Общество

42 минуты назад

Евгения Уваркина: «Господа, это какой-то колхоз!»

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#сокольский парк
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Евгения Уваркина: «Господа, это какой-то колхоз!»

Глава Липецка намерена за два года обновить сокольский парк.

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Сегодня Евгения Уваркина со свитой чиновников обошла весь сокольский парк. От внимания главы Липецка не ушел ни один уголок этого старого зеленого массива, который не является самостоятельным юрлицом, а считается частью имущественного комплекса ДК «Сокол». И именно на общую не ухоженность этой общественной территории живущие в этой части города липчане пожаловались врио губернатора Игоря Артамонова. Естественно, что несколько похожих жалоб обрисовали системную проблему, рассмотреть которую на месте и решила Евгения Уваркина.

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- У жителей Сокола есть прекрасная зона отдыха. Наша задача - сделать ее еще лучше. Мы пройдем по территории и посмотрим, что для этого необходимо, - такими словами главы Липецка Евгении Уваркиной началось выездное совещание мэрии, в которое включились активисты местных ТОСов, предприниматели, депутаты городского и областного Советов.

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Во время обхода парка глава Липецка несколько раз сказала своим подчиненным и заместителю директора ДК Сергею Антипину одну и ту же фразу: «Господа, это какой-то колхоз!» Евгении Уваркиной не понравились обветшавшие лавочки, ободранная эстрадная площадка, которая в теплую пору года является сценой для всех сокольских культурно-массовых мероприятий, старые аттракционы. Совершенно убого выглядит тут детская площадка, а ведь десяток лет тому назад она была платной после благоустройства ее депутатами городского и областного Советов, избравшимися от этого поселка.

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- Многое мне тут не нравится. Как-то все не ухоженно и грязно, - говорит женщина с коляской.

- Нужно менять аттракционы на современные, - считает молодой отец, сидящий в песочнице вместе с трехлетней дочкой.

Но не все так плохо. Сам парк является оазисом тишины и зелени. Также на удивление хорошо тут сохранилось асфальтовое покрытие, и даже глава Липецка, поклонница глобального благоустройства, не считает, что здесь повсеместно надо заменить асфальт на плитку. То есть где нужно подремонтировать асфальт, там уложат новый. Только часть пешеходных дорожек будет в плитке, а некоторые тропы отсыплют отсевом. Требует замены система освещения парка, нуждаются в опиловке старые тополя.

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Сокольский парк уже в этом году и даже в этом месяце увидит первые преобразования. Начнутся они с детского городка, где часть территории станет большой песочницей, на которой появится деревянный корабль, а часть укроют искусственным покрытием. Также изменения коснутся летней эстрады - сцену обновят, старые антивандальные лавочки сменят прописку (их передадут управляющим компаниям, которые установят их после ремонта во дворах жилых домов), а на их месте появятся другие скамьи.

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- Мы желаем привлечь к благоустройству этого парка спонсорские средства. Предпринимательница Светлана Демидова на обновление детского городка даст миллион рублей. Надеемся, что этот почин поддержат крупные предприятия - «Свободный Сокол», цемзавод. В следующем году по программе «рубль на рубль» мы добавим к привлеченным спонсорским средствам бюджетное финансирование. За два года - этот и следующий - парк преобразится, - уверена глава Липецка.
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#сокольский парк
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Комментарии (21)

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магаданская портовая .... морячка

49 секунд назад
Залуп - тетя явно не справляется с обязанностими. Орет и дергает голоовой
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Большой Член

2 минуты назад
Викусик, Викусик-вафлюсик! Ха-ха-ха...
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Заруб

2 минуты назад
магаданская портовая .... морячка, правильно она одевается ,это не деловая встреча а засраный парк туда нужно в фуфане и резиновых сапогах идти.
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Animal planet.

3 минуты назад
Гостья, поддерживаю,весь город изгадили своими новшествами,всю зелень убрали. Оставили бы все как есть.
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Мария

4 минуты назад
В Сокольском парке стояли прекрасные фигуры персонажей мультфильмов.А сейчас они почему то стоят в нижнем парке.Типа там дети,а тут что колхозники?
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Ольга

4 минуты назад
Сочувствую сокольцам. Посмотрите что лжеархитекторы Артамонов и Уваркина сделалис Быхановым садом. Лавочки вместо удобных скамеек, светильники как виселицы и т.д. Вдумайтесь в название Быханов САД?! Там должно быть тихо и уютно. Что вы натворили с корнями деревьев? Все уже начало сохнуть и погубать. В советское время за это бы посадили и правильно сделали. РУКИ прочь от Сокольского парка.
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Дед

6 минут назад
Не надо тратить деньги на благоустройство, дикари все паломают и засрут.
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магаданская портовая .... морячка

7 минут назад
тетя одевается не по своему возрасту и не понимает, что она мэр города. Че-та ходит - орет, ручками трясет .... в кедах, до колен штанах на босу ногу, курточка для 12 -летней девочки
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Хромоныгий Васька

10 минут назад
Пипец! Крутая это тёлка Уваркина! Молодец, баба! Жги и дальше!!!
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111

10 минут назад
нелепые ботинки
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