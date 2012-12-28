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21 минуту назад

Мастер профобучения набрал максимум голосов в голосовании за Почетных граждан

На втором месте известный меценат, стараниями которого в городе появилось четыре памятника святым.

Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета рассмотрела материалы на кандидатов, выдвинутых на звание «Почетный гражданин города Липецка» в 2025 году.

Их — трое. С явным отрывом от других в народном голосовании победил 71-летний мастер производственного обучения высшей квалификации Михаил Никифоров, кандидатуру которого рекомендовал трудовой коллектив ГОБ ПОУ «Липецкий политехнический техникум». За него было отдано 12 324 голоса.

От Никифорова в 13,5 раза отстал второй кандидат на почетное звание, председатель Совета директоров ООО «Либойл» и ГК «Зерос» 69-летний Николай Бобин, выдвинутый общественной организацией «Союз женщин Липецкой области». За мецената, стараниями которого в Липецке появилось четыре памятника святым РПЦ — Николаю Можайскому на улице Катукова, Пантелеймону у стен областной больницы, Тихону Задонскому на улице Ленина, Александру Невскому на проспекте Победы, а также часовня в Молодежном парке, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, свои голоса отдали 911 человек.

Третье место со 113 голосами заняла 83-летняя пенсионерка Валентина Таранина от УК «Городище».

На следующей неделе тайным голосованием сессия Липецкого горсовета выберет из этих трех кандидатур двух новых Почетных граждан.
Почетный гражданин Липецка
Липецкий горсовет
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