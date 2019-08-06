В «липецком «Сколково» успехи науки измеряют в… квадратных метрах!

Седьмой по счету директор липецкого технопарка надеется на сотни миллионов рублей нового финансирования.

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Представьте такую картину. У Илона Маска его инвесторы спрашивают: как там наш электрокар, на который мы сбросились? А он отвечает: «Да сдался вам этот электромобиль! Посмотрите, какой цех из сэндвич-панелей я забабахал!» Интересно, что после этого было бы с Илоном Маском? Конечно, ему бы дали пинка под зад!Аналогично развивается ситуация в липецким «Сколково», с МБУ «Технопарк-Липецк». Там недавно уволили шестого директора этой особой экономической зоны технико-внедренческого типа за темпы освоения бюджетных средств и назначили нового. Но и вновь назначенный Александр Пушилин меряет успехи науки квадратными метрами. А чего вы хотите от экс-начальника областного управления строительства и архитектуры?Сегодня в МБУ «Технопарк-Липецк» приехали на свое выездное заседание депутаты горсовета. Они очень хотели узнать, как тут обстоят дела с освоением бюджетных средств на строительстве новых объектов, с привлечением инвесторов, с развернутыми в технопарке новыми наукоемкими производствами. Но оказалось - никак!Представьте только, что с 2012 года, когда был создан липецкий технопарк, в его развитие из бюджетов всех уровней вложили 474 млн рублей, но до сих пор его территория даже не закатана в асфальт. Депутаты слушали директора МБУ, стоя на щебенке. Александр Пушилин, впрочем, был краток. Он показал схему технопарка, сообщил, что на его территории вскоре появятся несколько новых строений, и дал слово нескольким резидентам зоны.Первым выступал Филипп Казначеев, директор по инновационным проектам ООО «Умный город-Л» (Л - это Липецк, если что). И что же предложил молодой человек слушателям? Проект «Умной скамейки»! Этот артобъект предполагает розетку для зарядки мобильного телефона и подключение к вай-фай. В холодное время года лавочка подогреет попы отдыхающих. Но главная «фишка» такой лавочки в том, что в ней установлены атмосферные датчики, которые расскажут присевшему на это чудо современных технологий человеку, светит ли сейчас солнце или льется ли ему на голову дождь. Прям удивительно даже, как мы жили без этой штучки все время?Сколько стоит такая лавочка, присоединенная к двум набитым электроникой тумбочкам? Филипп Казначеев ответа на этот вопрос не знает. Говорит, что на экспериментальный образец его компанией потрачено 200 тысяч рублей, но если такие артобъекты запустить в серию, то он будут стоить… дороже! На очереди, кстати, «умная остановка» и даже «умный столб»!А теперь вопрос: сколько таких «умных скамеек» купит мэрия? Где их установит? Будет ли находится рядом с каждой полицейский, ведь если поставить такую лавку хоть на Театральной площади, ее сломают ближайшей ночью?Возле другой разработки резидентов зоны, агрегата для промышленной и коммунальной очистки трубопроводов на базе «КамАЗа», между ее собственником, директором ООО «НПП «Циркон» Петром Гавриным и двумя депутатами от «коммунального лобби», директорами липецких управляющих организаций Юрием Шкляровым и Кириллом Ериховым, состоялась острая полемика. Так, Юрий Шкляров увидел в этой уникальной разработке давно имеющуюся на российском рынке машину «Байкал», насосная установка которой делает ровно то же, что и грохочущий на выставочной площадке прототип резидента липецкого технопарка. А Кирилл Ерихов сказал, что в его управляющей компании насос меньшего давления, установленный на базе «ГАЗели», успешно чистит от засоров не только внутренние поверхности металлических труб, но и пластиковых. Но Петр Гаврин настаивал на том, что это - его ноу-хау. Мол, на «Байкале» стоят отечественные насосы, а в его машине - китайский:- Насос создает давление в 600 атмосфер. За минуту прокачивает 210 литров воды!