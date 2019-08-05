Общество

45 минут назад

Липчане выступили против присвоения имени Сталина одной из улиц города

59 540
#Сталин #улица
Липчане выступили против присвоения имени Сталина одной из улиц города

Опрос по увековечению памяти генералиссимуса, проводившийся на портале "Открытый Липецк", подошел к концу.

Опрос «Поддерживаете ли вы идею увековечивания в Липецке памяти И.В. Сталина?» на портале «Открыты Липецк» подошел к концу.

Из 521 участника опроса  52.7% выразили свой категорический протест, 22.8% респондентов были согласны и полностью поддержали идею, 24,5% показали свое безразличие к вопросу.

Напомним, что на очередном заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов было рассмотрено предложение региональной общественной организации «Союз Советских офицеров» о наименовании одной из улиц Липецка именем И.В.Сталина.
59 540
#Сталин #улица

Комментарии (60)

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Перри Мейсон

19 секунд назад
Долларовый миллиардер -кавказец Джугашвили, и что, даже в оффшоры не вывел???
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Епт

1 минуту назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, а еще Хрущев был шахтером, правда, шахту, на которой он работал, так и не нашли! Великий писатель ВИКТОР БУРЯКОВ, еще недавно ты поносил Хрущева последними словами - так хорошо или плохо, что когдатошний пастух Хрущев стал 1-м секретарем Хрущевым? Ты, уж, блин, определись! А то, когда выгодно лизнуть ниже спины - ты лижешь, когда выгодно укусить - кусаешь.
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Хорош!

4 минуты назад
Бурак,кончай копировать тексты! Своими словами скажи,что больше нам нечего предложить народу! Мы достали последний жупел!
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ВИКТОР БУРЯКОВ

4 минуты назад
Мужик, ты и на зоне мужик.
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Долларовый миллиардер -кавказец Джугашвили

5 минут назад
после смерти Сталина в его личном сейфе было найдено более 3 миллионов 600 тысяч рублей (более 3 600 000 рублей) и несколько пачек различных инвалют, с квитанциями о том, что эти деньги - гонорары за тиражи (огромные!) его книг в СССР и за рубежом. в 1953 году машина "Победа" стоила меньше 10 000 рублей. Таким образом, тов.Сталин был настоящим долларовым мульти-миллионером в современном понимании, и сказочно богатым человеком (скорее всего самым богатым) в СССР того времени!
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ВИКТОР БУРЯКОВ

5 минут назад
Нарколог, поклонник лживой ЛДПР
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Мужик

5 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, живы благодаря Сталину,а он лично спасал,от пуль прикрывал?
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ВИКТОР БУРЯКОВ

6 минут назад
Нарколог, ты враг народа
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ВИКТОР БУРЯКОВ

7 минут назад
Идеи Сталина и фантастические успехи СССР даже сейчас смертельно опасны для капиталистической * западных стран и переродившейся советской бюрократии, предавшей свою страну. Скрыть эти успехи нереально, по крайней мере, в течение довольно долгого исторического периода, поэтому была предпринята попытка оболгать их. На что были выделены чудовищные средства, буквально сотни миллиардов долларов за несколько десятков лет. Антисталинская истерия не прекращается даже спустя полвека после его смерти – настолько опасны его идеи, которые он подтвердил практикой. Ужас ее противников вызывает даже то, что людям известна принципиальная возможность её построения...
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ВИКТОР БУРЯКОВ

7 минут назад
Когда Запад объявил Советскому Союзу Холодную войну, то под руководством опять было совершено невозможное — не только восстановил разрушенную войной страну, создал ядерное оружие, но и первым вышел в космос – указ о создании королевской «семерки» был подписан Сталиным незадолго до смерти. Целью этого было освоение космоса и в то же время доставки ядерных боеголовок к цели.
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