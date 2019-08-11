Неделя 48

30 минут назад

Пока не наступит завтра, не поймешь, как хорошо тебе сегодня

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#выборы #отравление грибами #благоустройство #строители
Пока не наступит завтра, не поймешь, как хорошо тебе сегодня

Итоги недели.

На этой неделе «В Липецкой области мужчина насмерть отравился грибами». Его гибель стала первым в нынешнем году летальным случаем после употребления грибов. Но станет ли последней? В токсикологическом отделении стационара проходят лечение еще четыре отравившихся грибами человека, трое из которых - в тяжелом состоянии. А вообще с начала грибного сезона в областную больницу попали восемь жертв так называемой тихой охоты. Многие отведали белой поганки. Опытный грибник, как и сапер, ошибается раз в жизни.

- Собирал белые грибы и сыроежки, а потом оказался здесь, - тихим голосом говорит GOROD48 измученный 66-летний житель Грязинского района, лежащий под капельницей в палате интенсивной терапии токсикологического отделения.

По словам главврача ЛОКБ Любови Агафоновой, «Луковица и серебряная ложечка - не панацея от реанимации». Панацея одна - вообще не употреблять дикоросы. Если уж совсем невмоготу, то брать в лесу только те грибы, в которых нет сомнений.

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А еще в эту пятницу «Ветер свалил дерево на три автомобиля» в 15 микрорайоне Липецка. Это был гнилой, давно засохший тополь. И этот случай должен подсказать мэрии выделить необходимые средства на уборку всех аварийных деревьев. Это должно стать безусловным приоритетом, таким же, как и восстановление похищенных с дорог и дворов люков и решеток инженерных сетей, ведь в любом случае все затраты на ремонт автомобилей или, не дай бог, морального вреда от гибели человека ложатся на муниципальный бюджет.

«Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство!» © Виктор Черномырдин

До выборов главы региона остался месяц. Зарегистрированная пятерка кандидатов в губернаторы вступила в последний раунд избирательной кампании. GOROD48 предложил еще посмотреть на тех, чьи имена появятся в бюллетенях.

- Губернаторские выборы в Липецкой области стали конкурентными, что может повысить явку избирателей в сравнении с выборами главы области в 2014 году. Сергей Токарев, опытный оратор и политик, думаю, сможет «зажечь» на теледебатах. Конечно, электорат у КПРФ все же не безграничный, учитывая верность партии сталинизму, плановой экономике и т.п. Кроме того, Токарев не имеет отношения к военной службе, а многие россияне испытывают особый пиетет перед людьми в погонах, на чем пытался играть Александр Шерин из ЛДПР. Но конкуренцию основному кандидату Сергей Токарев составит и часть протестного электората собрать сможет. На протестной повестке могут сосредоточить избирательную кампанию менее известные липчанам кандидаты, - считает доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, модератор Липецкого экспертного клуба Вадим Ковригин (см. «Месяц до губернаторских выборов: кандидаты вступили в последний раунд избирательной кампании»).

… Вчера в Липецке на площади у областного ДК прошла акция «Солидарности с Москвой за честные выборы и против полицейского беспредела». «Протест москвичей в Липецке публично поддержали несколько десятков человек» (примерно столько же количество полицейских и росгвардейцев обеспечивало безопасность мероприятия). Участники акции говорили о необходимости свободного доступа к участию в выборах всех уровней независимых и оппозиционных депутатов и осудили действия силовиков 27 июля и 3 августа в Москве.

Как обстояло дело с задержаниями людей на Трубной площади в Москве 27 июля, GOROD48 рассказал липчанин Александр Финиарель, студент второго курса магистратуры Высшей школы экономики. Будущий профессиональный политолог пришел на встречу с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым городская избирательная комиссия отказала в участии в выборах. Но домой он попал лишь 4 августа (см. «Липчанин провел 7 суток «в плену у российского государства» за участие в московском митинге»).

