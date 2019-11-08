Общество

53 минуты назад

«Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти»

23 1728
#публичные слушания
«Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти»
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время выступления на административном совете в селе Копцевы Хутора дал оценку действиям мэрии по планировке квартала в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина и Котовского. 

- Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти. Жители на публичных слушаниях вчера рассказали все, что думают о власти. Странные истории с этим делом произошли, - считает Игорь Артамонов. - Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Всё будет у нас делаться с учётом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция.

Накануне в мэрию на публичные слушания пришли 132 жителя района Дикое. Их собрала перспектива сноса в районе практически всего частного сектора (151 дом из 180) и застройка квартала высотками. 

Многие местные жители оказались с такими планами оказались не согласны. При этом, начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Лариса Кулаченкова отметила, что говорить о перспективном плане развития района, как об окончательно принятом решении, рано.

 - Мы пока разрабатываем только перспективный план. Никто завтра или послезавтра сносить дома не собирается. План планировки территории будет изменен с учетом мнения владельцев участков и недвижимости. Если кто-то откажется от продажи имущества, его участок в план не включат. Все будет проработано до деталей с учетом всех мнений, - заявила на слушаниях Лариса Кулаченкова.



23 1728
#публичные слушания

Комментарии (23)

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Александр

1 минуту назад
Артамонов сделал вид, что ничего не знает. А Уваркина вообще молчит, видимо тоже ничего не знает.
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ттт

1 минуту назад
наверно все таки дело в сумме выкупа за этот самый частный сектор, за нормальные деньги только дурак не продаст. Вот только за нормальные в понимании владельцев этого самого сектора.
ответить

аргументы и факты

2 минуты назад
Манеж Юбилейный взорвали, Крымск затопили, тайга от вырубки в Сибири горит без остановки.
ответить

смех

4 минуты назад
Наталья, операция Чистые руки , всех уволить ! Потеря доверия .
ответить

Маруся

5 минут назад
А что, давайте еще застроим, тут до Косыревки рукой подать от Елецкого, очень удобно, все под рукой - пятерка, аптеки, кладбище.
ответить

Наталья

7 минут назад
Такой подход к жителям приветствуем. Но что делать с такими горе инициаторами из мэрии?
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смех

16 минут назад
Я, так в поле и строят ! И живут ! Бу-га-га ! ))))))))))))))))))))))))
ответить

Крематорию в Липецке

17 минут назад
Быть!
ответить

Я

18 минут назад
Если б слушали жителей, до сих пор в поле бы жили. Что ж у нас начальство то такое непутевое.
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Браво!

19 минут назад
Игорь Георгиевич! Хотят строить высотки, пусть строят, вокруг липецка море полей!
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