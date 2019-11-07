В следующем году мэрия Липецка возьмет в долг 1,3 миллиарда рублей

В Липецком горсовете начинают чтения проекта муниципального бюджета на 2020 год.

Сегодня члены постоянной комиссии Липецкого городского совета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии первыми из депутатов рассмотрят касающиеся профиля их деятельности разделы проекта муниципального бюджета на 2020 год. Когда с документом познакомятся все депутаты, его вынесут на публичные слушания, запланированные на 19 ноября, после чего с учетом поправок рассмотрят на декабрьской сессии горсовета.В предложенном департаментом финансов мэрии доходная часть городской казны составляет 11,2 млрд рублей. Налоговые и не налоговые поступления в этой сумме - всего 4,8 миллиарда. Остальное - дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты из регионального и федерального бюджетов. Расходная часть бюджета - 11,6 млрд рублей. Дефицит - 393,7 миллиона. При этом размер этого дефицита составляет 8,9% от общего годового объема собственных доходов бюджета, что чуть меньше ограничения в 10%, установленного Бюджетным кодексом РФ.Источниками погашения дефицита бюджета в следующем году будут преимущественно заемные средства. Также на погашение дефицита будут направлены остатки средств на счете бюджета в сумме 93,7 млн рублей. Кстати, в 2020 году потребность в кредитных ресурсах муниципалитета составляет 1,3 млрд рублей (из них 800 млн рублей будут направлены на погашение ранее полученных кредитов, 300 миллионов - на финансирование дефицита бюджета, 200 миллионов будут привлекаться при необходимости из вышестоящих бюджетов в случае возникновения кассового разрыва). В итоге прогнозный объем муниципального долга города Липецка на конец 2020 года может составить 2,6 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 9,9% и связано с привлечением заемных средств на финансирование дефицита бюджета.Главными доходными статьями горбюджета, как обычно, будут налог на доходы физических лиц (2,5 млрд рублей) и земельные платежи - земельный налог и арендная плата за землю (1,1 млрд рублей). При этом областная администрация в 2020-2022 годах последовательно сокращает остающуюся в распоряжении муниципалитета долю НДФЛ. Так, если в этом году в городской казне субъект оставлял 18,7% этого налога, то в 2020 году Липецку довели норматив в 18,2% от НДФЛ, в 2021-м - в 17,5%, в 2022-м - в 16,9%. При всем этом финансисты прогнозируют рост от этого доходного источника: с 2,5 млрд рублей в следующем году до 2,8 миллиардов - в 2022-м. Неужели липчан ожидает бурный рост заработной платы? Кстати, федеральным законодательством предусмотрен рост налога на имущество физических лиц. Так, по прогнозу, в казну города в 2020 году попадут 175,2 млн рублей, в 2021-м - 189,6 миллиона, в 2022-м - 205,3 миллиона.Остальные взимаемые мэрией налоги - незначительны. Например, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2020 году может составить 48 млн рублей (в 2021 году - 54 миллиона, в 2022-м - 60 миллионов). Постоянно растущие госпошлины за разные справки и документы, взимаемые с горожан, дадут бюджету в следующем году 96,5 млн рублей, в 2021 году - 100,1 миллиона, в 2022-м - 103,9 миллиона.А вот доходы от имущества, находящегося в распоряжении мэрии, либо падают, либо стоят на месте. Так, объем доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПами, в 2020 году составят всего 939 тысяч рублей, в 2021 году - 559 тысяч, в 2022 году - 626 тысяч. От реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, муниципалитет в следующем году получит 100 млн рублей, в 2021 году - 60 миллионов, в 2022 году - 40 миллионов. От налогообложения доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, бюджету три года подряд будет перепадать по 50 млн рублей, а от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов, казна будет получать по 2,4 млн рублей в год.А теперь - о расходах. По сравнению с первоначальным бюджетом этого года (который несколько раз пересматривали в сторону увеличения) расходы бюджета-2020 выросли на 500 млн рублей, составив 11,6 миллиарда. В следующем году мэрия запланировала участие в четырех нацпроектах («Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Экология»), что предусматривает софинансирование из федерального и регионального бюджетов. Удельный вес программных расходов в проекте бюджета на 2020 год составил 95,9%, или 11,1 млрд рублей.