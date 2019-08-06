«Если в каждый двор класть резину, она будет золотая!»

В администрации Липецка прокомментировали жалобу жительницы Сырского Рудника на действия подрядной организации, засыпавшей песком детскую площадку взамен обещанного искусственного покрытия.

В редакцию GOROD48 от жительницы Сырского Рудника Оксаны Гунькиной пришло вот такое сообщение:«Надеюсь что это обращение дойдёт до определённых лиц! Факт воровства налицо! На Сырском Руднике на ул. Геологической 2а возводят детскую площадку. Должно быть специальное покрытие (по смете и таблице, которая висит во дворе), по факту насыпали обычного песка. На вопрос почему следует ответ, что денег нет. Так вот дети будут теперь опять бегать и лазить в песке с фекалиями от кошек и собак. Детей хоть пожалейте! Администрация и руководство, обратите на это внимание!»Мы съездили по указанному адресу. Кажется, тут царит безмятежность, настолько ухоженными оказались палисадники в букве «П» двора, ограниченного домами №2а и №2б по улице Геологической и домом №1а по улице Детской! Кто-то разбил под окнами розарий, кто-то насадил обычных цветов.Пенсионерка Валентина Головина, которую мы застали с тяпкой в руках, объясняет, что четыре года назад все вдруг занялись разбивкой цветников и двор сразу преобразился. С дизайном, правда, местные жители перестарались, натыкав где надо и где не надо детских игрушек, но без этих элементов благоустройства, по мнению людей, было бы некрасиво.А вот что уж точно портит двор, так это груда песка на месте детской площадки.- Нам обещали на общем собрании, что тут будет искусственное покрытие, а навезли песка! - огорчается пенсионерка Головина.Однако напечатанное на строительном адресе изображение обновленной игровой площадки, привязанное между обрубками двух деревьев (на одном стволе привязан изумрудный дракон, а на другой как на кол посажен серо-голубой заяц), не дает представления о том, каким будет ее покрытие: из песка или из искусственного материала.Поэтому вопрос жителей этого двора мы переадресовали начальнику МУ «Управление капитального ремонта» Роману Нижегородову.Заказчик дворовых ремонтов сообщил GOROD48, что никто искусственного газона жителям двора на Сырском Руднике не обещал.- Люди что-то попутали. Если в каждый двор класть резину, она будет золотая! Этот двор будет засыпан песком, после чего на нем установят малые архитектурные формы и качели, - сказал Роман Нижегородов.В этом году благоустраиваемые дворы Липецка попали в три партии. Первая партия - это 36 придомовых территорий, список которых и объем работ были запланированы еще администрацией Сергея Иванова. На них будет потрачено 62,5 млн рублей. Эти дворы будут сделаны комплексно: с заменой бордюров, с расширением парковочных мест, с заменой асфальта, с детскими игровыми и спортивными площадками, покрытым искусственным газоном или резиной. Двор в Сырском Руднике (который засыплют песком) попал в эту партию. Его облагородят на 2 млн рублей.Работы по приведения в порядок ещё 51 двора оценены в 40 млн рублей. Меньше денег - меньше работы. В таких дворах лишь поменяют асфальт, обустроят мусорные контейнеры, насыплют щедро песка. Благоустройство еще 45 придомовых территорий (по заказу ТОСов) обойдется бюджету в 20 млн рублей.- Я был не согласен с таким ранжированием. Хотел, чтобы все дворы делали комплексно. И пусть их было бы меньше, но зато их вид был бы лучше. Вон, в прошлом году мы комплексно благоустроили лишь пять дворовых территорий, и сделали все качественно, и то получили нарекания горожан, - говорит Роман Нижегородов.