Спасатели вытащили из вентиляционной шахты голубя

Живая и здоровая птица сразу же улетела.

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Жительница одного из домов в 9-м микрорайоне Липецка обнаружила в вентиляционной шахте своей квартиры голубя. Все попытки женщины прогнать птицу не удались, и она обратилась за помощью к спасателям.«Незваный гость был задержан спасателями и благополучно отправлен на свободу», — сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.Птицы в таких ситуациях создают угрозу: нарушается вентиляция, кроме того, скопление пуха и перьев легко может загореться.