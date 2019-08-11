Пока не наступит завтра, не поймешь, как хорошо тебе сегодня

Итоги недели.

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На этой неделе. Его гибель стала первым в нынешнем году летальным случаем после употребления грибов. Но станет ли последней? В токсикологическом отделении стационара проходят лечение еще четыре отравившихся грибами человека, трое из которых - в тяжелом состоянии. А вообще с начала грибного сезона в областную больницу попали восемь жертв так называемой тихой охоты. Многие отведали белой поганки. Опытный грибник, как и сапер, ошибается раз в жизни.- Собирал белые грибы и сыроежки, а потом оказался здесь, - тихим голосом говорит GOROD48 измученный 66-летний житель Грязинского района, лежащий под капельницей в палате интенсивной терапии токсикологического отделения.По словам главврача ЛОКБ Любови Агафоновой,. Панацея одна - вообще не употреблять дикоросы. Если уж совсем невмоготу, то брать в лесу только те грибы, в которых нет сомнений.А еще в эту пятницув 15 микрорайоне Липецка. Это был гнилой, давно засохший тополь. И этот случай должен подсказать мэрии выделить необходимые средства на уборку всех аварийных деревьев. Это должно стать безусловным приоритетом, таким же, как и восстановление похищенных с дорог и дворов люков и решеток инженерных сетей, ведь в любом случае все затраты на ремонт автомобилей или, не дай бог, морального вреда от гибели человека ложатся на муниципальный бюджет.До выборов главы региона остался месяц. Зарегистрированная пятерка кандидатов в губернаторы вступила в последний раунд избирательной кампании. GOROD48 предложил еще посмотреть на тех, чьи имена появятся в бюллетенях.- Губернаторские выборы в Липецкой области стали конкурентными, что может повысить явку избирателей в сравнении с выборами главы области в 2014 году. Сергей Токарев, опытный оратор и политик, думаю, сможет «зажечь» на теледебатах. Конечно, электорат у КПРФ все же не безграничный, учитывая верность партии сталинизму, плановой экономике и т.п. Кроме того, Токарев не имеет отношения к военной службе, а многие россияне испытывают особый пиетет перед людьми в погонах, на чем пытался играть Александр Шерин из ЛДПР. Но конкуренцию основному кандидату Сергей Токарев составит и часть протестного электората собрать сможет. На протестной повестке могут сосредоточить избирательную кампанию менее известные липчанам кандидаты, - считает доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, модератор Липецкого экспертного клуба Вадим Ковригин (см.).… Вчера в Липецке на площади у областного ДК прошла акция «Солидарности с Москвой за честные выборы и против полицейского беспредела».(примерно столько же количество полицейских и росгвардейцев обеспечивало безопасность мероприятия). Участники акции говорили о необходимости свободного доступа к участию в выборах всех уровней независимых и оппозиционных депутатов и осудили действия силовиков 27 июля и 3 августа в Москве.Как обстояло дело с задержаниями людей на Трубной площади в Москве 27 июля, GOROD48 рассказал липчанин Александр Финиарель, студент второго курса магистратуры Высшей школы экономики. Будущий профессиональный политолог пришел на встречу с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым городская избирательная комиссия отказала в участии в выборах. Но домой он попал лишь 4 августа (см.).- Я не был особенно активным участником митинга. Когда полиция начала хаотичные задержания, я вообще попытался оказаться подальше от происходящего и хотел уйти, но не мог этого сделать, поскольку площадь была окружена. Так что подчиниться «законным требованиям сотрудников полиции» у меня в принципе не было возможности. Поэтому я стал просто фотографировать то, что происходит. Именно в этот момент меня взяли под белы рученьки двое самых ленивых полицейских, которые проходили мимо. Я не стал сопротивляться, потому что понимал, что будет только хуже, - говорит арестант.По мнению будущего политолога, идея о необходимости согласования митингов противоречит Конституции РФ. По его словам, именно полиция на улицах создает для горожан гораздо больше проблем, чем сам протест: когда вмешивается в ход мирной акции, «винтит» задержанных, травмирует их физически и морально, а затем арестовывает и придумывает уголовные дела.