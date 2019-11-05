Общество
сегодня, 08:27
По проспекту Победы поехали автобусы
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Дорожникам осталось от силы несколько дней, чтобы полностью объект сдать в эксплуатацию и устранить "косяки".
Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром по реконструированной части проспекта Победы - от автовокзала до памятника Танкистам - возобновилось прерванное в мае движение пассажирского транспорта.
Движение автомобилей по отремонтированной части расширенного с четырех до шести полос проспекта открылось в сентябре, а вот возобновление автобусных маршрутов задерживало строительство остановочных площадок. Сегодня утром GOROD48 проинспектировал сделанное.
По четной стороне проспекта Победы готово почти все. И даже пешеходные дорожки. Более того, на раскатанном черноземе кое-где уже взошла свежая травка. И на этой стороне магистрали установлены уже и новые остановочные павильоны.
Остановка "Памятник Танкистам"
Остановка "Улица Буденного"
Остановка "Автовокзал"
А вот на нечетной стороне проспекта Победы работы еще до конца недели.
Так выглядит остановка "Памятник Танкистам". Строителей здесь задержало возведение подпорных стенок.
Такая же ситуация на остановке "Улица Буденного". Даже непонятно, как на нее попадают люди, ведь входа на эту площадку со стороны 25-го микрорайона пока нет.
Пассажиры восстановлением движения транспорта довольны. Недоумение у них вызывают лишь новые остановочные павильоны. От старых железных коробок, больше похожих на уличные туалеты, они отличаются разительно. Но у всех один вопрос: защитят ли такие открытые "стекляшки" от ветра и дождя?
ООО "Руслан-1" сдает объект раньше обозначенного в муниципальном контракте срока более чем на месяц. Это не может не радовать. Строителям осталось устранить некоторые недоделки и "косяки".
Выезд от стройплощадки ЖК "Карамель". Когда задождит, строительная техника будет вытаскивать на своих колесах глину и землю на новых асфальт проспекта
Дорожники пожалели акацию и вмонтировали ее в грязевую дорожку возле все того же ЖК "Карамель". А кто пожалеет муниципалов, которым предстоит чистить ее от снега? Вангуем, что дерево к весне снесут ковшами тракторов МБУ "Управление благоустройства Липецка"
Реконструкция проспекта Победы завершится в следующем году. Проект одной из основных магистралей города предусматривает расширение проезжей части до шести полос в оба направления на всем протяжении с устройством выделенной полосы для общественного транспорта. Цена двухлетнего контракта - 1,1 млрд рублей.
Движение автомобилей по отремонтированной части расширенного с четырех до шести полос проспекта открылось в сентябре, а вот возобновление автобусных маршрутов задерживало строительство остановочных площадок. Сегодня утром GOROD48 проинспектировал сделанное.
По четной стороне проспекта Победы готово почти все. И даже пешеходные дорожки. Более того, на раскатанном черноземе кое-где уже взошла свежая травка. И на этой стороне магистрали установлены уже и новые остановочные павильоны.
Остановка "Памятник Танкистам"
Остановка "Улица Буденного"
Остановка "Автовокзал"
А вот на нечетной стороне проспекта Победы работы еще до конца недели.
Так выглядит остановка "Памятник Танкистам". Строителей здесь задержало возведение подпорных стенок.
Такая же ситуация на остановке "Улица Буденного". Даже непонятно, как на нее попадают люди, ведь входа на эту площадку со стороны 25-го микрорайона пока нет.
Пассажиры восстановлением движения транспорта довольны. Недоумение у них вызывают лишь новые остановочные павильоны. От старых железных коробок, больше похожих на уличные туалеты, они отличаются разительно. Но у всех один вопрос: защитят ли такие открытые "стекляшки" от ветра и дождя?
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ООО "Руслан-1" сдает объект раньше обозначенного в муниципальном контракте срока более чем на месяц. Это не может не радовать. Строителям осталось устранить некоторые недоделки и "косяки".
Выезд от стройплощадки ЖК "Карамель". Когда задождит, строительная техника будет вытаскивать на своих колесах глину и землю на новых асфальт проспекта
Дорожники пожалели акацию и вмонтировали ее в грязевую дорожку возле все того же ЖК "Карамель". А кто пожалеет муниципалов, которым предстоит чистить ее от снега? Вангуем, что дерево к весне снесут ковшами тракторов МБУ "Управление благоустройства Липецка"
Реконструкция проспекта Победы завершится в следующем году. Проект одной из основных магистралей города предусматривает расширение проезжей части до шести полос в оба направления на всем протяжении с устройством выделенной полосы для общественного транспорта. Цена двухлетнего контракта - 1,1 млрд рублей.
15 1189
Штыри забыли спилить
White
valerafromsplus
valerafromsplus
White
Обман
007
Город говорит
Люда
007