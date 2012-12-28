Подросток на мопеде попал под колеса «Шевроле»

За сутки на дорогах области получили травмы два человека.



Вечером 24 июня в селе Ольховец Лебедянского района столкнулись автомобиль «Шевроле» с 51-летней женщиной за рулем и мопеда под управлением 16-летнего подростка. Школьник получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера в Липецке: на проспекте Победы 38-летний водитель автобуса допустил падение 87-летней пассажирки. Женщину госпитализировали.