Общество

56 минут назад

Липчане и ельчане не довольны работой служб ЖКХ

7 407
#рейтинг #ЖКХ
Липчане и ельчане не довольны работой служб ЖКХ

Два города Липецкой области во второй сотне рейтинга качества работы служб ЖКХ

Специалисты Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают качество работы коммунальных служб в своих городах, и составили рейтинг 200 городов России по этому показателю. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В целом россияне считают  ситуацию в сфере ЖКХ удовлетворительной, но далекой от идеала: максимальная оценка составила всего 6,9 балла из 10 возможных. 

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ.

Три первых места рейтинга 200 городов по качеству работ коммунальных служб заняли города Ейск, Тюмень и Нижневартовск.

Липецк в рейтинге – на 167 месте. Елец повыше – на 104 месте. Ельчане оценивают работу сферы ЖКХ на 5,7 балла, липчане на 4,5 балла.

7 407
#рейтинг #ЖКХ

Комментарии (7)

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А куды смотри лысый ВРИО?

21 минуту назад
Толку от него нет. Выгнать его в Мюнхен и вся недолга.
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Это

37 минут назад
Же высотехнологичное проищводство плитки из шлака и укладка на шлак. И это исть рост экономики
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Филосов

37 минут назад
ЖКХ - Это яркий пример того, что если что-то начинается с "Ж", то наверняка кончится "Х"!
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Рф

39 минут назад
Лысый, правильно Лучше плитку каждый год перекладывать. Организовал бригаду, научил плитку класть. И жизнь удалась.
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Лысый

42 минуты назад
Да чтобы пристали с этим жкх? У нас в администрации только парки да скверы там денег побольше.
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1

47 минут назад
4,5 балла-это тройка с минусом
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Артамонову

47 минут назад
За год из без того никчемное ЖКХ обвалили окончательно.
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