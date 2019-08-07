Общество

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Липецкая область занимает второе место в стране по числу бедных пенсионеров

56 1407
#бедность
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Липецкая область занимает второе место в стране по числу бедных пенсионеров

Кабардино-Балкария, Липецкая и Белгородская области вошли в тройку регионов с наибольшим числом пенсионеров, живущих за чертой бедности. 

Об этом сообщает портал "Будущее России. Национальные проекты" со ссылкой на бюллетень "Социально-экономические индикаторы бедности" 2019 года, опубликованном Росстатом.

В подготовленном бюллетене содержатся самые актуальные статистические данные на сегодняшний день, как правило, за 2017 год и предварительные – за 2018 год. Соответственно, точная информация за 2018 год будет представлена только в 2020 году.

Так, доля бедного населения старше трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике составляет 13%, в Липецкой области – 12,9%, в Белгородской – 11,8%. В список регионов, где бедным является каждый десятый пенсионер, вошли Новгородская область (11%), Нижегородская и Ивановская области (по 10,9%), Республика Адыгея (10,7%), Калининградская область (10,6%). Северная Осетия (10,4%), Смоленская (10,3%), Республика Татарстан (9,9%), Волгоградская область (9,8%). Меньше всего пенсионеров за чертой бедности живет в Ненецком автономном округе (1%), Тульской и Мурманской областях (1,7% и 2,8% соответственно).

56 1407
#бедность
2

Комментарии (56)

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Витя , 15 лет , как один день !

1 минуту назад
Витя , 15 лет , как один день ! C 1989 по 1990 годы работал первым секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ г. Москва. состоянием с 450 млн долларов США (2005)
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Фи си би

1 минуту назад
Надо срочно этот портал проверить на причастность к обналичиванию пары миллиардов...
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Алексей. А

4 минуты назад
Самое интересное, что в там нет ни одного завода, чистый воздух и пенсия такая же как у наших, все спасибо не сечину а местным властям, которые все налоги на Москву гонят, у нас столько предприятий что денег с налогов хватит всем, но оказывается пенсионеры с юга России более достойные чем наши! Когда вы прекратите все отсылать на Москву, а начнёте в Липецке оставлять!
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Витя, ещё одного нашёл !

5 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, принадлежало поместье Уитернхерст в Лондоне стоимостью 500 млн долларов, по размерам являющееся вторым после Букингемского дворца В 1985 году стал секретарем комитета ВЛКСМ Московского городского совета спортивного общества «Динамо» C 1989 по 1990 годы работал первым секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ г. Москва
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Бредик

5 минут назад
Несите мне ЛАВЭ чтобы вы спокойно спали а то нагружу на деньги
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Гость

5 минут назад
Не мешало бы и опубликовать продолжительность жизни в этих регионах...
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Коля-миллиард (из Лебедяни)

7 минут назад
У меня тоже пенсия маленькая, поэтому я и работаю в Госдуме до сих пор. Не представляю как можно прожить меньше чем на один миллиард рублей в год
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Rt

8 минут назад
8 сентября и проголосуйте и за путина, и за единую Россию и за пенсионный возраст, чистый воздух, жкх, мусор, ''выборы в мосгордуму '', троллейбусы,полицию, ск прокуратуру и за артамонова, который, очевидно, поддерживает всю эту шоблу..
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Еее

8 минут назад
Нас просто уничтожают меньше народу больше кислороду
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ВИКТОР БУРЯКОВ

9 минут назад
В Ельце в Липецкой области в 74-м , мне корреспонденту городской газеты "Красное знамя "показали одну - единственную на весь город ,нищенку в столовой на Торговой улице ,которую подкармливали сердобольные повара. Ныне же Липецкая область занимает второе место в стране по числу бедных пенсионеров. Всё хорошо прекрасная маркиза? Не давитесь господинчики, бывшие советские школьники?
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