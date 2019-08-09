Происшествия
сегодня, 09:13
Ветер свалил дерево на три автомобиля
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Сегодня в 08.20 на улице 15 микрорайон в Липецке порывом ветра сломало дерево, которое упало на три автомобиля: "Ниссан Альмера", "Волга Сайбер" и "Фольксваген Пассат".
Автовладельцы, жители дома, к окнам подбежали после того, как услышали грохот и вой автосигнализации. Они тут же обратились в управление главного смотрителя Липецка, вызвали полицейских.
- Это дерево давно засохло и подгнило. Мы обращались в нашу управляющую компанию годами с просьбой спилить этот тополь, но нас не услышали, - говорит один из автовладельцев.
Напомним, что сильный ветер будет бушевать в Липецке весь день. По прогнозу синоптиков, скорость ветра составит 11-16 метров в секунду, с порывами до 21 метра в секунду. Правда, эти порывы будут лишь местами и кратковременные.
Автовладельцы, жители дома, к окнам подбежали после того, как услышали грохот и вой автосигнализации. Они тут же обратились в управление главного смотрителя Липецка, вызвали полицейских.
- Это дерево давно засохло и подгнило. Мы обращались в нашу управляющую компанию годами с просьбой спилить этот тополь, но нас не услышали, - говорит один из автовладельцев.
Напомним, что сильный ветер будет бушевать в Липецке весь день. По прогнозу синоптиков, скорость ветра составит 11-16 метров в секунду, с порывами до 21 метра в секунду. Правда, эти порывы будут лишь местами и кратковременные.
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