Общество

сегодня, 12:31

Из-за поручения Дмитрия Медведева «ТЭКО-Сервис» снизили тариф на вывоз мусора

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#тариф #мусор #ФАС #ТЭКО-Сервис
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Из-за поручения Дмитрия Медведева «ТЭКО-Сервис» снизили тариф на вывоз мусора

Благая весть кается Ельца и шести районов области.

Управление энергетики и тарифов Липецкой области вынесло постановление, которое снижает тарифы на услуги «ТЭКО-Сервис». Эта компания уполномочена заниматься сбором, переработкой и утилизацией твердых коммунальных отходов на территории Ельца и шести районов - Елецкого, Воловского, Долгоруковского, Измалковского, Становлянского и Тербунского. Теперь предельный единый тариф на услуги оператора населению составляет 508,94 рубля за кубометр. До 31 октября этот тариф составлял 517,39 рубля. Тариф также снижен для организаций — с 431,16 рубля до 424,12 рубля. Сниженные тарифы будут действовать как минимум до 1 января 2019 года.

Причину пересмотра тарифа в управлении энергетики и тарифов в Липецкй области GOROD48 пояснить не смогли, сославшись на отсутствие руководителя ведомства на рабочем месте. Вместе с этим GOROD48 известно, что пересмотр тарифа — исполнение предписания ФАС России, вынесенного из-за поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Цитируем пункт №14 перечня поручений председателя правительства от 23 апреля 2019 года:

« Минприроды России (Д.Н.Кобылкину)
ФАС России (И.Ю.Артемьеву)
Росприроднадзор (С.Г.Радионовой)

Проведите с участием администрации Липецкой области проверку в отношении организации, предоставляющей услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории г.Елец Липецкой области.

О результатах доложите в правительство Российской Федерации до 17 мая 2019 года».

И после этого бюрократическая машина заработала на всех парах. Активно включилось в работу ФАС России. Уже летом заместитель руководителя федеральной антимонопольной службы РФ выдал управлению энергетики и тарифов предписание пересмотреть тарифы на услуги «ТЭКО-Сервис». Причиной пересмотра стал анализ ранее установленного тарифа. Антимонопольщики выяснили, что в расходы на амортизацию работы оператора включили суммы за обслуживание еще не введенных в эксплуатацию объектов. Кроме того, в компании забыли проиндексировать рост оплаты труда персонала, а вот расходы на топливо и ГСМ распланировали с явным завышением прогноза по инфляции. Всего при проверке обоснованности тарифа антимонопольщики выявили четыре значительных нарушения. Предписание о пересмотре «мусорного тарифа» липецким чиновникам выдали 17 июня, изменить его должны были до 1 июля. Но постановление о снижении цен на услуги «ТЭКО-Сервис» подписали только 31 октября.

Напомним, этой зимой «ТЭКО-Сервис» оказался в центре мусорного скандала. Елец увяз в мусоре, контейнеры были завалены отходами, а коммунальные машины к ним не спешили. «ТЭКО-Сервис», проработавший в сфере обращения с мусором в Тамбовской области около 15 лет, оказался бессилен. Компания, заходя в Липецкую область, заключила договора субподряда на выполнение порученных им работ с местными частниками. Они должны были обеспечить уборку мусора, в том числе, в Ельце. Но в последний момент частники отказались от соглашения. И «ТЭКО-Сервис» остался и без рабочей силы, и без техники, а Елец в новогодние каникулы потонул в мусоре. Завалы отходов разгребли только к середине января.
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#тариф #мусор #ФАС #ТЭКО-Сервис
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Комментарии (9)

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Шутка

20 минут назад
Первое апреля? Сниженные тарифы будут действовать как минимум до 1 января 2019 года.
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липчанка

20 минут назад
Интересно,а когда же ЭКОПРОМ снизит
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Доко

55 минут назад
Ага хер там
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Ворьё

59 минут назад
При нашем премьере только на копейки могут понизить, И эти либералы ещё ругают Сталина. Почитайте Сталинское снижение цен (1947-1954 гг.).
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Почту кто знает?

сегодня, 13:00
А куда фотки отправлять что у нас в Липецке творится, тоже Медведиву? Что-бы и нам снизили. Так как наши власти не живут в городе.
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гость

сегодня, 12:54
Я, В Липецке ЭКО-ПРОМ, вроде, как .
ответить

гость

сегодня, 12:53
Сниженные тарифы будут действовать как минимум до 1 января 2019 года. Вы там что покурили? Или грядущий день МВД отпраздновали?
ответить

007

сегодня, 12:41
Где липчане то?
ответить

Я

сегодня, 12:40
А чего это вдруг ельчане стали липчанами?
ответить

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