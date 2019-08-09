Евгения Уваркина: «Мне нужны яркие лидеры общественного самоуправления»

В Липецке проходят по две встречи Советов общественного самоуправления в день. Глава города посещает каждую вторую из них.

В Липецке идет тихая революция сверху. Мэрия пытается расшевелить гражданскую активность горожан, призывая их создать сеть территориального местного самоуправления, посредством которой жители каждого дома могли бы обсуждать и решать свои проблемы. Идеолог этой революции Евгения Уваркина считает, что обилие горизонтальных связей уровня «дом-двор-микрорайон» внутри четырех городских округов позволят мэрии как на рентгеновском снимке увидеть все вывихи и переломы ныне существующих муниципальных программ развития Липецка. Базовой единицей территориального общественного самоуправления (ТОС) должен стать старший по подъезду или руководитель уличного комитета - человек с активной жизненной позицией, которому делегировали полномочия их соседи.В этой идее, в общем, нет ничего откровенного нового: Конституция РФ говорит, что единственным источником власти в стране является ее народ. Но народ в своей массе живет идеей, что он не хозяин ни то, что своей страны, но даже своего двора. Особенно прыткие, конечно, умеют извлечь личную пользу из молчания большинства, например, выгородив во дворе цепью место под автомобиль, но такие действия вызывают злобу соседей и порождают мысли о бездействии властей. Но как раз хамство такого рода легко пресекается решением общего собрания жильцов дома, ведь пойти против всех любому нахалу - кишка тонка.ТОС служит формой непосредственного осуществления народом своей власти в пределах границы территории, на которые эта власть распространяется. Евгения Уваркина вот уже месяц предлагает горожанам концепцию развития ТОСов, разработанную на опыте Белгорода, Воронежа и других городов-лидеров в развитии территориального самоуправления. Для того, чтобы донести пользу такого опыта до горожан, мэрия организовала встречи с лидерами местного самоуправления. Они проходят во всех районах города по границам 36-ти избирательных округов, делегировавших депутатов-одномандатников в Липецкий горсовет. На одной такой встрече побывал корреспондент GOROD48.… К 18.00 в актовом зале средней школы №61 имени М. И. Неделина собрались участники расширенной конференции Совета общественного самоуправления №17 (СОС создан в каждом из 36-ти избирательных округов города). Главный в СОСе - депутат горсовета, в данном случае Александр Кофанов (тут же - и депутат областного Совета Владимир Саворона). В «президиуме» - начальник управления Октябрьского округа Липецка Юрий Карташов, в зале с фломастером в руке женщина, которая будет записывать пожелания участников конференции. Модерировал встречу вице-мэр Липецка Константин Власов. В первом ряду зала сидели председатели департаментов мэрии, курирующих сферы ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства. Тут же - представители управляющих компаний.Константин Власов сообщил, что желает представить собравшимся видение мэрии развития общественного самоуправления в Липецке. Вице-мэр предложил общественным активистам по ходу обсуждения делиться собственными идеями, которые будут использованы для окончательной редакции местного закона о ТОСах. В этом поможет и запланированный на конец августа первый форум липецкого территориального общественного самоуправления, где будет рассмотрена практика и опыт других регионов по юридическому и бухгалтерскому сопровождению «первичек» самоорганизации городского населения.Вкратце концепция выглядит так. ТОС - основной драйвер общественного самоуправления. Он получит статус юрлица. В мэрии убеждены, что для наилучшего результата такой орган должен быть сформирован на территории двора, общего для нескольких многоэтажек, или на базе массива из нескольких улиц частного сектора. Жильцам отдельно стоящих многоквартирных домов советуют примкнуть к находящимся неподалеку домам. Оптимальное число горожан, охваченных ТОСом - 500-1000 человек. В силе остаются уже созданные в городе элементы низового самоуправления - старшие по подъездам, по домам, руководители уличкомов.- Дом замыкается на ТОС, ТОС - на департамент, департамент - на вице-мэра и мэра, - сказал Константин Власов.На представленной помощником главы Липецка, куратором проекта ТОСов Андреем Шульгой слайде нарисовано колесо, которое показывает, как должно крутиться местное самоуправление в городе: планам мэрии предшествуют инициатива горожан - предложение от ТОСа - заявка от округа - план от департамента. На любом этапе вращения колеса местного самоуправления, вершиной которого является глава города, присутствует обратная связь.Собравшиеся, а это, заметим, активисты, которые собаку съели на отношениях с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и чиновниками, долго не понимали, что им предлагает мэрия. Вот два примера.