Общество

16 минут назад

Суд запретил сделки с сочинской землей СУ-5

310
#банкротство #СУ-5 #Захаров
Суд запретил сделки с сочинской землей СУ-5

Договор уступки аренды под застройку участка жильем был заключен с «ЦУМом» в 2017 году.

Арбитражный суд Липецкой области запретил управлению Росреестра по Краснодарскому краю регистрировать сделки на участок земли в Сочи. В 2014 году часть земли в городе-курорте арендовало СУ-5 для строительства жилищного комплекса «Кудепста». Временный управляющий банкротящейся компании намерен оспорить этого соглашение и вернуть активы в конкурсную массу должника.

Ранее конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительным договора уступки аренды земельного участка в Сочи в 48 315 квадратных метра. Соглашение было подписано СУ-5 еще в 2017 году. Земли передали ООО «ЦУМ». Конкурсный управляющий уверен, что «ЦУМ» получил права на землю в Сочи незаконно, и намерен вернуть актив в распоряжение строительной компании. Стоит заметить, что в 2017 году Михаил Захаров отрицал свою аффилированность с «ЦУМом».

Напомним, ранее СУ СК по Липецкой области сообщил, что вскрыл новые махинации руководства строительной компании, обманувших дольщиков «Европейского» о данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьская в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств «долевиков» дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.

Учитывая, что Михаил Захаров является спецсубьектом, так как имеет статус депутата Липецкого областного Совета депутатов, применен особый порядок производства по уголовным делам, в связи с чем постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него подписано руководителем следственного управления СК России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела также установлен факт приобретения фигурантами на деньги, поступившие от участников долевого строительства, апартаментов в городе Сочи стоимостью более 16 миллионов рублей.

Действия фигурантов квалифицированы в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Данное уголовное дело будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами их преступной деятельности.
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#банкротство #СУ-5 #Захаров

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