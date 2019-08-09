Месяц до губернаторских выборов: кандидаты вступили в последний раунд избирательной кампании

До выборов главы региона остается месяц. Зарегистрированная пятерка кандидатов в губернаторы вступила в последний раунд избирательной кампании. Давайте еще раз посмотрим на тех, чьи имена появятся в бюллетенях.

фото пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области.

Когда говорят, что Артамонов - богатый человек, надо помнить, что он таким не родился. Парень из Буденновска, маленького городка в Ставрополье. Отслужил в погранвойсках, демобилизовался сержантом. Поступил в Институт народного хозяйства имени Плеханова. По возвращении домой начал заниматься бизнесом и два года, как говорит, прожил в «КамАЗе». И лишь после этого пошел работать по диплому на низовую должность в Буденновское отделение Сбербанка. Мы не знаем, кого он имеет в виду, когда говорит на встречах с молодежью, что помимо трудолюбия важно встретить при выстраивании карьеры опытного наставника (может, Германа Грефа?), но в банке он сделал головокружительную карьеру. Прежде чем стать вице-президентом Сбербанка, Артамонов работал в Сибири и на Дальнем Востоке. Именно там он стал руководителем.Приход бизнесменов в политику столь же закономерен, как и обратный процесс. В Сбербанке, в руководство которого входил Артамонов, - более 300 тысяч работников, миллиардные обороты, активное участие в крупнейших государственных проектах. Вряд ли стоит удивляться, что следующим карьерным шагом для вице-президента системообразующего госбанка стал приход по приглашению главы государства к руководству регионом.За десять месяцев он показал, что неплохо справляется с новой ролью. Артамонов показал, что может быстро вникать в проблемы и находить нетривиальные решения по назревшим вопросам: выделены целевые средства на благоустройство муниципалитетов, найдены спонсоры на реконструкцию Быханова сада и парка Металлургов в Липецке, увеличено финансирование программы по приобретению жилья для сирот, решаются проблемы обманутых дольщиков.Очевидно, главный соперник врио губернатора хотя бы просто потому, что представляет партию, за которую по-прежнему голосует много избирателей по стране.По первому образованию Токарев художник, даже некоторое время работал оформителем, о чем не без гордости говорил на встречах с муниципальным депутатами. Художник живет в нем до сих пор: чего не отнять у Токарева, так умение широкими мазками рисовать картины нищего и убогого региона, который дожимает иностранный капитал. Да-да, ни раз выступления депутата областного Совета не обходились без того, чтобы не заклеймить руководство области, потакающее иностранным резидентам ОЭЗ «Липецк» вытягивать, во-первых, бюджетные средства на развитие экономической зоны, во-вторых, последние жилы из нещадно эксплуатируемого пролетариата! Если говорить о промышленной политике, о базисе государства, то на встречах с муниципальными депутатами Сергей Токарев показал себя сторонником плановой экономики и «социального бюджета» - по его мнению, денег в бюджете Липецкой области много, просто расходуются они неправильно. Среди высказанных им неожиданных суждений - заявления о том, что региону нужны не внешние инвесторы, а ставка на собственные силы.Во времена Олега Королева, Токарев был одним из немногих депутатов областного Совета, открыто противостоящих как самому губернатору, так и его клану. Не боялся он и партии власти – как-то Сергея Токарева за постоянную критику «Единой России» областной Совет лишил слова на месяц.Сергей Токарев никогда не занимал серьезных руководящих должностей. Высшее образование он получил уже «капиталистическое» - «менеджер государственного и муниципального управления». Со времени получения диплома Токарев занят политикой: сейчас он депутат облсовета и второй секретарь обкома КПРФ.На встречах с муниципальными депутатами подчеркивала серьезность полученного образования. Она закончила Ленинградский высший химико-фармацевтический институт по специальности биотехнология, однако ни в химии, ни в биологии, ни в фармакологии себя не нашла потому, что «наш выпуск в 1992 году стал первым, когда не было распределения». Сразу же по возвращении в Липецк выпускница вуза стала общественницей.Затем Лариса Ксенофонтова решила попробовать себя в политике и возглавила исполком регионального отделения «Российской партии ЖИЗНИ». Вместе с этой давно забытой партией вошла в состав «Справедливой России», в которой сейчас занимает высокие посты - председателя Совета регионального отделения и члена ЦК. Дважды безрезультатно пыталась избираться в Госдуму, дважды - и результативно - в областной Совет. Однако избиралась Ксенофонтова по партийному списку (попытки выступить в качестве одномандатника успеха не имели).