Ядвига Лопасова, старшая по дому Мичурина, 16, в котором 178 квартир, пришла на собрание со старшими по подъезду. Жильцы этого дома очень активны. Например, деньги на капремонт дома они собирают на спецсчет. В прошлом году на собранные 2,3 млн рублей жильцы сделали капремонт подвала, где за 36 лет сгнили все коммуникации. Сейчас Совет дома собирает деньги на ремонт кровли. Делегация этого дома в один голос говорит, что как только они образовали свое самоуправление, все пошло на лад. Но на этой конференции одна из старших по подъезду обратилась к властям города с жалобой на текущую крышу. А решение этой проблемы в данном случае - компетенция сугубо жильцов дома и управляющей компании.Во втором случае житель улицы частного сектора пожаловался на то, что опилившие старые деревья сотрудники ЛГЭКа бросили обрезанные чурбаны и ветки на край дороги, где они лежат вот уже три недели. Что делать?Константин Власов сообщил члену уличкома, что вопрос медленно решается именно потому, что в ЛГЭК обратился один житель города, и от него просто отмахнулись. А задача мэрии - помочь организовать ТОС, руководитель которого будет уже представителем юрлица, выступающим от имени нескольких сотен людей:- Сейчас о ветках пишут на портал Игорю Артамонову. Он отправляет скриншот сообщения главе Липецка. Она - мне. В итоге скриншот приходит Юрию Карташову или председателю департамента ЖКХ. Уже те обращаются в ЛГЭК или в управление главного смотрителя. Это - неправильно. Наша задача - научить работать те структуры, которые должны, к примеру, не только опилить ветки, но и убрать за собой. Получив указание от департамента, ЛГЭК заработает. Поэтому в разработанном нами скрипте на весь процесс устранения проблемы будет уходить конкретное время. Например, три дня. И запуск этому процессу должен дать руководитель ТОСа.Чтобы принять решение об обновлении двора, установки в нем детского городка, строительстве общей на район спортивной площадки, изгнании автохамов, установке столбов с освещением, изменении движения общественного транспорта и вообще решить многие проблемы вплоть до огораживания дворовой территории забором с кодовым замком, нужен именно ТОС. Реновация, ход капремонтов, качество услуг ЖКХ - это все тоже ТОС. Работа должна выстраиваться на основе мнения большинства.- ТОСы помогут мэрии определиться с приоритетами, с конкретным наполнением полутора десятков муниципальных программ. Идея нашей концепции: предложения жителей, но не разрозненные, а как воля ТОСа, которая должна быть реализована горсоветом и городской администрацией. Ведь что происходит сейчас? В мэрию идет поток обращений от липчан. Львиная их доля - частные жалобы. Часто на месте выясняется, что никто из других жителей дома или улицы не наделял заявителя никакими полномочиями выступать от лица всех. ТОС такую ситуацию устраняет в принципе. А еще лучше, если несколько дворов согласуют общую программу действий. Тогда в одном из них может появиться детская площадка, в другом - уже, например, спортивная. ТОС позволяет все проблемы решать системно, - сообщил собравшимся Андрей Шульга.Мэрия желает расширить полномочия территориального самоуправления, подключив общественников к решению проблем благоустройства, к проведению праздников, поддержанию правопорядка, выявлению вандализма и несанкционированных свалок. В границах своих территорий ТОСы будут решать вместе с муниципалитетом все вопросы развития округа вплоть до размещения банкоматов и строительства крупных социальных объектов. Никакой вопрос развития территории не должен решаться без мнения на этот счет общественности.- В вашем округе живет 220 тысяч человек, - обратился вице-мэр Константин Власов к общественникам. - На каждого сотрудника управления Октябрьского округа приходится 7-8 тысяч человек. Понятно, что никакой муниципальный служащий не сможет работать со всеми. Поэтому руководитель ТОСа, за которым стоят 500-1000 человек, будет обращаться со всеми своими вопросами в округ. Но навязывать раздел территорий районов между ТОСами не будем. Это - ваш выбор. Эта модель управления, которую мы вам рекомендуем, позволяет вам через ТОС как юрлицо участвовать в муниципальных, региональных и даже федеральных программах. Чтобы ТОС функционировал как часы, нужно будет предусмотреть расходы. Например, по тысяче на бухгалтера и по тысяче на юриста, если 20-30 ТОСов обслуживаются одной специализированной юридической организации.Итак, мэрия желает перезагрузить существующую систему территориального общественного самоуправления. Его вершина - глава города, основание - все горожане. Нижний слой от верхушки отделяют прослойки в виде старших по подъездам (советов домов), старших по домам, старших по улицам (частный сектор). Они формируют ТОС. Следующая прослойка - Совет местного самоуправления (СОС совпадает по размерам с границами мажоритарного избирательного округа, от которых в горсовете заседает депутат). Далее департамент с соответствующими полномочиями (которого еще нет в составе администрации города) и курирующий вице-мэр.- Только лишь 36-ти Советов общественного самоуправления нам не хватает, чтобы знать о проблеме конкретного дома, конкретной улицы частного сектора. Мне как главе города нужен координационный Совет, состоящий из ярких лидеров общественного самоуправления. Мы вместе с ними будем формировать муниципальные программы, ведь сейчас депутаты закидывают нас своими наказами ценой в миллиарды рублей. Но таких денег у муниципалитета нет. Работа с ТОСами позволит определить приоритеты, решить самые актуальные проблемы, разработать горизонты планирования, - говорит Евгения Уваркина.