А вот депутата Николая Двугрошева заинтересовала продукция ООО «НПП «ТерраВатт». Это теплопанели, в которых циркулирует горячая вода. В отличие от традиционных отопительных систем, они крепятся на потолок и устроены так, что их тепловое излучение идет сверху вниз. Этот резидент зоны успешен: в 82 городах России такими системами оборудованы 172 объекта торговли, складские помещения, цеха. Новая технология минимум вдвое сокращает расходы на отопление. Например, хозяева липецкого магазина «Управдом» заплатили за отопление 12 тысяч рублей в феврале этого года. Площадь помещения - 1100 кв.м., высотка потолка - 8 метров. Для объекта такой площади обычный способ обогрева начинается от 50 тысяч рублей.Потом Александр Пушилин провел всех в цех ООО «Союзрубин-Полимер», в котором из вторичного пластика делают мусорные пакеты (депутаты прошли мимо глухого забора из профлиста, за которым торчал остов какой-то быстровозводимой конструкции. Указатель сообщал, что заказчиком этого производственного помещения выступает ООО «Сталь-М», и что объект должен был быть сдан в эксплуатацию осенью прошлого года).Четверть помещения занимает склад готовой продукции с упаковками тех же мешков для медицинского мусора (заказчиками резидента являются областные управления здравоохранения Липецкой и Белгородской областей): их делают из использованных шприцев и капельниц. Вторую четверть цеха занимал станок, на котором пластиковые бутылки переплавляют в гранулы под заказ химпрома. Тут же работал второй станок, с ленты которого вылетали уже мусорные пакеты с логотипом Нижнего парка. Гендиректор предприятия Сергей Бизин сообщил, что эти мешки разлагаются в почве за полтора года без какого-либо ущерба для природы.Вторая часть встречи депутатов с руководством «липецкого Сколково» прошла в зале заседаний. И там было весело.С 2012 года в технопарке создано 450 рабочих мест. Валовая выручка резидентов за это время составила 750 миллионов рублей. Налогов в этом году они заплатили всего 14,8 миллиона рублей при годовом плане в 50,2 миллиона (при этом, в прошлом году предприятия зоны уплатили 63,7 миллиона рублей налогов). И вот еще достижение: на 30 резидентов зоны за год оформлен всего один (!) патент на изобретение. При этом резиденты живут как сыр в масле. Так, арендная плата для них составляет 50% от среднерыночной ставки в Липецке. Ставка налога на прибыль снижена на 4,5% на семь лет. На такое же время резидент освобожден от налога на имущества, а от транспортного налога - на 10 лет. Недавно липецкий технопарк стал региональным оператором «Сколково», что означает для его резидентов 0% налога на прибыль и налога на имущество, освобождение от уплаты таможенных пошлин на возимое исследовательское оборудование и от НДС.То есть с наукой тут полный швах! Как и со строительством: по состоянию на 2 августа тут освоили всего 19% средств от запланированных! При плане финансирования в 258 млн рублей по факту строителями наворочено дел на 42 миллиона. Но Александр Пушилин заверил депутатов, что все бюджетные средства будут использованы полностью, и что к концу года площадь помещений в зоне вырастет до 15,3 тыс кв.м.Корреспондент GOROD48 не выдержал и спросил Александра Пушилина, почему он меряет науку квадратными метрами?- Вы абсолютно правы. Нам государство выделяет деньги на строительство объектов. Это - наше достижение. Основная проблема - привлечение на нашу площадку молодых инициативных ребят с новыми проектами и новыми разработками. Экономический эффект заключается в создании рабочих мест и уплате налогов. Ребята занимаются экспериментами, научными разработками.С таким подходом не согласился спикер горсовета.- Я лично голосовал за создание этой ОЭЗ. Мы дали возможность малому и среднему бизнесу развиваться и приносить наукоемкую эффективность. Мы хотим получить эффективный бизнес. Мы не хотим, чтобы люди сюда пришли, поигрались и ушли! Резидент должен знать, что мы тут не играем в игрушки. Деньги государства должны быть эффективно использованы. Играться не надо. Это слишком дорого для игрушек, - заметил Игорь Тиньков.