Лариса Ксенофонтова всегда подчеркивает, что не бегает из партии в партию. А еще гордится своей законодательной работой, которую оценили в Госдуме грамотами и благодарственными письмами.Андрей Плотников успел попробовать себя на многих поприщах - даже учился на летчика-истребителя, правда, полетать ему так и не довелось. Металлургический техникум, армия, МВД, откуда ушел в звании младшего лейтенанта. Потом - поступление в воронежский университет. Два года проучившись на юриста, Плотников университет бросил и в девяностые годы нашел себя в бизнесе - в основном, торговом и ресторанном. Сейчас Плотников один из лидеров местного предпринимательского сообщества, возглавляет областное отделение общественной организации «ОПОРА России» и Клуб православных предпринимателей. Не так давно он засветился в публичном поле своим участием в кампаниях по установке памятников липецкому художнику Виктору Сорокину и купцу Хренникову.Бизнес Плотников совмещает с последовательным возрождением традиций православия и с членством в партии «Коммунисты России». К Богу, по его словам, он шел много лет и коммунистические воззрения для этого препятствием не являются, как и для занятий бизнесом. Чего только стоит одно его высказывание: «Если есть патриоты - есть и враги народа».У Андрея Григорьева образ профессионального силовика. В 1994-1996 годах после школы Григорьев служил срочную в армии. Полгода воевал в Чечне. В 1996-2013 годах служил в УМВД РФ по Липецкой области. Окончил липецкий филиал Владимирского юридического института Минюста РФ по специальности «юрист». Ныне возглавляет липецкую школу ДОСААФ. С 2012 года является председателем липецкой региональной общественной организации «Союз ветеранов ВДВ и спецназа ГРУ». С декабря 2013 года - председатель Липецкого регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».Будучи членом ОНФ, активно защищал интересы людей, живущих в ветхом и аварийном жилье, оказывал гуманитарную помощь непризнанным ДНР и ЛНР.Что нужно делать за оставшееся до дня выборов время кандидатам в депутаты, чтобы привлечь на свою сторону не определившееся большинство избирателей, а чего избегать?За какие нарушения кто-то может слететь с выборов до 8 сентября? На эти вопросы GOROD48 попросил ответить доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, модератора Липецкого экспертного клуба Вадима Ковригина.- Избирательная кампания скоро резко активизируется - на следующей неделе начнутся теледебаты. Уверен, что Игорь Артамонов на них не придет, равно как не будет там и его представителей. Не тот уровень политического дискурса. Политические дебаты в последнее десятилетие приобрели совершенно неконструктивный характер: это не обсуждение программ, предложений, а «битва», эпатаж. В таких дебатах я виню больше не самих кандидатов - такова специфика политической культуры россиян. Многим избирателям интереснее драки и плескание водой в оппонента, переходящие в рукоприкладство перебранки, чем конструктивные дебаты.Тем не менее, губернаторские выборы в Липецкой области стали конкурентными, что может повысить явку избирателей в сравнении с выборами главы области в 2014 году. Сергей Токарев, опытный оратор и политик, думаю, сможет «зажечь» на теледебатах. Конечно, электорат у КПРФ все же не безграничный, учитывая верность партии сталинизму, плановой экономике и т.п. Кроме того, Токарев не имеет отношения к военной службе, а многие россияне испытывают особый пиетет перед людьми в погонах, на чем пытался играть Александр Шерин из ЛДПР. Но конкуренцию основному кандидату Сергей Токарев составит и часть протестного электората собрать сможет.На протестной повестке могут сосредоточить избирательную кампанию менее известные липчанам кандидаты. Они могут пытаться набрать политические очки, повысить свою узнаваемость, акцентируя внимание общества на текущих проблемах, усталости части общества от несменяемости власти. Еще раз повторюсь: рациональные программы, предложения в текущей политической действительности у большинства избирателей остаются невостребованными хотя бы потому, что нынешние кандидаты, кроме Игоря Артамонова, не имеют государственных ресурсов и должности для их претворения в жизнь. Кроме того, сам врио главы администрации уже заработал себе политические очки реальными действиями: решением проблем обманутых дольщиков, активизацией благоустройства муниципалитетов, кадровыми изменениями.Главное - не нарушать избирательный закон. Правоприменительная практика в области избирательного процесса весьма противоречивая, и здесь нужно постараться явно не перешагнуть рамки дозволенного законом. Нельзя делать то, что может быть расценено как подкуп избирателей, нельзя финансировать кампанию из любых источников вне рамок избирательного счёта и т.п. Не думаю, что в ходе этой кампании кого-то могут снять с выборов: в скандалах никто не заинтересован, и давать лишний повод для «хайпа» оппозиции власть не захочет.