- Я не был особенно активным участником митинга. Когда полиция начала хаотичные задержания, я вообще попытался оказаться подальше от происходящего и хотел уйти, но не мог этого сделать, поскольку площадь была окружена. Так что подчиниться «законным требованиям сотрудников полиции» у меня в принципе не было возможности. Поэтому я стал просто фотографировать то, что происходит. Именно в этот момент меня взяли под белы рученьки двое самых ленивых полицейских, которые проходили мимо. Я не стал сопротивляться, потому что понимал, что будет только хуже, - говорит арестант.

По мнению будущего политолога, идея о необходимости согласования митингов противоречит Конституции РФ. По его словам, именно полиция на улицах создает для горожан гораздо больше проблем, чем сам протест: когда вмешивается в ход мирной акции, «винтит» задержанных, травмирует их физически и морально, а затем арестовывает и придумывает уголовные дела.

Между тем в Липецке идет тихая революция сверху. Мэрия пытается расшевелить гражданскую активность горожан, призывая к созданию сети территориального местного самоуправления, посредством которой жители могли бы обсуждать и решать свои проблемы. Идеолог этой революции Евгения Уваркина считает, что обилие горизонтальных связей уровня «дом-двор-микрорайон» внутри четырех городских округов позволят мэрии как на рентгеновском снимке увидеть все вывихи и переломы существующих муниципальных программ. Базовой единицей территориального общественного самоуправления (ТОС) должен стать старший по подъезду или руководитель уличного комитета - человек с активной жизненной позицией, которому делегировали полномочия их соседи (см. «Евгения Уваркина: «Мне нужны яркие лидеры общественного самоуправления»).

А вот и приятная неожиданность: «Липчане выступили против присвоения имени Сталина одной из улиц города». Только пятая часть участников соответствующего опроса, проводившегося на портале «Открытый Липецк», хотела бы видеть в городе не только бюст генералиссимуса, но его имя на адресных табличках и в паспортных штампах.

Прораб не может достроить себе дачу, потому что ворует у себя кирпич на баню

Сегодня - День строителя. Поздравляем всех людей этой самой важной профессии (когда-то ведь не было ни врачей, ни учителей, а народ-то где-то жил!). Поздравляем и лучших в этой отрасли: по итогам областного профессионального смотра архитекторов «Золотая капитель», «Лучшим архитектурным проектом области признан жилой комплекс в 29-м микрорайоне» зодчих Сергея Сошникова и Юрия Аристова. «Серебряного» диплома удостоены Роман Митчин и Василий Черников за проект реконструкции здания детской стоматологической поликлиники в Ельце. Диплом за третье место получили Виктор Рекис, Евгения Ходова и Евгения Самофалова за офисное здание в Ельце, а также Екатерина Гулевская за многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта ЖК «Панорама» в областном центре.

На этой неделе в областном арбитражном суде началось разбирательство по иску ООО «Специализированный застройщик «Строймастер» к известному блогеру Михаилу Ларионову, более известному под псевдонимом Нестор, и липчанке Татьяне Семеновой. «Строймастер» предъявил блогерам финансовые требования на 200 тысяч рублей». Застройщик требует признать их публикации в Facebook не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации (ответчики этой весной писали о конфликтной ситуации в переулке Яблочкина, где истец начал строительства ЖК «Авангард»).

- Если истец говорит в суде, что наше мнение подорвало достоинство и репутацию застройщика, мы в свою очередь доказываем, что ее особо и не было, - обозначили линию защиты блогеры. - Мы ходатайствуем о приобщении распечаток скриншотов с интернет-сайтов СМИ и органов власти, которые транслировали ситуацию с ЖК «Авангард», в том числе о ряде нарушений, а также об отзыве разрешения на строительство жилищного комплекса.

