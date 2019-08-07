Общество
56 минут назад
Липчане и ельчане не довольны работой служб ЖКХ
Два города Липецкой области во второй сотне рейтинга качества работы служб ЖКХ
Специалисты Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают качество работы коммунальных служб в своих городах, и составили рейтинг 200 городов России по этому показателю. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В целом россияне считают ситуацию в сфере ЖКХ удовлетворительной, но далекой от идеала: максимальная оценка составила всего 6,9 балла из 10 возможных.
Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ.
Три первых места рейтинга 200 городов по качеству работ коммунальных служб заняли города Ейск, Тюмень и Нижневартовск.
Липецк в рейтинге – на 167 месте. Елец повыше – на 104 месте. Ельчане оценивают работу сферы ЖКХ на 5,7 балла, липчане на 4,5 балла.
Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ.
Три первых места рейтинга 200 городов по качеству работ коммунальных служб заняли города Ейск, Тюмень и Нижневартовск.
Липецк в рейтинге – на 167 месте. Елец повыше – на 104 месте. Ельчане оценивают работу сферы ЖКХ на 5,7 балла, липчане на 4,5 балла.
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