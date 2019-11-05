На одну женщину репродуктивного возраста пришлось меньше полутора новорожденных

Коэффициент рождаемости в Липецкой области уменьшается три года подряд. По итогам прошлого года он составил 1,494 новорожденного на одну женщину. В стране этот показатель чуть выше — 1,579, сообщает Росстат.

10 884 малыша появились на свет в Липецкой области в прошлом году — на 679 меньше, чем годом ранее. Суммарный коэффициент рождаемости также снизился с 1,540 до 1,494. Он начал сокращаться после 2015 года, когда был максимальным за последние семь лет — 1,7 ребенка на одну женщину. Между тем, для воспроизводства населения (без роста численности) коэффициент рождаемости должен составлять не менее 2,11-2,15.



Максимальным коэффициент рождаемости был в Ненецком автономном округе (2,241 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста), Чечне (2,598), республике Алтай (2,346), Тыве (2,967), Бурятии (2,040) и Чукотском автономном округе (2,025). Низкие показатели рождаемости наблюдались в Пензенской области (1,348), Мордовии (1,255), Ленинградской области (1,124), Тамбовской области (1,333), Воронежской области (1,339).



