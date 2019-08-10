Протест москвичей в Липецке публично поддержали несколько десятков человек

Сегодня в Липецке на площади у областного ДК проходит акция в"Солидарности с Москвой за честные выборы и против полицейского беспредела". На митинг, организованный сторонниками Алексея Навального пришли 70 человек. Примерно такое же количество полицейских и росгвардейцев обеспечивало безопасность мероприятия.

Работа правоохранителям нашлась в самом начале акции - пожилой человек с криками и матом накинулся на участников митинга и полицейские вежливо вывели его с площади.



Пришли на митинг и два участника компании по выборам губернатора - зарегистрированный кандидат Лариса Ксенофонтова, и Олег Хомутиннков, который регистрацию пройти не смог.



Первая сделала несколько снимков на фоне митингующих и ушла, второй выступил со ступенек ДК с рассказом о своей безуспешной попытке попытке преодолеть муниципальный фильтр.



Участники акции говорили о необходимости свободного доступа к участию в выборах всех уровней независимых и оппозиционных депутатов и осудили действия полиции и росгвардии во время событий 27 июля и 3 августа в Москве.





