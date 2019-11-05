12 минут назад
Половина липчан получает зарплаты ниже 28,5 тысячи рублей
Половина жителей Липецкой области получают зарплату ниже 28 557 рублей - именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, сообщает Росстат в своем исследовании. Между тем, по итогам января-апреля средняя номинальная начисленная зарплата составила в регионе 33 547 рублей.
Самый маленький разрыв зарплат в Липецкой области был в 2009 году — тогда медианная зарплата составляла 82,6% от средней, максимального уровня он достиг в 2017 году: медианная зарплата была всего 78,9% от средней.
В целом по стране разрыв между медианным и средним значениями зарплат составляет в разных регионах от 13% до 31%. На первом месте по разрыву зарплат оказалась Москва, где медианное значение зарплаты оказалось всего 68,8% от средней, на втором — Сахалинская область (71,2%). В то же время в Ненецком автономном округе разница уровней медианной и средней зарплат была 87,3%.
еленп
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