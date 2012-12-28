С елецким предпринимателем судятся из-за рукоятки зубной щетки

Требуют 100 000 рублей.

ООО «Завод зубных щеток» подало в Арбитражный суд на предпринимателя из Ельца за нарушение патентных прав на рукоятку зубной щетки и требует взыскать компенсацию в 100 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин продавал зубные щетки через интернет-магазин «Рулэнд». В этом товаре представители компании увидели незаконное использование патента на промышленный образец №124523 «Рукоятка зубной щетки». Владельцем патента является дизайнер Александр Белов. С ООО «Завод зубных щеток» у него заключено лицензионное соглашение.Сначала в адрес индивидуального предпринимателя была направлена досудебная претензия, а теперь правообладатель обратился в суд.