Происшествия

сегодня, 10:57

Житель Липецкой области на глазах своих детей убил собаку

14 2095
#жестокое обращение с животными
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Житель Липецкой области на глазах своих детей убил собаку

Жителю Добринского района грозит два года лишения свободы

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту жестокого обращения с животным, повлекшее его гибель в присутствии малолетнего.

Обвинение предъявлено жителю Добринского района, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, реализуя свой преступный умысел, направленный на жестокое обращение с животным, из хулиганских побуждений, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, в присутствии своих малолетних детей подошел к собаке, находившейся на цепи около будки, расположенной на территории домовладения, и беспричинно стал наносить удары в область груди и лицевую часть собаки. После нанесения более 20 ударов животное погибло.

Действия обвиняемого были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ - жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель в присутствии малолетнего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает прокуратура липецкой области.
14 2095
#жестокое обращение с животными
1

Комментарии (14)

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Animal planet

2 минуты назад
Собаколюбы-человеконенавистники подтягиваются:)))
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4

7 минут назад
Какие же есть у б л ю д к и . Падаль, а не человек. Бедная собачечка . ->>>>Ублюдок. Другой ублюдок позвоночник ломает. Шваль навозная . Для чего вы живете ублюдки.
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Увася

10 минут назад
Конченный человек, его место в биореакторе, только так он может принести пользу обществу. Больше ни на что этот кусок дерьма не годится.
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Гость

10 минут назад
Игорь ты изверг
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Игорь.

15 минут назад
Липчанка, он еще семерым сломал.Теперь,Героя России ждет.
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Полиграф Шариков

16 минут назад
Мы их душили, душили, душили, ДУ-ШИ-ЛИ...
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Гостья

16 минут назад
А что два года то. Давайте его также забьем толпой
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Игорь

21 минуту назад
за собаку,двушку?А че не пожизненное?Совсем уже трекнулись,придурки.Скоро за тараканов сажать будут.
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Липчанка

26 минут назад
Интересно, а что с живодером из Боринского, который сломал собаке позвоночник?
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Он что один такая МРАЗЬ ?!!!!

сегодня, 11:30
Буквально вчера по Липецким новостям рассказали о страшном проишествии , я так понял в Боринском мужик зверски избил собаку ,сломал ей позвоночник ,а затем выбросил ее с этажа !!! ВОТ МРАЗЬ ! ТАКИХ МРАЗЕЙ в каждом округе , в каждом районе Липецка ,которые не только собак убивают , но и ЖЕН своих избивают до полусмерти !!!!! Таких надо ликвидировать из * , а вместо них нужно поставить замену из Украины или Дальнего зарубежья и будет он и хорошим семьянином и хорошим работником !
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