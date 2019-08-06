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Смертность липчан от рака выбивается из графика

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#отчет #рак #онкология
Смертность липчан от рака выбивается из графика

Управление здравоохранение отчиталось о состоянии онкологической помощи населению.

Территориальное управление Росздравнадзора по Липецкой области опубликовало отчет регионального управления здравоохранения о том, как оказывается онкологическая помощь липчанам. В документе раскрыты целевые показатели борьбы с раком и основные статистические данные по онкологии.

Так, Липецкая область за первые пять месяцев не уложилась в целевые показатели по смертности от рака. За первые три месяца от онкологических заболеваний умерло 194,4 человек на 100 000 населения, а должно умирать не более 192,3 человек. Зато по другим целевым показателям — успех: в ранее выявлении онкологии, доле онкобольных с диагнозом, установленным более пяти лет назад, по показателю годовой летальности.

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В период с 2008 по 2018 годы заболеваемость раком в Липецкой области выросла с 404 до 471 случая на 100 000 населения. И эта динамика значительно опережает статистику по Центральному Федеральному округу и России. Так, рост онкологии в ЦФО ушел с 374 до 425 случаев на 100 000 человек, в России — с 345 до 420. Вместе с этим смертность от рака в Липецкой области значительного ниже данных по ЦФО и стране. Если в Липецкой области от онкологии умирают примерно 187 человек на 100 000 населения, то в ЦФО эта цифра составляет 206 человек, а по России — 197. Вместе с этим в Липецкой области довольно высокий уровень доживания (объем пациента с диагнозом, установленным пять лет назад и ранее) — 55%. то примерно столько же, сколько в ЦФО и России.

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В 2018 году стали чаще выявлять рак кожи. Также в печальном топе по поражению рака остаются грудь, дыхательная система, матка и кишечник. Реже всего диагностируется онкология мочевого пузыря, поджелудочной железы и шейки матки.  Чаще всего онкология диагностируется после 30 лет, пик заболеваемости, как у женщин, так и у мужчин, приходится на 70 лет.

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В вопросе смертности — другая картина. Липчане чаще всего умирают от рака дыхательной системы (19%), желудка (9%) и молочных желез, кишечника и поджелудочной железы ( по 7%).

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В докладе также указано, что в Липецкой области до 2023 года намерены открыть шесть центров онкологической помощи. Они расположатся в Липецке (по одной на базе больниц №3 и №4), Грязинской межрайонной больнице, Елецкой больнице им.Семашко, Елецкой городской больнице №2, Лебедянской межрайонной больнице. Кроме того, уже ведется строительство хирургического корпуса областного онкологического диспансера. Но чиновникам от липецкой медицины еще предстоит решить кадровый вопрос, оснастить техникой кабинета первичного осмотра, освоить новые методики лечения, совершенствовать работу электронной регистратуры и внедрить получение обратной связи от пациентов.
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#отчет #рак #онкология

Комментарии (24)

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Вы ещё не поняли?

3 минуты назад
Тушить пожары в сибирской тайге и лечить коренное население России ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕВЫГОДНО!
ответить

В России две беды

5 минут назад
Путин и его едиросоSSные дураки !, Которых он же ,гад, и создал ,
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Animal planet

5 минут назад
Ответ Инне, а зачем жить человеку делающему по три ошибке в обном слове?
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Наташе

6 минут назад
Наташа, А если лимит ( по данному диагноз исчерпан) что пишут? Не приходилось сталкивался?
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Ответ Инне

10 минут назад
ИННА, Сходи к врачю и возьми направление из обычной полекиннеки и тебе будет ясно самой на какое число и сколько надо ждать ( месяца 2,5-3). Но при этом врачи сами говорят что есть платное обследование. И в действительности там есть платный кабинет, и тебе самой думать платить или ждать?
ответить

Лечиться или нет - вот в чем вопрос!

15 минут назад
Это, товарищи, уже не дно, а ДНИЩЕ! Какая экономия для Пенсионного фонда!
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Это ты

16 минут назад
ИННА, Глупая чувырло несёшь не пойми что, Я лично знаю врачей, которые правдивый диагноз не пишу, чтобы не портить статистику , Это все путинские козни ,из-за этого Botoxного выродка , Такого дурдома Россия ещё не знала, как при Вовочке !.
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Гость

16 минут назад
По направлению МРТ ждать очень долго,а за деньги быстро.За то аранжерею ,плитку менять ,барбекю парк строить это очень нужно делать
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гостья

18 минут назад
ИННА, а почему бредятина? сколько отправляют домой, а потом пишут, что от сердечно-сосудистых?
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Наташа

19 минут назад
Бывший пациент, у меня папа умер от рака , и написали в документах то,что у него и было.....И сколько знаю увы, умерших, ничего в диагнозе не менялось.
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