Тот же арбитражный суд запретил управлению Росреестра по Краснодарскому краю регистрировать сделки на участок земли площадью 48 тысяч кв.м. в Сочи, который арендовало в 2014 году СУ-5 уже беглого депутата областного Совета Михаила Захарова для строительства жилищного комплекса «Кудепста». Ранее конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительным договора уступки аренды этого участка, подписанного СУ-5 в 2017 году с ООО «ЦУМ». Конкурсный управляющий уверен, что «ЦУМ» получил права на землю в Сочи незаконно, и намерен вернуть актив в распоряжение строительной компании (см. «Суд запретил сделки с сочинской землей СУ-5»).

Напомним, что ранее СУ СК по Липецкой области сообщил о вскрытии новых махинаций руководства строительной компании в лице председателя совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаила Захарова и его директора по строительству Сергея Ельчанинова (по версии следствия, они приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» за 56 млн рублей, - эти средства дольщики ЖК «Европейский» заплатили застройщику за квартиры в микрорайоне). В ходе расследования уголовного дела также установлен факт приобретения фигурантами на деньги дольщиков апартаментов в Сочи ценой более 16 млн рублей. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).

… В этом году благоустраиваемые дворы Липецка попали в три партии. Первая партия - это 35 придомовых территорий, список которых и объем работ были запланированы еще администрацией Сергея Иванова. На них будет потрачено 62,5 млн рублей. Эти дворы будут сделаны комплексно: с заменой бордюров, с расширением парковочных мест, с заменой асфальта, с детскими игровыми и спортивными площадками, покрытым искусственным газоном или резиной. Работы по приведения в порядок еще 51 двора оценены в 40 млн рублей. В таких дворах лишь поменяют асфальт, обустроят мусорные контейнеры, насыплют щедро песка. Благоустройство еще 45 придомовых территорий (по заказу ТОСов) обойдется бюджету в 20 млн рублей.

Но не все липчане довольны преобразованиями. Так, жительница Сырского Рудника Оксана Гунькина пожаловалась в GOROD48 на то, что взамен обещанного искусственного покрытия детскую площадку у ее дома щедро засыпали песком. «Если в каждый двор класть резину, она будет золотая!» - ответил на этот упрек начальник МУ «Управление капитального ремонта» Роман Нижегородов.

А вчера Евгения Уваркина со свитой чиновников обошла весь сокольский парк, на общую неухоженность которого живущие рядом горожане пожаловались врио губернатора Игорю Артамонову.

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- Мы желаем привлечь к благоустройству этого парка спонсорские средства. Предпринимательница Светлана Демидова на обновление детского городка даст миллион рублей. Надеемся, что этот почин поддержат крупные предприятия - «Свободный Сокол», цемзавод. В следующем году по программе «рубль на рубль» мы добавим к привлеченным спонсорским средствам бюджетное финансирование. За два года - этот и следующий - парк преобразится, - уверена глава Липецка (см. «Евгения Уваркина: «Господа, это какой-то колхоз!»).

На этой неделе попал в работу уникальный в своем роде водный объект, пруд «Кирпичка» на улице Папина. Водоем находится в плотной жилой застройке, долгие годы был местом отдыха горожан. В прошлом году мэрия перевела его в муниципальную собственность, выделила на первые шаги по благоустройству берегов 100 тысяч рублей. А в среду «Берега пруда «Кирпичка» приводили в порядок во время субботника»: его участники собирали опиленные ветки, мусор, пластиковые и стеклянные бутылки, стертые шины и старые аккумуляторы.

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Догоним и перегоним, устанем и перестанем

Вот так новость: «Липецкая область занимает второе место в стране по числу бедных пенсионеров»! Об этом сообщил портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой Росстат. Так, доля бедного населения старше трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике составляет 13%, в Липецкой области - 12,9%, в Белгородской - 11,8%. Парадокс в том, что Белгородская и Липецкая области - безусловные лидеры в ЦФО по индексам роста промпроизводства и оборотам АПК.

