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7 минут назад
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В Липецкой области прогремят грозы

Температура воздуха по-прежнему ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в ослабевающем тылу циклона, который медленно смещается по северу Европейской территории России на восток – погода останется неустойчивой. Пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. Местами возможны порывы ветра до 17 м/сек.
Среднесуточные температуры воздуха составят 15-20 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, при грозе порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью — от +10 до +15 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем гроза. Ночью на улице от +10 до +12 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.
День 2 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году — 6 градусов тепла.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
кит
28 секунд назад
Чем дальше в лето,тем больше осень !
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