«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек

Депутат Липецкого горсовета Евгений Павлов призывает не рисковать жизнью и здоровьем малышей.

На сессии Липецкого горсовета с подачи его первого вице-спикера Бориса Понаморева вчера обсуждали недостаток социальной инфраструктуры в активно застраиваемом районе у Быханова сада:— Там дома растут как грибы. Масштабы работ поражают. В этом районе в ближайшей перспективе будут жить 10 тысяч человек. Поэтому уже сейчас особого внимания требует развитие социальной транспортной инфраструктуры. Ранее мы определились с тем, что там нужна дорога для движения автобусов. Надо хотя бы раз в полгода встречаться для решения этих вопросов.В новом районе появятся три новых улицы общей длиной в 1,2 километра. Планами застройки предусмотрены без малого шесть тысяч мест для парковки машин, в том числе на подземных стоянках.Вице-мэр - председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий сказала в ответ, что с застройщиками удалось договорится о расширении за счет их земельных участков существующей дороги по улице Тельмана. И сейчас департамента градостроительства занимается ее планировкой.Вице-спикер Евгений Павлов поднял другую проблему этого района: детских садов и школ.— В целом наш город отличается доступностью образовательной среды. В пределах 500 метров от места жительства большинства детей есть школы и детские сады. Но в районе активной застройки у Быханова сада нет хорошей новой школы. Там строят жилье комфорт-класса, но там нет детских садов. И это куда больший приоритет, чем дорога. Есть ли хоть какое то понимание источников финансирования строительства образовательных учреждений?Евгений Павлов как раз живет в районе, о котором говорит. По завершении всех строительных проектов в границах улиц Гагарина — Балмочных — Тельмана — Качалова — переулка Попова появится до 300 тысяч кв. метров нового жилья. Этот жилой массив будет сопоставим с микрорайоном «Европейский». Но если в «Европейском» построены три детских сада и школа на 800 мест при необходимости строительства еще точно такой же, то в границах застраиваемого района пока есть лишь старый, неработающий уже год двухэтажный детсад и 24-я школа 1954 года постройки, в которой в две смены учатся 536 детей. А все школы неподалеку — №№ 5,12, 19, 24, куда, по мнению вице-мэра, могли бы ходить дети из района-новостройки, переполнены.Светлана Сурмий сообщила, что в застраиваемом районе запланирована школа на 1200 мест. Она есть в Генплане развития Липецка. Но вот беда — под нее мэрия не выделила отдельный большой участок, а отвела малый, на котором находится нынешняя школа № 24. Второй корпус предполагается построить на земельном участке, принадлежащем Министерству обороны. Но военные ни в какую не хотят передавать его муниципалитету! Все переговоры заходят в тупик.Чуть лучше ситуация с детскими садами. Один из застройщиков, липецкая компания «Спецфундаментстрой», обязана построить детсад на 150 мест в районе бывшей нефтебазы по проекту комплексного развития территории. Остальные детсады — на 160, 100 и 90 мест — разместятся на первых этажах многоэтажек или в пристройках к ним.Однако с таким подходом не согласился тот же Евгений Павлов, экс-председатель городского департамента образования. Он вспомнил историю о том, как ДСК выделил под детский сад помещения на первых этажах своего ЖК «Петровский квартал» на улице 50 лет НЛМК (в трех синих свечках сбоку от Петровского рынка), но детей в них водить было бы страшно: путь из пристроенных зданий к беседкам пересекал проезд, по которому ездят машины. А так нельзя.В ответ Светлана Сурмий не сказала ничего. Возможно, потому, что этой весной уже говорила о том, что ее департамент поставил перед воронежскими застройщиками задачу спроектировать под детские сады помещения, соответствующие всем необходимым образовательным нормативам.