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48 минут назад
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«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек

Депутат Липецкого горсовета Евгений Павлов призывает не рисковать жизнью и здоровьем малышей.

На сессии Липецкого горсовета с подачи его первого вице-спикера Бориса Понаморева вчера обсуждали недостаток социальной инфраструктуры в активно застраиваемом районе у Быханова сада:

— Там дома растут как грибы. Масштабы работ поражают. В этом районе в ближайшей перспективе будут жить 10 тысяч человек. Поэтому уже сейчас особого внимания требует развитие социальной транспортной инфраструктуры. Ранее мы определились с тем, что там нужна дорога для движения автобусов. Надо хотя бы раз в полгода встречаться для решения этих вопросов.

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В новом районе появятся три новых улицы общей длиной в 1,2 километра. Планами застройки предусмотрены без малого шесть тысяч мест для парковки машин, в том числе на подземных стоянках.

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нынешняя дорога на улице Тельмана 

Вице-мэр - председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий сказала в ответ, что с застройщиками удалось договорится о расширении за счет их земельных участков существующей дороги по улице Тельмана. И сейчас департамента градостроительства занимается ее планировкой.

Вице-спикер Евгений Павлов поднял другую проблему этого района: детских садов и школ.

— В целом наш город отличается доступностью образовательной среды. В пределах 500 метров от места жительства большинства детей есть школы и детские сады. Но в районе активной застройки у Быханова сада нет хорошей новой школы. Там строят жилье комфорт-класса, но там нет детских садов. И это куда больший приоритет, чем дорога. Есть ли хоть какое то понимание источников финансирования строительства образовательных учреждений?

Евгений Павлов как раз живет в районе, о котором говорит. По завершении всех строительных проектов в границах улиц Гагарина — Балмочных — Тельмана — Качалова — переулка Попова появится до 300 тысяч кв. метров нового жилья. Этот жилой массив будет сопоставим с микрорайоном «Европейский». Но если в «Европейском» построены три детских сада и школа на 800 мест при необходимости строительства еще точно такой же, то в границах застраиваемого района пока есть лишь старый, неработающий уже год двухэтажный детсад и 24-я школа 1954 года постройки, в которой в две смены учатся 536 детей. А все школы неподалеку — №№ 5,12, 19, 24, куда, по мнению вице-мэра, могли бы ходить дети из района-новостройки, переполнены.

Светлана Сурмий сообщила, что в застраиваемом районе запланирована школа на 1200 мест. Она есть в Генплане развития Липецка. Но вот беда — под нее мэрия не выделила отдельный большой участок, а отвела малый, на котором находится нынешняя школа № 24. Второй корпус предполагается построить на земельном участке, принадлежащем Министерству обороны. Но военные ни в какую не хотят передавать его муниципалитету! Все переговоры заходят в тупик.

Чуть лучше ситуация с детскими садами. Один из застройщиков, липецкая компания «Спецфундаментстрой», обязана построить детсад на 150 мест в районе бывшей нефтебазы по проекту комплексного развития территории. Остальные детсады — на 160, 100 и 90 мест — разместятся на первых этажах многоэтажек или в пристройках к ним.

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нынешний детсад на улице Мусоргского 

Однако с таким подходом не согласился тот же Евгений Павлов, экс-председатель городского департамента образования. Он вспомнил историю о том, как ДСК выделил под детский сад помещения на первых этажах своего ЖК «Петровский квартал» на улице 50 лет НЛМК (в трех синих свечках сбоку от Петровского рынка), но детей в них водить было бы страшно: путь из пристроенных зданий к беседкам пересекал проезд, по которому ездят машины. А так нельзя.

В ответ Светлана Сурмий не сказала ничего. Возможно, потому, что этой весной уже говорила о том, что ее департамент поставил перед воронежскими застройщиками задачу спроектировать под детские сады помещения, соответствующие всем необходимым образовательным нормативам.
Липецкий горсовет
образование
КРТ
застройка
Быханов сад
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Комментарии (12)

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Сначала новые
8 минут назад
Кто там будет жить?
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Дед
11 минут назад
Все службы в дома напихайте , чтобы из дома не выходить!
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Ветеран
12 минут назад
Полностью поддерживаю. Дома здесь лепят окна в окна, вплотную к дороге, а дорога узкая. Уже сейчас строители забили своими авто все наши стоянки. Школы далеко и ходить к ним приходится по дороге или узенькому тротуару. За такую планировку надо под суд отдавать. И еще радость для будущих жильцов - ж/д дорога Липецк-Грязи под окнами.
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Леликов Сергей г. Липецк
14 минут назад
Застройщик обязан(на добровольных началах,в рамках социальной ответственности,совместно с органами власти),построить ДОУ. А не дом с кв за "бешеные" деньги,и сдачей площадей в аренду. Наивно?,может быть. Но пора прекратить делать из города "гетто".
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Ольга
17 минут назад
А на Ушинского начальная школа на первом этаже пятиэтажки. Всех всё устраивает, кроме жильцов конечно.
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Молодец Павлов!
20 минут назад
Не забывает о детях.
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Кирпич
21 минуту назад
Это Липецк, нет порядка
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Ответ
26 минут назад
Строителю , тогда квартиры в домах будут по 200 000 руб за кв м в ценах 2025 года .
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НикНик
7 минут назад
Не знаю,как сейчас, но в 13-м году в Белгороде застройщики, были обязаны всю социалку и благоустройство перед заселением организовать.Во всяком случае микрорайон Улитка так строили. Т.е. люди заезжали в полностью готовую инфраструктуру с дорогами, садами-школами-спортплощадками-газонами...Была бы воля руководства, а застройщики особо не обеднеют. Видимо, у нас другой подход.
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Строитель
22 минуты назад
Ну тогда пусть и сами застройщики там покупают.
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Строитель.
31 минуту назад
А вы не пробовали давать разрешения на застройку домов после того как застройщик внесет лепту в строительстве того же детского сада, школы, дороги или ещё каких то соц объектов для этого же района? Дома как семечки лепят а не одного соцобекта не построено. Или здесь цены другие и нет заинтересованности?
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Леликов Сергей г. Липецк
13 минут назад
Не смешите,на европейском в начале,пивнуха,и ряд других объектов с пандусом для инвалидов. Это наверно не двусмысленно говорит о назначении.
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