным содержанием метаболитов нитрофуранов опасно для здоровья.
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