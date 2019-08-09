Жителя Липецка будут судить за гибель пенсионерки под винтами катера

Прокурором Правобережного района Липецка утверждено обвинительное заключение по делу о гибели пенсионерки под винтами речного катера на пляже села Желтые Пески.

Напомним, что 5 августа прошлого года под катер «Bayliner 212» на пляже села желтые Пески попала 64-летняя женщина , от полученных травм она погибла на месте . Находившийся за рулем катера мужчина скрылся с места трагедии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие установило, что катером управлял 28-летний житель Липецка. В момент наезда на пенсионерку он был пьян.

- Обвиняемый не рассчитал безопасность интервала для движения судна и допустил наезд на купающуюся женщину, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте, - сообщили в прокуратуре. - Следственными органами ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Вину в совершении преступления мужчина не признал, от дачи показаний отказался.

Уголовное дело с обвинительным заключением было утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.



