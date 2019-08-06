Полиция начала проверку по факту истязания животного в Боринском

Жестоко избивший собаку мужчина не отрицает своей вины.

ОМВД по Липецкому району начало проверку жалобы жителей села Боринское на жестокое обращение с собакой. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, пока истязание собаки не квалифицировано по Уголовному кодексу. Обвинение по той или иной статье будет предъявлено после завершения проверки.



В эти выходные соцсети облетела жуткая история гибели в Боринском собаки Симы. По словам автора сообщения, в середине прошлой недели собаку, жившую во дворе многоэтажки, из окна третьего этажа выкинул мужчина. Потом он жестоко избил ее ногами на улице. Три дня Сима ползала под окнами на передних лапах: у нее из-за тяжелой травмы отказали задние лапы. Избитую дворняжку неравнодушные липчане привезли к ветеринарам. У собаки был сломан позвоночник, переломан таз, отбиты внутренние органы. Травмы, полученные Симой, оказались неизлечимыми и собаку усыпили.



- Опрошенные свидетели и очевидцы указали на местного жителя, который избил собаку. Он не отрицает своей причастности к издевательству над животным, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - По итогам проверки обстоятельств происшествия, которую проводит ОМВД по Липецкому району, будет принято процессуальное решение.



Происшествие в Боринском может быть квалифицировано по п."в" ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, исправительные работы, или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.