Общество

41 минуту назад

«Если в каждый двор класть резину, она будет золотая!»

8 844
#благоустройство #ремонт дворов
«Если в каждый двор класть резину, она будет золотая!»

В администрации Липецка прокомментировали жалобу жительницы Сырского Рудника на действия подрядной организации, засыпавшей песком детскую площадку взамен обещанного искусственного покрытия.

Загрузка плеера
В редакцию GOROD48 от жительницы Сырского Рудника Оксаны Гунькиной пришло вот такое сообщение:

«Надеюсь что это обращение дойдёт до определённых лиц! Факт воровства налицо! На Сырском Руднике на ул. Геологической 2а возводят детскую площадку. Должно быть специальное покрытие (по смете и таблице, которая висит во дворе), по факту насыпали обычного песка. На вопрос почему следует ответ, что денег нет. Так вот дети будут теперь опять бегать и лазить в песке с фекалиями от кошек и собак. Детей хоть пожалейте! Администрация и руководство, обратите на это внимание!»

Мы съездили по указанному адресу. Кажется, тут царит безмятежность, настолько ухоженными оказались палисадники в букве «П» двора, ограниченного домами №2а и №2б по улице Геологической и домом №1а по улице Детской! Кто-то разбил под окнами розарий, кто-то насадил обычных цветов.

20190806_145242.jpg

20190806_145143.jpg

Пенсионерка Валентина Головина, которую мы застали с тяпкой в руках, объясняет, что четыре года назад все вдруг занялись разбивкой цветников и двор сразу преобразился. С дизайном, правда, местные жители перестарались, натыкав где надо и где не надо детских игрушек, но без этих элементов благоустройства, по мнению людей, было бы некрасиво.

20190806_145306.jpg

«постой, паровоз, не спешите, колеса...»

20190806_145324.jpg

по водосточной канаве ползет черепаха 

20190806_145223.jpg

наши инь и янь

20190806_145347.jpg

не только Питер богат львами у парадных   

А вот что уж точно портит двор, так это груда песка на месте детской площадки.

- Нам обещали на общем собрании, что тут будет искусственное покрытие, а навезли песка! - огорчается пенсионерка Головина.

Однако напечатанное на строительном адресе изображение обновленной игровой площадки, привязанное между обрубками двух деревьев (на одном стволе привязан изумрудный дракон, а на другой как на кол посажен серо-голубой заяц), не дает представления о том, каким будет ее покрытие: из песка или из искусственного материала.

20190806_144634222222222222.jpg


Поэтому вопрос жителей этого двора мы переадресовали начальнику МУ «Управление капитального ремонта» Роману Нижегородову.

Заказчик дворовых ремонтов сообщил GOROD48, что никто искусственного газона жителям двора на Сырском Руднике не обещал.

20190806_1446343333333333.jpg

- Люди что-то попутали. Если в каждый двор класть резину, она будет золотая! Этот двор будет засыпан песком, после чего на нем установят малые архитектурные формы и качели, - сказал Роман Нижегородов.

В этом году благоустраиваемые дворы Липецка попали в три партии. Первая партия - это 36 придомовых территорий, список которых и объем работ были запланированы еще администрацией Сергея Иванова. На них будет потрачено 62,5 млн рублей. Эти дворы будут сделаны комплексно: с заменой бордюров, с расширением парковочных мест, с заменой асфальта, с детскими игровыми и спортивными площадками, покрытым искусственным газоном или резиной. Двор в Сырском Руднике (который засыплют песком) попал в эту партию. Его облагородят на 2 млн рублей.

Работы по приведения в порядок ещё 51 двора оценены в 40 млн рублей. Меньше денег - меньше работы. В таких дворах лишь поменяют асфальт, обустроят мусорные контейнеры, насыплют щедро песка. Благоустройство еще 45 придомовых территорий (по заказу ТОСов) обойдется бюджету в 20 млн рублей.

- Я был не согласен с таким ранжированием. Хотел, чтобы все дворы делали комплексно. И пусть их было бы меньше, но зато их вид был бы лучше. Вон, в прошлом году мы комплексно благоустроили лишь пять дворовых территорий, и сделали все качественно, и то получили нарекания горожан, - говорит Роман Нижегородов.
8 844
#благоустройство #ремонт дворов

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хагагахахахагаха!!!))))

6 минут назад
Названия к фото)))
ответить

вв

7 минут назад
у нас асфальт на второй год в дырках ....и где гарантия ...
ответить

вв

9 минут назад
даааа страна дураков ....простая арифметика ...этот двор 800т рублей ...и на эти деньги качели +песок +асфальт самый дешевый ....ну потянет на 300 тыс не более ...а остальные своруют ......неужели прокуратура не видит что творится ...и никого не сажпют .....5 лет назад у нас во дворе асфальт ложили ...крутые люди ....у них машины мень 3 мил.нет ....вот такие дорогие качели .....не в песке дети а в навозе от кошек и собак играть будут СТРАНА ДУРАКОВ
ответить

Антон

18 минут назад
попутали? ничего себе словечки, перепутали мы , наверное, ром. перепутали
ответить

РжуНимагу...

23 минуты назад
Люди, вы что-то попутали. Если в каждый двор класть резину, она будет золотая, не волнуйтесь, жители, все уже украдено до нас! - сказал Роман Нижегородов. Догадайтесь, люди, с одного раза, каким образом замешан п.Омсукчак Магаданской обл. в воровстве денег на резиновое покрытие для детских площадок? Прррааавиильнооо, это сделал... вор тётя Женя, который к нам оттуда приехал... Надеюсь, будет воровать наш тётя Женя недолго, и его посодютъ... надолго... - сказал Роман Нижегородов! :-))
ответить

егор

26 минут назад
Асфальт кладут не пришей рукава на один сезон видимо плохо благоустраивают этот двор на ул ул. Геологической 2а.
ответить

Вован настоящий.

32 минуты назад
"А в подъезде дома № 5 лАаааампочка не горит...."
ответить

123

34 минуты назад
Очень плохо положили в этом дворе асфальт весь пористый рассыпается депутаты придите посмотрите как делают благоустройство на бюджетные деньги.
ответить

Еще в рубрике

В обороне крепости Осовец участвовали липчане, усманцы, долгоруковцы и задонцы
#Осовец #атака мертвецов
3
В обороне крепости Осовец участвовали липчане, усманцы, долгоруковцы и задонцы

сегодня, 15:09

Общество
Липецким молодоженам подарят парк
#парк #молодожены
10
Липецким молодоженам подарят парк

сегодня, 15:00

Общество
На улице Студеновской и в прилегающих к ней районах завтра отключат воду
#водоснабжение
1
На улице Студеновской и в прилегающих к ней районах завтра отключат воду

сегодня, 14:16

Общество
В «липецком «Сколково» успехи науки измеряют в… квадратных метрах!
#технопарк
45
В «липецком «Сколково» успехи науки измеряют в… квадратных метрах!

сегодня, 13:28

Общество
Более 400 метров теплосети заменят на проспекте Победы
#энергетики #ремонт теплотрасс
3
Более 400 метров теплосети заменят на проспекте Победы

сегодня, 12:53

Общество
Смертность липчан от рака выбивается из графика
#отчет #рак #онкология
68
Смертность липчан от рака выбивается из графика

сегодня, 11:29

Общество