Между тем в Липецке идет тихая революция сверху. Мэрия пытается расшевелить гражданскую активность горожан, призывая к созданию сети территориального местного самоуправления, посредством которой жители могли бы обсуждать и решать свои проблемы. Идеолог этой революции Евгения Уваркина считает, что обилие горизонтальных связей уровня «дом-двор-микрорайон» внутри четырех городских округов позволят мэрии как на рентгеновском снимке увидеть все вывихи и переломы существующих муниципальных программ. Базовой единицей территориального общественного самоуправления (ТОС) должен стать старший по подъезду или руководитель уличного комитета - человек с активной жизненной позицией, которому делегировали полномочия их соседи (см.).А вот и приятная неожиданность:. Только пятая часть участников соответствующего опроса, проводившегося на портале «Открытый Липецк», хотела бы видеть в городе не только бюст генералиссимуса, но его имя на адресных табличках и в паспортных штампах.Сегодня - День строителя. Поздравляем всех людей этой самой важной профессии (когда-то ведь не было ни врачей, ни учителей, а народ-то где-то жил!). Поздравляем и лучших в этой отрасли: по итогам областного профессионального смотра архитекторов «Золотая капитель»,зодчих Сергея Сошникова и Юрия Аристова. «Серебряного» диплома удостоены Роман Митчин и Василий Черников за проект реконструкции здания детской стоматологической поликлиники в Ельце. Диплом за третье место получили Виктор Рекис, Евгения Ходова и Евгения Самофалова за офисное здание в Ельце, а также Екатерина Гулевская за многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта ЖК «Панорама» в областном центре.На этой неделе в областном арбитражном суде началось разбирательство по иску ООО «Специализированный застройщик «Строймастер» к известному блогеру Михаилу Ларионову, более известному под псевдонимом Нестор, и липчанке Татьяне Семеновой.. Застройщик требует признать их публикации в Facebook не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации (ответчики этой весной писали о конфликтной ситуации в переулке Яблочкина, где истец начал строительства ЖК «Авангард»).- Если истец говорит в суде, что наше мнение подорвало достоинство и репутацию застройщика, мы в свою очередь доказываем, что ее особо и не было, - обозначили линию защиты блогеры. - Мы ходатайствуем о приобщении распечаток скриншотов с интернет-сайтов СМИ и органов власти, которые транслировали ситуацию с ЖК «Авангард», в том числе о ряде нарушений, а также об отзыве разрешения на строительство жилищного комплекса.Тот же арбитражный суд запретил управлению Росреестра по Краснодарскому краю регистрировать сделки на участок земли площадью 48 тысяч кв.м. в Сочи, который арендовало в 2014 году СУ-5 уже беглого депутата областного Совета Михаила Захарова для строительства жилищного комплекса «Кудепста». Ранее конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительным договора уступки аренды этого участка, подписанного СУ-5 в 2017 году с ООО «ЦУМ». Конкурсный управляющий уверен, что «ЦУМ» получил права на землю в Сочи незаконно, и намерен вернуть актив в распоряжение строительной компании (см.).Напомним, что ранее СУ СК по Липецкой области сообщил о вскрытии новых махинаций руководства строительной компании в лице председателя совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаила Захарова и его директора по строительству Сергея Ельчанинова (по версии следствия, они приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» за 56 млн рублей, - эти средства дольщики ЖК «Европейский» заплатили застройщику за квартиры в микрорайоне). В ходе расследования уголовного дела также установлен факт приобретения фигурантами на деньги дольщиков апартаментов в Сочи ценой более 16 млн рублей. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).… В этом году благоустраиваемые дворы Липецка попали в три партии. Первая партия - это 35 придомовых территорий, список которых и объем работ были запланированы еще администрацией Сергея Иванова. На них будет потрачено 62,5 млн рублей. Эти дворы будут сделаны комплексно: с заменой бордюров, с расширением парковочных мест, с заменой асфальта, с детскими игровыми и спортивными площадками, покрытым искусственным газоном или резиной. Работы по приведения в порядок еще 51 двора оценены в 40 млн рублей. В таких дворах лишь поменяют асфальт, обустроят мусорные контейнеры, насыплют щедро песка. Благоустройство еще 45 придомовых территорий (по заказу ТОСов) обойдется бюджету в 20 млн рублей.Но не все липчане довольны преобразованиями. Так, жительница Сырского Рудника Оксана Гунькина пожаловалась в GOROD48 на то, что взамен обещанного искусственного покрытия детскую площадку у ее дома щедро засыпали песком.- ответил на этот упрек начальник МУ «Управление капитального ремонта» Роман Нижегородов.А вчера Евгения Уваркина со свитой чиновников обошла весь сокольский парк, на общую неухоженность которого живущие рядом горожане пожаловались врио губернатора Игорю Артамонову.