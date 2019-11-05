По проспекту Победы поехали автобусы

Дорожникам осталось от силы несколько дней, чтобы полностью объект сдать в эксплуатацию и устранить "косяки".

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром по реконструированной части проспекта Победы - от автовокзала до памятника Танкистам - возобновилось прерванное в мае движение пассажирского транспорта.Движение автомобилей по отремонтированной части расширенного с четырех до шести полос проспекта открылось в сентябре, а вот возобновление автобусных маршрутов задерживало строительство остановочных площадок. Сегодня утром GOROD48 проинспектировал сделанное.По четной стороне проспекта Победы готово почти все. И даже пешеходные дорожки. Более того, на раскатанном черноземе кое-где уже взошла свежая травка. И на этой стороне магистрали установлены уже и новые остановочные павильоны.А вот на нечетной стороне проспекта Победы работы еще до конца недели.Пассажиры восстановлением движения транспорта довольны. Недоумение у них вызывают лишь новые остановочные павильоны. От старых железных коробок, больше похожих на уличные туалеты, они отличаются разительно. Но у всех один вопрос: защитят ли такие открытые "стекляшки" от ветра и дождя?ООО "Руслан-1" сдает объект раньше обозначенного в муниципальном контракте срока более чем на месяц. Это не может не радовать. Строителям осталось устранить некоторые недоделки и "косяки".Реконструкция проспекта Победы завершится в следующем году. Проект одной из основных магистралей города предусматривает расширение проезжей части до шести полос в оба направления на всем протяжении с устройством выделенной полосы для общественного транспорта. Цена двухлетнего контракта - 1,1 млрд рублей.