Происшествия

36 минут назад

41-летнего мигранта из Казахстана будут судить в Липецке за серию изнасилований

5 759
#изнасилование
41-летнего мигранта из Казахстана будут судить в Липецке за серию изнасилований

СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 41-летнего уроженца Республики Казахстан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что в августе - сентябре 2018 года обвиняемый совершил изнасилование и действия сексуального характера в отношении трех липчанок, оказавшихся в темное время суток в малолюдных местах. Своих жертв он встречал в разных районах областного центра и, угрожая им расправой, заставлял раздеться, после чего совершал сексуальное насилие и с места преступления скрывался.

По каждому эпизоду были возбуждены уголовные дела, при расследовании которых на причастность к совершению преступлений отрабатывался круг лиц, проводились генетические исследования, позволившие установить генотип одного лица, совершившего нападения на женщин, который совпал с генотипом задержанного.

Установлено, что он ранее судим за кражи и причинение тяжкого вреда. На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении преступлений он не признал, выдвинув версию о своей непричастности. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, подтвердивших его причастность к совершению изнасилования трех женщин, а также его вменяемость.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
5 759
#изнасилование

Комментарии (5)

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Хромоногий Васька

6 минут назад
Насильник тащит девушку в кусты. Она: - Помогите! Он: - Чего орёшь?! Я сам справлюсь!
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Кузнец

11 минут назад
о, прибавление в петушатнике ))
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"справедливый"

15 минут назад
Их не судить а убивать надо!
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Бывалый

17 минут назад
Сволочь. Сколько ж дадут, интересно?
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Мститель

22 минуты назад
Отрезать ему пичужку
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