Практика прошлых лет сохранила главный приоритет мэрии: образование. Расходы на содержание 161 образовательного учреждения (из которых 70 детсадов и 66 школ) составят 6,7 млрд рублей. Программными мероприятиями в следующем году предусмотрено строительство школ в микрорайонах «Европейский» и «Звездный», завершение возведения многострадальной школы на Манеже, строительство трех детских садов (в городском бюджете на это предусмотрено порядка 450 млн рублей).Значительное место по расходам составляют мероприятия по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка», - 1,9 млрд рублей.Основными капиталовложениями в 2020 году станут реконструкция второго участка проспекта Победы (от автовокзала до площади Победы), на что будет потрачено 650 млн рублей, расширение на две полосы проезжей части по улице Баумана (131,6 млн рублей), строительство виадука в поселке Новая Жизнь (277 млн рублей). На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице 50 лет НЛМК запланировано выделение 10 млн рублей. Переселение горожан из ветхого и аварийного жилья потребует 50 млн рублей расходов городского бюджета (с участием софинансирования из вышестоящих бюджетов эта сумма составит 243,8 млн рублей).Обратим внимание еще на некоторые запланированные расходы мэрии. Так, МБУ «Управление благоустройства Липецка» получит в следующем году 392,3 млн рублей субсидии на уборку и текущее содержание территории города, 68,8 млн рублей - на текущий ремонт дорог, 6,1 млн рублей - на содержание мостовых сооружений, 10,6 млн рублей - на содержание ливневой канализации.На благоустройства общественных территорий из горбюджета в 2020 году планируется выделить 38 млн рублей, на благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов - 18 миллионов. 5 миллионов рублей потратят на изготовление проектно-сметной документации строительства на правом берегу набережной реки Воронеж, 2,4 миллиона получат проектировщики на спеты благоустройства парка Победы, 600 тысяч рублей выделят на подготовку проектно-сметной документации благоустройства бульвара по улице Белана. Еще 4 млн рублей предназначены для разработки дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.А вот и непонятные расходы. Скандальное МБУ «Технопарк-Липецк» получит еще 13,3 млн рублей нового финансирования. На туризм в Липецке потратят 5 млн рублей. На пиар чиновников и депутатов МАИУ «Мой город Липецк» получит субсидию в размере 19,4 млн рублей. На «Развитии гражданского общества» предполагается освоить 114,2 млн рублей. На строку «Организация работы с молодежью» выделят 2,9 млн рублей, на «Повышение значимости семейных ценностей и института семьи» - 619 тысяч, на «Развитие международных и межмуниципальных связей города Липецка» - 1,1 млн рублей, на «Укрепление межнационального согласия» - 71 тысячу и просто на патриотизм - 826 тысяч рублей.Расходы на обеспечение деятельности главы города, управления внутренней политики, управления муниципальной службы и кадровой работы, правового управления, управления делопроизводства и протокола, управления информационных технологий, управления административно-технического контроля, отдела охраны окружающей среды, отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела мобилизационной подготовки, отдела по работе с молодежью, отдела взаимодействия со СМИ составят в следующем году 102,8 млн рублей.- Бюджет Липецка следующего года по всем параметрам - не хуже бюджета нынешнего года, - считает председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.Главный финансист мэрии говорит о том, что тот размер дефицита бюджета, который запланирован, нормален. Главное - иметь источники его покрытия, а они есть.- У бюджета-2020 - не рисковый уровень долговой нагрузки, - говорит чиновница.В то же время Татьяна Григорова считает, что в скором времени у муниципалитета вырастет бремя расходов, не подкрепленных собственными доходами. Так, из года в год растет зарплата работников бюджетных организаций, а доходные источники городского бюджета сокращаются. Так, в следующем году бюджет Липецка недосчитается порядка ста миллионов рублей поступлений в связи с тем, что штрафы за нарушение действующего законодательства будут оставаться у взимающих их организаций. Так, в этом году по этой статье доходов в бюджет прогнозно попадет 167 млн рублей, а в 2020 году - только 61,4 миллиона. Будут значительно сокращены поступления от единого налога на вмененный доход в связи с его отменой с 1 января 2021 года. Поэтому объем поступлений этого налога в бюджет города в следующем году может составить 208,3 млн рублей, а уже 2021-м - всего 52 миллиона.