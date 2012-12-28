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Общество
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сегодня, 10:26
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С елецким предпринимателем судятся из-за рукоятки зубной щетки
Требуют 100 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин продавал зубные щетки через интернет-магазин «Рулэнд». В этом товаре представители компании увидели незаконное использование патента на промышленный образец №124523 «Рукоятка зубной щетки». Владельцем патента является дизайнер Александр Белов. С ООО «Завод зубных щеток» у него заключено лицензионное соглашение.
Сначала в адрес индивидуального предпринимателя была направлена досудебная претензия, а теперь правообладатель обратился в суд.
Фото - vk.com/sud48
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