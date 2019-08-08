Общество

23 минуты назад

Меню дома престарелых: одно яйцо в неделю, грамм чая в день

8 486
#постановление #питание #старики
Меню дома престарелых: одно яйцо в неделю, грамм чая в день

В регионе утвердили нормативы по питанию и содержанию в социальных учреждениях.

Совет депутатов Липецкой области внёс изменения в постановление о нормах питания и обеспечения мягким инвентарем получателей услуг в социальных учреждения. В перечень таких учреждений включены дома-интернаты для престарелых и инвалидов и геронтологические центры стационарной и полустационарной формы обслуживания, а также реабилитационные центры для детей и кризисные центры для женщин.

В постановлении подробно перечисляется весь перечень продуктов, который может входить в меню подопечных. Так, в день каждому положено не более 6 грамм вареной колбасы или сосисок, 15 грамм творога, 0,5 грамма кофе или какао, грамм чая, 1 яйцо в неделю.

меню1.jpg

меню2.jpg

В перечень мягкого инвентаря для обслуживания одного койко-места включили по два пододеяльника простыни, наволочки и вафельных полотенца. Их должны заменять раз в год. Раз в пять лет меняют одеяло, подушку, матрац и покрывало.

Постановление вступило в законную силу.
8 486
#постановление #питание #старики

Комментарии (8)

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да

35 секунд назад
Такое чувство,что кто это подписывал совсем рехнулся, как жить людям на такой суточный рацион, кто составлял сами не хотите попробовать?
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матвей

1 минуту назад
Я не против ,что бы это меню было в облсовете и в столовой администрации. ХАМЫ . ПОЗОРИЩЕ , ведь в этих заведениях в основном находятся ДЕТИ ВОЙНЫ и к ним такое скотское отношение . Давно пора распустить облсовет
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все в порядке

3 минуты назад
просто денег нет. но вы держитесь здесь. вам всего доброго и главное - хорошего настроения! просто денег нет...
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О_О

5 минут назад
Матерь Божья!!! А почему бы депутатов так не кормить?!!! (((( Жуть какая то,,,,,
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Житель

5 минут назад
Ну и как тут не ругать власть? Кааак?! Сами пробовали хоть неделю прожить на такие нормы питания?!
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НЕ ПАТРИОТ

8 минут назад
" Раз в пять лет меняют одеяло, подушку, матрац и покрывало." - Не уверен, что с таким рационом кто-то протянет 5 лет...
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Ф1

15 минут назад
Предлагаю применить данный перечень к облсовету депутатов!
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Бывалый

15 минут назад
Почему-то сразу вспомнились нормы блокадного Ленинграда, правда там ещё мыло выдавали.
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