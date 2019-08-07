сегодня, 14:25
Липецкая область занимает второе место в стране по числу бедных пенсионеров
Кабардино-Балкария, Липецкая и Белгородская области вошли в тройку регионов с наибольшим числом пенсионеров, живущих за чертой бедности.
В подготовленном бюллетене содержатся самые актуальные статистические данные на сегодняшний день, как правило, за 2017 год и предварительные – за 2018 год. Соответственно, точная информация за 2018 год будет представлена только в 2020 году.
Так, доля бедного населения старше трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике составляет 13%, в Липецкой области – 12,9%, в Белгородской – 11,8%. В список регионов, где бедным является каждый десятый пенсионер, вошли Новгородская область (11%), Нижегородская и Ивановская области (по 10,9%), Республика Адыгея (10,7%), Калининградская область (10,6%). Северная Осетия (10,4%), Смоленская (10,3%), Республика Татарстан (9,9%), Волгоградская область (9,8%). Меньше всего пенсионеров за чертой бедности живет в Ненецком автономном округе (1%), Тульской и Мурманской областях (1,7% и 2,8% соответственно).
Витя , 15 лет , как один день !
Фи си би
Алексей. А
Витя, ещё одного нашёл !
Бредик
Гость
Коля-миллиард (из Лебедяни)
Rt
Еее
ВИКТОР БУРЯКОВ