- Мы желаем привлечь к благоустройству этого парка спонсорские средства. Предпринимательница Светлана Демидова на обновление детского городка даст миллион рублей. Надеемся, что этот почин поддержат крупные предприятия - «Свободный Сокол», цемзавод. В следующем году по программе «рубль на рубль» мы добавим к привлеченным спонсорским средствам бюджетное финансирование. За два года - этот и следующий - парк преобразится, - уверена глава Липецка (см.).На этой неделе попал в работу уникальный в своем роде водный объект, пруд «Кирпичка» на улице Папина. Водоем находится в плотной жилой застройке, долгие годы был местом отдыха горожан. В прошлом году мэрия перевела его в муниципальную собственность, выделила на первые шаги по благоустройству берегов 100 тысяч рублей. А в среду: его участники собирали опиленные ветки, мусор, пластиковые и стеклянные бутылки, стертые шины и старые аккумуляторы.Вот так новость:! Об этом сообщил портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой Росстат. Так, доля бедного населения старше трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике составляет 13%, в Липецкой области - 12,9%, в Белгородской - 11,8%. Парадокс в том, что Белгородская и Липецкая области - безусловные лидеры в ЦФО по индексам роста промпроизводства и оборотам АПК.А вот и еще один парадокс: нормативы по питанию и содержанию в социальных учреждениях, которые кажутся гулаговскими (см.). Да, такой рацион положен посетителям дневных стационаров в социальных учреждения, которые проводят там всего лишь часть дня, но факт остается фактом: в день каждому положено не более 6 граммов вареной колбасы или сосисок, 15 граммов творога, 0,5 грамма кофе или какао…Не радуют данные еще одного рейтинга. Специалисты Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают качество работы коммунальных служб в своих городах, и составили рейтинг 200 городов России по этому показателю. Выяснилось, что. Липецк в этом рейтинге - на 167 месте, Елец - на 104-м. Ельчане оценивают работу сферы ЖКХ по десятибалльной системе на 5,7, липчане - на 4,5.… На этой неделе в МБУ «Технопарк-Липецк» побывали депутаты горсовета. Они очень хотели узнать, как тут обстоят дела с освоением почти полумиллиарда рублей бюджетных средств на строительстве новых объектов, с привлечением инвесторов, с развернутыми в технопарке новыми наукоемкими производствами. Но оказалось - никак! Почему? Потому, что. А чего вы хотите от экс-начальника областного управления строительства и архитектуры, который стал седьмым по счету начальником нашей «кремниевой долины»?С 2012 года в технопарке создано 450 рабочих мест. Валовая выручка резидентов за это время составила 750 миллионов рублей. Налогов в этом году они заплатили всего 14,8 миллиона рублей при годовом плане в 50,2 миллиона (при этом, в прошлом году предприятия зоны уплатили 63,7 миллиона рублей налогов). И вот еще достижение: на 30 резидентов зоны за год оформлен всего один (!) патент на изобретение. При этом резиденты живут как сыр в масле. Так, арендная плата для них составляет 50% от среднерыночной ставки в Липецке. Ставка налога на прибыль снижена на 4,5% на семь лет. На такое же время резидент освобожден от налога на имущества, а от транспортного налога - на 10 лет. Недавно липецкий технопарк стал региональным оператором «Сколково», что означает для его резидентов 0% налога на прибыль и налога на имущество, освобождение от уплаты таможенных пошлин на возимое исследовательское оборудование и от НДС.. Теперь мужчине грозит два года лишения свободы. А в Липецком районе: житель многоэтажки выбросил собаку из окна третьего этажа, а потом вышел во двор и жестоко избил ее ногами. Три дня Сима ползала под окнами на передних лапах. Неравнодушные люди отвезли избитую дворнягу к ветеринарам и те выяснили, что у собаки сломан позвоночник, переломан таз, отбиты внутренние органы (собаку усыпили).. В окончательном обвинении - три эпизода. Обвиняемый нападал на женщин в разных районах Липецка и, угрожая расправой, насиловал.. Под моторное судно, которым управлял пьяный молодой мужчина, на реке у пляжа села Желтые Пески попала 64-летняя женщина.Управление здравоохранение отчиталось о состоянии онкологической помощи:. Липецкая область за первые пять месяцев года не уложилась в целевые показатели: в регионе умерло 194,4 человек на 100 000 населения, а должно умирать не более 192,3 человек. Зато по другим целевым показателям - успех: в раннем выявлении онкологии, выживаемости онкобольных с диагнозом, установленным более пяти лет назад, показателю годовой летальности.А что удивило на прошедшей неделе горожан?