- Что же является критерием эффективности технопарка? Это прибыль? Количество резидентов? Количество внедренных в производство изобретений или патентов? Я не понимаю ничего. В том цехе, куда вы нас водили, мы были в прошлом году. Его тогда запускали, а сейчас - запустили. Это, безусловно, прорыв! - съязвил депутат Николай Быковских.Депутат Вера Урываева обратила внимание на то, что всё производственные помещения, мимо которых сегодня прошли парламентарии, - на замке. И на замке они были и год назад, во время аналогичной инспекции. В ответ Александр Пушилин сказал, что работают все резиденты зоны кроме одного:- Работают и выходные, и по ночам.- А почему на стройке тишина? Где подрядчик, «Сталь-М»? Если идет стройка, так она должна кипеть день и ночь. Здесь должно крутиться колесо! - заявила та же Вера Урываева.- Работы ведутся. Полы, канализации, стяжка. Со вчерашнего дня идут кровельные работы. На этой неделе подрядчик начнёт перекладывать ливневую канализацию, - ответил Александр Пушилин.Интересно, как можно делать кровлю, если в помещений еще нет стен?- Я правильно понимаю, что вы в этом году работаете по смете прошлого года? И что сейчас август, а вы еще не приступили к работам, запланированным на этот год? - поинтересовался спикер горсовета.- Правильно, - ответил бывший главный строитель региона. - По финансированию 2019 года мы получили экспертизу и скоро будет отторгован контракт на этот год.- 219 миллионов рублей, которые вы получили на этот год, - это очень большие деньги. За них можно построить мост. Как вы успеете освоить эти средства до конца года? Я в этом очень сомневаюсь, - заметил депутат Борис Бондарев.Депутат Николай Двугрошев спросил, кто виноват в простоях прошлого и этого годов - проектировщик или подрядчик? «Правда ли, что не все спроектировали, например, канализацию?»- Проект был не доработан. Разработчик проекта не имеет отношения к проектированию никакого. Мы уже сделали пятую экспертизу, так как проектом не была учтена ливневая канализация НЛМК, проходящая под зданием. Да, «Сталь-М» засветилась на всех социальных объектах, но организовать строительство он не смог. Поэтому де-юре мы остались с этим подрядчиком, но по факту работает другая организация на этом объекте. На 26 миллионов рублей они сделали в июле. В сентябре мы закроем периметр здания, - сказал Александр Пушилин.Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова попросила руководство МБУ увеличить размер арендной платы для резидентов настолько, чтобы она окупала расходы на содержание объекта. Также она сообщила, что всякий раз, проверяя работу МБУ «Технопарк-Липецк», ревизоры делали много замечаний по использованию бюджетных средств (начиная с 2016 года, бюджетные средства не осваивались вовремя ни разу). «Частая смена руководителей отрицательно сказывается на функционирования МБУ, на привлечении резидентов». Она же сообщила, что в настоящее время идет очередной аудит деятельности «Липецкого «Сколково», начиная с 2015 года. «Разберемся, куда вы выкладывали бюджетные средства».- Корпус «Б» реконструировали три года, и он до сих пор не функционирует. Когда он заработает? На это было потрачено 50 миллионов рублей, - обратилась к Александру Пушилину главный аудитор Липецка.- По литере «Б» мы встречались с подрядчиком. «Сталь-М» за свой счет доделает этот корпус и в этом году мы введем его в эксплуатацию. Есть резидент, который уже хочет туда въехать, - ответил директор зоны.Александр Пушилин сообщил, что сейчас экспертизу проходит проектно-сметная документация на освоение еще 217 млн рублей, которые необходимы технопарку на строительство еще четырех объектов. Он же признал, что в целевую программу Минфина МБУ уже не попадет, поэтому директор зоны будет просить денежные средства у других министерств и ведомств.