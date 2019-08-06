Житель Липецкой области на глазах своих детей убил собаку

Жителю Добринского района грозит два года лишения свободы

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту жестокого обращения с животным, повлекшее его гибель в присутствии малолетнего.



Обвинение предъявлено жителю Добринского района, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, реализуя свой преступный умысел, направленный на жестокое обращение с животным, из хулиганских побуждений, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, в присутствии своих малолетних детей подошел к собаке, находившейся на цепи около будки, расположенной на территории домовладения, и беспричинно стал наносить удары в область груди и лицевую часть собаки. После нанесения более 20 ударов животное погибло.



Действия обвиняемого были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ - жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель в присутствии малолетнего.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает прокуратура липецкой области.

