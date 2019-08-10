Политика

сегодня, 13:10

Протест москвичей в Липецке публично поддержали несколько десятков человек

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#выборы #митинг
Протест москвичей в Липецке публично поддержали несколько десятков человек

Сегодня в Липецке на площади у областного ДК проходит акция в"Солидарности с Москвой за честные выборы и против полицейского беспредела". На митинг, организованный сторонниками Алексея Навального пришли 70 человек. Примерно такое же количество полицейских и росгвардейцев обеспечивало безопасность мероприятия.

Работа правоохранителям нашлась в самом начале акции - пожилой человек с криками и матом накинулся на участников митинга и полицейские вежливо вывели его с площади. 

Пришли на митинг и два участника компании по выборам губернатора - зарегистрированный кандидат Лариса Ксенофонтова, и Олег Хомутиннков, который регистрацию пройти не смог.

Первая сделала несколько снимков на фоне митингующих и ушла, второй выступил со ступенек ДК с рассказом о своей безуспешной попытке попытке преодолеть муниципальный фильтр.

Участники акции говорили о необходимости свободного доступа к участию в выборах всех уровней независимых и оппозиционных депутатов и осудили действия полиции и росгвардии во время событий 27 июля и 3 августа в Москве. 


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#выборы #митинг

Комментарии (13)

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Джамшутинг

29 секунд назад
пришёл только к 14 00 , а там пусто((
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гость

1 минуту назад
подписчиков в контакте 1512 человек , пришло , 30 сторонников и 30 зрителей , на Осипенко и то больше приходило , отсюда вопрос , к руководителям штаба Навального в Липецке, как можно было просрать огромный кредит доверия граждан Липецка , причём молодых граждан ?
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в России любая власть не вечна

4 минуты назад
Перри Мейсон, ... при госперевороте не было никаких маршей .народ не требовал смены власти .76% высказалось За сохранение СССР. госпереворот воров ,карманников и врагов народа был устроен против воли народа .
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гость

7 минут назад
Менять надо руководителей штаба Навального в Липецке , теперь , ясно почему они всех сторонников растеряли , теоретики конфу ! А властям , за то , что они выделили площадку , респектик ! Но только в этом плане !
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гость

23 минуты назад
Гопник Коля из 6-го ПТУ, а потом , что ? Политику партии и правительства , уважаешь ?
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Вся власть Советам !

36 минут назад
против диктатуры антинародной хунты
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Перри Мейсон

37 минут назад
А обещали "Марш миллионов"...
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из искры возгорится пламя

38 минут назад
этот воровской режим карманников и пустобрехов себя исчерпал
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Да согласен

40 минут назад
и поддерживаю навальнята продажные мальчиши-плохиши , но почему наш режим испугался и не допустил их к выборам в Москве , ну пусть бы участвовали , ну и за них 0,1 % продажных говорунов америкосовский проголосовало бы , ну и что , что здесь страшного , а режим всё таки боится их , да и всех кто критикует власть...
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Викусик

57 минут назад
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