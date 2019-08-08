Меню дома престарелых: одно яйцо в неделю, грамм чая в день

В регионе утвердили нормативы по питанию и содержанию в социальных учреждениях.

Совет депутатов Липецкой области внёс изменения в постановление о нормах питания и обеспечения мягким инвентарем получателей услуг в социальных учреждения. В перечень таких учреждений включены дома-интернаты для престарелых и инвалидов и геронтологические центры стационарной и полустационарной формы обслуживания, а также реабилитационные центры для детей и кризисные центры для женщин.В постановлении подробно перечисляется весь перечень продуктов, который может входить в меню подопечных. Так, в день каждому положено не более 6 грамм вареной колбасы или сосисок, 15 грамм творога, 0,5 грамма кофе или какао, грамм чая, 1 яйцо в неделю.В перечень мягкого инвентаря для обслуживания одного койко-места включили по два пододеяльника простыни, наволочки и вафельных полотенца. Их должны заменять раз в год. Раз в пять лет меняют одеяло, подушку, матрац и покрывало.Постановление вступило в законную силу.