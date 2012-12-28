В Липецкой области прогремят грозы

Температура воздуха по-прежнему ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в ослабевающем тылу циклона, который медленно смещается по северу Европейской территории России на восток – погода останется неустойчивой. Пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. Местами возможны порывы ветра до 17 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят 15-20 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, при грозе порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью — от +10 до +15 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем гроза. Ночью на улице от +10 до +12 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.День 2 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году — 6 градусов тепла.