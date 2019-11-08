Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время выступления на административном совете в селе Копцевы Хутора дал оценку действиям мэрии по планировке квартала в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина и Котовского.- Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти. Жители на публичных слушаниях вчера рассказали все, что думают о власти. Странные истории с этим делом произошли, - считает Игорь Артамонов. - Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Всё будет у нас делаться с учётом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция.

Накануне в мэрию на публичные слушания пришли 132 жителя района Дикое. Их собрала перспектива сноса в районе практически всего частного сектора (151 дом из 180) и застройка квартала высотками.

Многие местные жители оказались с такими планами оказались не согласны. При этом, начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Лариса Кулаченкова отметила, что говорить о перспективном плане развития района, как об окончательно принятом решении, рано.

- Мы пока разрабатываем только перспективный план. Никто завтра или послезавтра сносить дома не собирается. План планировки территории будет изменен с учетом мнения владельцев участков и недвижимости. Если кто-то откажется от продажи имущества, его участок в план не включат. Все будет проработано до деталей с учетом всех мнений, - заявила на слушаниях Лариса Кулаченкова.