А вот и еще один парадокс: нормативы по питанию и содержанию в социальных учреждениях, которые кажутся гулаговскими (см. «Меню дома престарелых: одно яйцо в неделю, грамм чая в день»). Да, такой рацион положен посетителям дневных стационаров в социальных учреждения, которые проводят там всего лишь часть дня, но факт остается фактом: в день каждому положено не более 6 граммов вареной колбасы или сосисок, 15 граммов творога, 0,5 грамма кофе или какао…

Не радуют данные еще одного рейтинга. Специалисты Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают качество работы коммунальных служб в своих городах, и составили рейтинг 200 городов России по этому показателю. Выяснилось, что «Липчане и ельчане не довольны работой служб ЖКХ». Липецк в этом рейтинге - на 167 месте, Елец - на 104-м. Ельчане оценивают работу сферы ЖКХ по десятибалльной системе на 5,7, липчане - на 4,5.

… На этой неделе в МБУ «Технопарк-Липецк» побывали депутаты горсовета. Они очень хотели узнать, как тут обстоят дела с освоением почти полумиллиарда рублей бюджетных средств на строительстве новых объектов, с привлечением инвесторов, с развернутыми в технопарке новыми наукоемкими производствами. Но оказалось - никак! Почему? Потому, что «В «липецком «Сколково» успехи науки измеряют в… квадратных метрах!». А чего вы хотите от экс-начальника областного управления строительства и архитектуры, который стал седьмым по счету начальником нашей «кремниевой долины»?

С 2012 года в технопарке создано 450 рабочих мест. Валовая выручка резидентов за это время составила 750 миллионов рублей. Налогов в этом году они заплатили всего 14,8 миллиона рублей при годовом плане в 50,2 миллиона (при этом, в прошлом году предприятия зоны уплатили 63,7 миллиона рублей налогов). И вот еще достижение: на 30 резидентов зоны за год оформлен всего один (!) патент на изобретение. При этом резиденты живут как сыр в масле. Так, арендная плата для них составляет 50% от среднерыночной ставки в Липецке. Ставка налога на прибыль снижена на 4,5% на семь лет. На такое же время резидент освобожден от налога на имущества, а от транспортного налога - на 10 лет. Недавно липецкий технопарк стал региональным оператором «Сколково», что означает для его резидентов 0% налога на прибыль и налога на имущество, освобождение от уплаты таможенных пошлин на возимое исследовательское оборудование и от НДС.

Кошмары нашего городка

«Житель Липецкой области на глазах своих детей убил собаку». Теперь мужчине грозит два года лишения свободы. А в Липецком районе «Полиция начала проверку по факту истязания животного в Боринском»: житель многоэтажки выбросил собаку из окна третьего этажа, а потом вышел во двор и жестоко избил ее ногами. Три дня Сима ползала под окнами на передних лапах. Неравнодушные люди отвезли избитую дворнягу к ветеринарам и те выяснили, что у собаки сломан позвоночник, переломан таз, отбиты внутренние органы (собаку усыпили).

«41-летнего мигранта из Казахстана будут судить в Липецке за серию изнасилований». В окончательном обвинении - три эпизода. Обвиняемый нападал на женщин в разных районах Липецка и, угрожая расправой, насиловал.

«Жителя Липецка будут судить за гибель пенсионерки под винтами катера». Под моторное судно, которым управлял пьяный молодой мужчина, на реке у пляжа села Желтые Пески попала 64-летняя женщина.

Управление здравоохранение отчиталось о состоянии онкологической помощи: «Смертность липчан от рака выбивается из графика». Липецкая область за первые пять месяцев года не уложилась в целевые показатели: в регионе умерло 194,4 человек на 100 000 населения, а должно умирать не более 192,3 человек. Зато по другим целевым показателям - успех: в раннем выявлении онкологии, выживаемости онкобольных с диагнозом, установленным более пяти лет назад, показателю годовой летальности.

А что удивило на прошедшей неделе горожан?


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#выборы #отравление грибами #благоустройство #строители

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