Происшествия

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Полиция начала проверку по факту истязания животного в Боринском

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#жестокое обращение с животными
Полиция начала проверку по факту истязания животного в Боринском

Жестоко избивший собаку мужчина не отрицает своей вины.

ОМВД по Липецкому району начало проверку жалобы жителей села Боринское на жестокое обращение с собакой. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, пока истязание собаки не квалифицировано по Уголовному кодексу. Обвинение по той или иной статье будет предъявлено после завершения проверки.

В эти выходные соцсети облетела жуткая история гибели в Боринском собаки Симы. По словам автора сообщения, в середине прошлой недели собаку, жившую во дворе многоэтажки, из окна третьего этажа выкинул мужчина. Потом он жестоко избил ее ногами на улице. Три дня Сима ползала под окнами на передних лапах: у нее из-за тяжелой травмы отказали задние лапы. Избитую дворняжку неравнодушные липчане привезли к ветеринарам. У собаки был сломан позвоночник, переломан таз, отбиты внутренние органы. Травмы, полученные Симой, оказались неизлечимыми и собаку усыпили.

- Опрошенные свидетели и очевидцы указали на местного жителя, который избил собаку. Он не отрицает своей причастности к издевательству над животным, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - По итогам проверки обстоятельств происшествия, которую проводит ОМВД по Липецкому району,  будет принято процессуальное решение.

Происшествие в Боринском может быть квалифицировано по п."в" ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, исправительные работы, или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
43 1357
#жестокое обращение с животными

Комментарии (43)

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4 минуты назад
Гость, полностью
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И детям его того же

5 минут назад
На его глазах.
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Люблю собак

6 минут назад
Гость, я с тебя в шоке! Чем ты лучше его есои ты пишегь такие комментарии? Тебя даже человеком назвать нельзя
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Вот оно последствие

9 минут назад
Путинского ЕГЭ , Россия оскотинила , одибилела ,спасибо тебе Вова Путин !, Всё тебе вернётся Вовчик за твои деяния ,( Да понятно ты ни в чем не виноват ,ты не приделах )
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Липчанка

10 минут назад
Этот убил, другие сидя на лавочке пинают кошку или собаку, мало того что никогда не покормят, третьи - особенно не соблюдая скорость по дворовой территории, ежедневно давят не по одному голубю. Ну вот ответ на вопрос ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЛЮДЯХ.
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Гость

12 минут назад
Чтобы сдох этот ублюдок от рук таких же как он! И отпрыски его, тоже сдохли, чтобы не плодили себе подобных-уродов! Жестокая и медленная ему смерть! И всем таким же подобным ублюдкам, как этот нелюдь! От души мои пожелания, пусть сбудутся!........
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Animal planet

27 минут назад
Сборище дегенератов.
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Сделайте с ним то же самое,

32 минуты назад
Будет справедливо
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кокс

36 минут назад
Лишили бы свободы хотя бы на год был бы урок!!!!
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Константину

44 минуты назад
Вы не путайте горячее с холодным, на надо всё в кучу мешать!!! Одно дело когда стая бездомных собак нападает, а в этом случае двуногий ублюдок осознанно убил беззащитную собаку.
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