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Жителя Липецка будут судить за гибель пенсионерки под винтами катера
Напомним, что 5 августа прошлого года под катер «Bayliner 212» на пляже села желтые Пески попала 64-летняя женщина, от полученных травм она погибла на месте. Находившийся за рулем катера мужчина скрылся с места трагедии.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие установило, что катером управлял 28-летний житель Липецка. В момент наезда на пенсионерку он был пьян.
- Обвиняемый не рассчитал безопасность интервала для движения судна и допустил наезд на купающуюся женщину, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте, - сообщили в прокуратуре. - Следственными органами ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Вину в совершении преступления мужчина не признал, от дачи показаний отказался.
Уголовное дело с обвинительным заключением было утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.
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