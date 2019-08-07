36 минут назад
41-летнего мигранта из Казахстана будут судить в Липецке за серию изнасилований
СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 41-летнего уроженца Республики Казахстан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия).
По каждому эпизоду были возбуждены уголовные дела, при расследовании которых на причастность к совершению преступлений отрабатывался круг лиц, проводились генетические исследования, позволившие установить генотип одного лица, совершившего нападения на женщин, который совпал с генотипом задержанного.
Установлено, что он ранее судим за кражи и причинение тяжкого вреда. На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении преступлений он не признал, выдвинув версию о своей непричастности. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, подтвердивших его причастность к совершению изнасилования трех женщин, а также его вменяемость.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Хромоногий Васька
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