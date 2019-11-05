Общество

сегодня, 08:27

По проспекту Победы поехали автобусы

15 1189
#проспект Победы
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По проспекту Победы поехали автобусы

Дорожникам осталось от силы несколько дней, чтобы полностью объект сдать в эксплуатацию и устранить "косяки".

Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром по реконструированной части проспекта Победы - от автовокзала до памятника Танкистам - возобновилось прерванное в мае движение пассажирского транспорта.

Движение автомобилей по отремонтированной части расширенного с четырех до шести полос проспекта открылось в сентябре, а вот возобновление автобусных маршрутов задерживало строительство остановочных площадок. Сегодня утром GOROD48 проинспектировал сделанное.

По четной стороне проспекта Победы готово почти все. И даже пешеходные дорожки. Более того, на раскатанном черноземе кое-где уже взошла свежая травка. И на этой стороне магистрали установлены уже и новые остановочные павильоны.

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Остановка "Памятник Танкистам"

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Остановка "Улица Буденного"

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Остановка "Автовокзал"

А вот на нечетной стороне проспекта Победы работы еще до конца недели.

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Так выглядит остановка "Памятник Танкистам". Строителей здесь задержало возведение подпорных стенок.

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Такая же ситуация на остановке "Улица Буденного". Даже непонятно, как на нее попадают люди, ведь входа на эту площадку со стороны 25-го микрорайона пока нет.

Пассажиры восстановлением движения транспорта довольны. Недоумение у них вызывают лишь новые остановочные павильоны. От старых железных коробок, больше похожих на уличные туалеты, они отличаются разительно. Но у всех один вопрос: защитят ли такие открытые "стекляшки" от ветра и дождя?

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ООО "Руслан-1" сдает объект раньше обозначенного в муниципальном контракте срока более чем на месяц. Это не может не радовать. Строителям осталось устранить некоторые недоделки и "косяки".

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Выезд от стройплощадки ЖК "Карамель". Когда задождит, строительная техника будет вытаскивать на своих колесах глину и землю на новых асфальт проспекта

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Дорожники пожалели акацию и вмонтировали ее в грязевую дорожку возле все того же ЖК "Карамель". А кто пожалеет муниципалов, которым предстоит чистить ее от снега? Вангуем, что дерево к весне снесут ковшами тракторов МБУ "Управление благоустройства Липецка"

Реконструкция проспекта Победы завершится в следующем году. Проект одной из основных магистралей города предусматривает расширение проезжей части до шести полос в оба направления на всем протяжении с устройством выделенной полосы для общественного транспорта. Цена двухлетнего контракта - 1,1 млрд рублей.
15 1189
#проспект Победы
2

Комментарии (15)

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Штыри забыли спилить

2 минуты назад
Или и так сойдёт? главное бабло пильнули на этой куете.
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White

25 минут назад
Даже масштабная реконструкция не позволила сделать отдельный карман и постоянный зелёный светофор на поворот с Пр-та Победы на Пр-т 60 лет СССР. Чей-то маленький объём мозга не позволяет оперировать такими важными данными.
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valerafromsplus

25 минут назад
Можно в крайнем случае ржавые трамваи поставить, в качестве остановок. :)
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valerafromsplus

27 минут назад
Ну у нас, типа глобальное потепление, вот и такие остановки.
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White

29 минут назад
Абсолютно убогие остановочные павильоны, продув снизу отменный. Такими темпами они к новому году только смогут завершить все недоделки. На 1 и 3 фото выглядывает наша городская достопримечательность - "Зона отчуждения" = Долгострой. 14 лет стабильности.
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Обман

29 минут назад
Враньё-весь транспорт идёт по Меркулова,зачем дурить народ.
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007

32 минуты назад
Конструкции называются фиг вам,интересно сколько одна стоит?
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Город говорит

32 минуты назад
Территорию у Автовокзала сделали ужасно, какие-то глупые углы, повороты, не удобно ни автомобилистам, ни пешеходам, все по-уродски, была возможность расширить - не расширили конечно, а даже заузили, итак нет парковочных мест...
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Люда

33 минуты назад
Остановки проектировал тот кто не разу на них не стоял,это скотина видать в европе отдыхает.Сволочи
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007

34 минуты назад
Ктокто Воронин заказывал остановки
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