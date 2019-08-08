56 минут назад
Луковица и серебряная ложечка - не панацея от реанимации
Попавшие с тяжелыми отравлениями в отделение токсикологии ЛОКБ мужчины собирали сыроежки, а отведали бледной поганки.
- Собирал белые грибы и сыроежки, а потом оказался здесь, - тихим голосом говорит измученный 66-летний житель Грязинского района, лежащий под капельницей в палате интенсивной терапии токсикологического отделения.
В этом и есть опасность: бледная поганка, самый ядовитый гриб, порой попадает в лукошко самому опытному грибнику (попавший в областную больницу пациент из Грязинского района, по его словам, всю жизнь собирает грибы). Чтобы погибнуть, достаточно употребить всего один миллиграмм поганки на килограмм веса любителя грибов.
В палате интенсивной терапии грибник из Грязинского района лежит по соседству с приятелем, которого накормил дарами леса в обед в прошлое воскресенье. Ночью мужчинам стало плохо: у них началась рвота и понос. Они созвонились друг с другом и решили ехать в районную больницу. Оказав пациентам первую помощь, медики тут же переправили обоих отравившихся в областной стационар.
- Промедление с оказанием реанимационных мероприятий резко ухудшает шансы на выживаемость употребивших ядовитые грибы. Порой одной бледной поганки достаточно, чтобы человек умер, ведь по токсичности ее яд более убийственен, чем яд гюрзы или кобры. Токсины бледной поганки приводят к нарушению биосинтеза белка, гликогена и фосфолипидов, а также развитию некроза и жирового перерождения печени. Из всех ядовитых грибов бледная поганка - причина наибольшего количества смертей от отравления, - говорит главврач ЛОКБ Любовь Агафонова.
Но если все так плохо, почему грязинские любители грибов, кажется, вот-вот встанут с больничной койки?
- Следующая стадия отравления, которая начинается обычно на третий-четвертый день болезни, неспроста называют периодом мнимого благополучия. Это время облегчения страданий, больные чувствуют себя намного лучше, чем раньше, и это, естественно, дает им повод думать, что страшное уже позади, - отвечает на этот вопрос и.о. заведующего отделением токсикологии ЛОКБ Андрей Леонов.
Дальше начинается самое страшное: яд наносит свой главный удар, который даже при всех применяемых медиками мерах может стать последним для отравившегося. В это время активно разрушаются печень и почки. Этот этап интоксикации характеризуется проявлением печеночной и почечной недостаточности. Поэтому если в первые сутки после отравления бледной поганкой человек не обратился к врачам, лечить такого человека уже поздно.
- Нет никаких народный рецептов проверить, какие грибы попали в кастрюлю. Ни опущенная в кипящую воду серебряная ложечка, ни луковица, ни запах от блюда не дадут понять, что среди съедобных грибов есть бледная поганка, - говорит врач Андрей Леонов.
Панацея от отравлений одна - вообще не употреблять дикоросы. Если уж совсем невмоготу, то собирать нужно только те грибы, в которых нет сомнений. Ну, а уж если начали проявляться симптомы отравления, нужно срочно промывать желудок большим количеством воды и вызывать медиков.
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