Липчане выступили против присвоения имени Сталина одной из улиц города

Опрос по увековечению памяти генералиссимуса, проводившийся на портале "Открытый Липецк", подошел к концу.

Опрос «Поддерживаете ли вы идею увековечивания в Липецке памяти И.В. Сталина?» на портале «Открыты Липецк» подошел к концу.



Из 521 участника опроса 52.7% выразили свой категорический протест, 22.8% респондентов были согласны и полностью поддержали идею, 24,5% показали свое безразличие к вопросу.



Напомним, что на очередном заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов было рассмотрено предложение региональной общественной организации «Союз Советских офицеров» о наименовании одной из улиц Липецка именем И.В.Сталина.

