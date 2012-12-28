Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
C администрации Грязинского района требуют 18 миллионов рублей за выброшенные кем-то ртутные лампы
Происшествия
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сегодня, 10:04
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Подросток на мопеде попал под колеса «Шевроле»
За сутки на дорогах области получили травмы два человека.
Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера в Липецке: на проспекте Победы 38-летний водитель автобуса допустил падение 87-летней пассажирки. Женщину госпитализировали.
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