Евгения Уваркина: «Господа, это какой-то колхоз!»

Глава Липецка намерена за два года обновить сокольский парк.

Сегодня Евгения Уваркина со свитой чиновников обошла весь сокольский парк. От внимания главы Липецка не ушел ни один уголок этого старого зеленого массива, который не является самостоятельным юрлицом, а считается частью имущественного комплекса ДК «Сокол». И именно на общую не ухоженность этой общественной территории живущие в этой части города липчане пожаловались врио губернатора Игоря Артамонова. Естественно, что несколько похожих жалоб обрисовали системную проблему, рассмотреть которую на месте и решила Евгения Уваркина.- У жителей Сокола есть прекрасная зона отдыха. Наша задача - сделать ее еще лучше. Мы пройдем по территории и посмотрим, что для этого необходимо, - такими словами главы Липецка Евгении Уваркиной началось выездное совещание мэрии, в которое включились активисты местных ТОСов, предприниматели, депутаты городского и областного Советов.Во время обхода парка глава Липецка несколько раз сказала своим подчиненным и заместителю директора ДК Сергею Антипину одну и ту же фразу: «Господа, это какой-то колхоз!» Евгении Уваркиной не понравились обветшавшие лавочки, ободранная эстрадная площадка, которая в теплую пору года является сценой для всех сокольских культурно-массовых мероприятий, старые аттракционы. Совершенно убого выглядит тут детская площадка, а ведь десяток лет тому назад она была платной после благоустройства ее депутатами городского и областного Советов, избравшимися от этого поселка.- Многое мне тут не нравится. Как-то все не ухоженно и грязно, - говорит женщина с коляской.- Нужно менять аттракционы на современные, - считает молодой отец, сидящий в песочнице вместе с трехлетней дочкой.Но не все так плохо. Сам парк является оазисом тишины и зелени. Также на удивление хорошо тут сохранилось асфальтовое покрытие, и даже глава Липецка, поклонница глобального благоустройства, не считает, что здесь повсеместно надо заменить асфальт на плитку. То есть где нужно подремонтировать асфальт, там уложат новый. Только часть пешеходных дорожек будет в плитке, а некоторые тропы отсыплют отсевом. Требует замены система освещения парка, нуждаются в опиловке старые тополя.Сокольский парк уже в этом году и даже в этом месяце увидит первые преобразования. Начнутся они с детского городка, где часть территории станет большой песочницей, на которой появится деревянный корабль, а часть укроют искусственным покрытием. Также изменения коснутся летней эстрады - сцену обновят, старые антивандальные лавочки сменят прописку (их передадут управляющим компаниям, которые установят их после ремонта во дворах жилых домов), а на их месте появятся другие скамьи.- Мы желаем привлечь к благоустройству этого парка спонсорские средства. Предпринимательница Светлана Демидова на обновление детского городка даст миллион рублей. Надеемся, что этот почин поддержат крупные предприятия - «Свободный Сокол», цемзавод. В следующем году по программе «рубль на рубль» мы добавим к привлеченным спонсорским средствам бюджетное финансирование. За два года - этот и следующий - парк преобразится, - уверена глава Липецка.