Происшествия

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Жителя Липецка будут судить за гибель пенсионерки под винтами катера

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#происшествия на воде
Жителя Липецка будут судить за гибель пенсионерки под винтами катера
Прокурором Правобережного района Липецка утверждено обвинительное заключение по делу о гибели пенсионерки под винтами речного катера на пляже села Желтые Пески.

Напомним, что 5 августа прошлого года под катер «Bayliner 212» на пляже села желтые Пески попала 64-летняя женщина, от полученных травм она погибла на месте. Находившийся за рулем катера мужчина скрылся с места трагедии. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие установило, что катером управлял 28-летний житель Липецка. В момент наезда на пенсионерку он был пьян.

- Обвиняемый не рассчитал безопасность интервала для движения судна и допустил наезд на купающуюся женщину, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте, - сообщили в прокуратуре. - Следственными органами ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Вину в совершении преступления мужчина не признал, от дачи показаний отказался.

Уголовное дело с обвинительным заключением было утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.


17 1826
#происшествия на воде

Комментарии (17)

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Житель

1 минуту назад
Надеюсь на зоне ему гвоздь в ухо забьют
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буржуй

5 минут назад
кому сидеть тот сидит сразу, кому не сидеть тот и не сядет, как бы вы тут глотки не рвали
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Викусик

10 минут назад
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Перри Мэйсон

12 минут назад
Такие детишки вам нищебродам полудурошным не ровня. Не будет он сидеть. Вспомните ещё одного свнка который тетку задовил. Сидит? Нет. Вот и всё. Утритесь.
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Бывалый

15 минут назад
Бредик, писюн ему полижишь как собака что-ли?
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Опа

16 минут назад
Он откупился и уже на свободе
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Ктулху

16 минут назад
Что -то таварищ расшалился, это уже второй труп на его совести. Ранее он кого-то по дороге замазал. Может всё таки товарищу надо посидеть, отдохнуть? Лет пять или шесть. А то сбежал, не признал, показания не стал давать. Посадите его, пусть подумает.
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.

23 минуты назад
сосунка опустили уже?
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Бредик

24 минуты назад
Я порешаю этого выродка
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Как заепали эти мажоры ублюдки

24 минуты назад
Ска родители дауны и быдло воспитывают ублюдков во вседозволенности, вот вам и результат. Ублюдок должен был понимать что он не царек местный и не гонять в зоне купания, а нет мажоры буйствуют на фоне БЕЗДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ, КУМ БРАТ, СВАТ
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