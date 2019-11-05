Общество
23 минуты назад
Новые остановки на проспекте Победы понравились главе региона
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Потому что точно такие ставят в Москве.
Сегодня глава областной администрации Игорь Артамонов проинспектировал два объекта из тех, которые попали в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - проспект Победы и улицу Космонавтов. Оба эти объекта делает один подрядчик - московское ООО «Руслан-1». Их губернатор объехал на автобусе.
Как уже сообщал GOROD48, подрядчик должен сдать реконструированную часть проспекта Победы - от автовокзала до памятника Танкистам - к 25 декабря. Но дорожникам осталось от силы несколько дней, чтобы полностью объект сдать в эксплуатацию. Действительно, сделан колоссальный объем работ: расширена с четырех до шести полос автострада, установлены новые уличные светильники и остановочные павильоны, появились мощеные плиткой тротуары, на четной стороне проспекта сделана велодорожка. И сегодня на попавшей в ремонт части проспекта вновь стали курсировать автобусы (автомобильный транспорт по новой дороге поехал 1 сентября).
- Если бы изначально проект был сделан по уму, то так называемую грязевую дорожку, отделяющую газон от проезжей части, можно было сделать шириной в метр. И по ней бы спокойно могли ездить велосипедисты. А так имеем что имеем - велодорожка сопряжена с пешеходным тротуаром, - отметил губернатор.
А вот GOROD48 не понравились новые остановочные павильоны. Всего на шести посадочных площадках - 12 «стекляшек». С виду красивых, а по факту нефункциональных - насквозь продуваемых и проливаемых дождями. Однако один из руководителей подрядной организации стал показывать Игорю Артамонову на своем смартфоне фотографии Москвы. Мол, точно такие же остановки сделаны в столице. И губернатор сменил изначальный гнев на милость.
Представитель заказчика, директор МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов, сообщил главе региона, что подрядная организация на днях начнет подготовительные работы к запланированной на 2020 год реконструкции второй части проспекта Победы - от автовокзала до площади Победы. На объект должны выйти АО «ЛГЭК» и ПАО «Квадра» - их специалистам предстоит через проколы под проезжей частью проложить сотни метров труб разных диаметров, которые заменят старые водопроводные, канализационные и тепловые сети, некоторым из которым по 50 лет и больше. А с началом теплого времени следующего года эту часть проспекта дорожники перекроют до окончания работ, в результате которых вся автомагистраль станет шестиполосной (работы по двухлетнему контракту на проспекте Победы оценены в 1,1 млрд рублей).
Посетил Игорь Артамонов и улицу Космонавтов. Он внимательно рассмотрел новую широкоформатную тротуарную плитку и на этот раз ее качество ему пришлось по душе (31 июля тогда еще врио губернатора раскритиковал заказчика и подрядчика за плитку орловского производителя, которую он запросто ломал руками). Кстати, вице-губернатор Илья Тузов получил указание разместить линию по производству современной тротуарной плитки на территории ОГУП «Липецкдоравтоцентр», чтобы не зависеть от сторонних поставщиков («все - в дом!» - сопроводил шуткой эту новость губернатор).
- Асфальт новый, плитка новая, а столбы старые, - посетовал губернатор на жутко смотрящиеся на обновленной улице уличные световые опоры.
Вице-мэр Липецка Константин Власов сообщил Игорю Артамонову, что таким был проект ремонта улицы Космонавтов - из желания сэкономить на ней оставили старые светильники, к которым раньше крепилась троллейбусная контактная сеть (объект обошелся городскому, областному и федеральному бюджетам в 287,1 млн рублей). Однако специалисты «Руслана-1» заложили под тротуар гильзы для возможности осветить улицу по-новому, без проводов на виду. Если у мэрии появится концессионер, то в рамках муниципального проекта «Чистое небо», уже реализованного в центре города и на том же проспекте Победы, он сделает эту работу за свои деньги, и старые опоры с улицы Космонавтов уберут.
