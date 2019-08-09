Происшествия

сегодня, 09:13

Ветер свалил дерево на три автомобиля

37 2296
#ветер
2
Ветер свалил дерево на три автомобиля
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Сегодня в 08.20 на улице 15 микрорайон в Липецке порывом ветра сломало дерево, которое упало на три автомобиля: "Ниссан Альмера", "Волга Сайбер" и "Фольксваген Пассат".

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Автовладельцы, жители дома, к окнам подбежали после того, как услышали грохот и вой автосигнализации. Они тут же обратились в управление главного смотрителя Липецка, вызвали полицейских.

- Это дерево давно засохло и подгнило. Мы обращались в нашу управляющую компанию годами с просьбой спилить этот тополь, но нас не услышали, - говорит один из автовладельцев.
 
Напомним, что сильный ветер будет бушевать в Липецке весь день. По прогнозу синоптиков, скорость ветра составит 11-16 метров в секунду, с порывами до 21 метра в секунду. Правда,  эти порывы будут лишь местами и кратковременные.

37 2296
#ветер
2

Комментарии (37)

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Юрист

52 секунды назад
Ничего Владик тебе не выплатят, а наоборот вдуют тебе штраф 5.000₽ ,за парковку на газоне .Так что закатай губёнки,лучше купи вазелину,пригодится.
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пущай

9 минут назад
теперь на отсос идут, на новые машины зарабатывают
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А ведь

13 минут назад
быдло предупреждали не раз,не ставьте машины под деревьями !
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Ньютон

14 минут назад
Закон природы : Газон высох-укатали машины Вот и дерево засохло Из-за таких уродов
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1

15 минут назад
Читай, автомобили подставили себя под деревья.
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весёлый

17 минут назад
У Бога случайностей не бывает,где то грешок есть
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Коля

20 минут назад
Надо этим трём козлам ещё и штраф выписать за парковку на газоне.
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гость

28 минут назад
Алка с зажигалки, посади новые деревья и ухаживай за ними ! Делов-то !
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Кланика

30 минут назад
а по мне , да и х...й с ними
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Нюша

31 минуту назад
Алка с зажигалки, Ты их за это прокляни
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