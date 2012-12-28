C администрации Грязинского района требуют 18 миллионов рублей за выброшенные кем-то ртутные лампы

Муниципалитет иск не признал.

Арбитражный суд рассматривает иск Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о взыскании с администрации Грязинского района 18 миллионов рублей за вред, причиненный почвам.«Как указано в иске, в 2023 году в ходе выездного обследования земельного участка в селе Казинка выявлено излитие воды неустановленного состава, а также захламление отходами – ртутными лампами, повлекшее загрязнение почвы. В адрес администрации была направлена претензия с предложением добровольно возместить нанесённый почвам вред, но она отказалась и теперь это требуют через суд», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В ходе предварительного судебного заседания представитель районной администрации заявил, что не согласен с заявленными требованиями и считает, что муниципалитет не должен отвечать за вред, причиненный хозяйственной деятельностью иных неустановленных лиц, только в силу того, что распоряжается данными земельными участками.