Заказчик, УГС Липецка, до сих пор, кстати, не принял эту трехкилометровую улицу в эксплуатацию, хотя сроком окончания работ по муниципальному контракту значится конец августа.
Как уже сообщал GOROD48, подрядчик должен сдать реконструированную часть проспекта Победы - от автовокзала до памятника Танкистам - к 25 декабря. Но дорожникам осталось от силы несколько дней, чтобы полностью объект сдать в эксплуатацию. Действительно, сделан колоссальный объем работ: расширена с четырех до шести полос автострада, установлены новые уличные светильники и остановочные павильоны, появились мощеные плиткой тротуары, на четной стороне проспекта сделана велодорожка. И сегодня на попавшей в ремонт части проспекта вновь стали курсировать автобусы (автомобильный транспорт по новой дороге поехал 1 сентября).
- Если бы изначально проект был сделан по уму, то так называемую грязевую дорожку, отделяющую газон от проезжей части, можно было сделать шириной в метр. И по ней бы спокойно могли ездить велосипедисты. А так имеем что имеем - велодорожка сопряжена с пешеходным тротуаром, - отметил губернатор.
А вот GOROD48 не понравились новые остановочные павильоны. Всего на шести посадочных площадках - 12 «стекляшек». С виду красивых, а по факту нефункциональных - насквозь продуваемых и проливаемых дождями. Однако один из руководителей подрядной организации стал показывать Игорю Артамонову на своем смартфоне фотографии Москвы. Мол, точно такие же остановки сделаны в столице. И губернатор сменил изначальный гнев на милость.
Представитель заказчика, директор МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов, сообщил главе региона, что подрядная организация на днях начнет подготовительные работы к запланированной на 2020 год реконструкции второй части проспекта Победы - от автовокзала до площади Победы. На объект должны выйти АО «ЛГЭК» и ПАО «Квадра» - их специалистам предстоит через проколы под проезжей частью проложить сотни метров труб разных диаметров, которые заменят старые водопроводные, канализационные и тепловые сети, некоторым из которым по 50 лет и больше. А с началом теплого времени следующего года эту часть проспекта дорожники перекроют до окончания работ, в результате которых вся автомагистраль станет шестиполосной (работы по двухлетнему контракту на проспекте Победы оценены в 1,1 млрд рублей).
Посетил Игорь Артамонов и улицу Космонавтов. Он внимательно рассмотрел новую широкоформатную тротуарную плитку и на этот раз ее качество ему пришлось по душе (31 июля тогда еще врио губернатора раскритиковал заказчика и подрядчика за плитку орловского производителя, которую он запросто ломал руками). Кстати, вице-губернатор Илья Тузов получил указание разместить линию по производству современной тротуарной плитки на территории ОГУП «Липецкдоравтоцентр», чтобы не зависеть от сторонних поставщиков («все - в дом!» - сопроводил шуткой эту новость губернатор).
- Асфальт новый, плитка новая, а столбы старые, - посетовал губернатор на жутко смотрящиеся на обновленной улице уличные световые опоры.
Вице-мэр Липецка Константин Власов сообщил Игорю Артамонову, что таким был проект ремонта улицы Космонавтов - из желания сэкономить на ней оставили старые светильники, к которым раньше крепилась троллейбусная контактная сеть (объект обошелся городскому, областному и федеральному бюджетам в 287,1 млн рублей). Однако специалисты «Руслана-1» заложили под тротуар гильзы для возможности осветить улицу по-новому, без проводов на виду. Если у мэрии появится концессионер, то в рамках муниципального проекта «Чистое небо», уже реализованного в центре города и на том же проспекте Победы, он сделает эту работу за свои деньги, и старые опоры с улицы Космонавтов уберут.
Заказчик, УГС Липецка, до сих пор, кстати, не принял эту трехкилометровую улицу в эксплуатацию, хотя сроком окончания работ по муниципальному контракту значится конец августа.
5 632
Я
Из проверенных источников
Глава-красавец и умница!
Атаман Кудасов
Нет ,,,,,