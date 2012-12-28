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Происшествия
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сегодня, 11:43
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Спасатели вытащили из вентиляционной шахты голубя
Живая и здоровая птица сразу же улетела.
«Незваный гость был задержан спасателями и благополучно отправлен на свободу», — сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.
Птицы в таких ситуациях создают угрозу: нарушается вентиляция, кроме того, скопление пуха и перьев легко может загореться.
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