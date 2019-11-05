Половина липчан получает зарплаты ниже 28,5 тысячи рублей

Половина жителей Липецкой области получают зарплату ниже 28 557 рублей - именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, сообщает Росстат в своем исследовании. Между тем, по итогам января-апреля средняя номинальная начисленная зарплата составила в регионе 33 547 рублей.

Медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34 335 рублей при средней начисленной зарплате 47 657 рублей. Чем выше отношение медианного значения зарплаты к ее среднему уровню, тем меньше неравенство в оплате труда, и обратно — чем сильнее средняя зарплата отличается от медианной, тем сильнее неравенство в оплате труда и больше доля людей с низкой зарплатой. По России это соотношение в нынешнем году составило 72,1%, по Липецкой области — 81,2%.

Самый маленький разрыв зарплат в Липецкой области был в 2009 году — тогда медианная зарплата составляла 82,6% от средней, максимального уровня он достиг в 2017 году: медианная зарплата была всего 78,9% от средней.

В целом по стране разрыв между медианным и средним значениями зарплат составляет в разных регионах от 13% до 31%. На первом месте по разрыву зарплат оказалась Москва, где медианное значение зарплаты оказалось всего 68,8% от средней, на втором — Сахалинская область (71,2%). В то же время в Ненецком автономном округе разница уровней медианной и средней зарплат была 87,3%.