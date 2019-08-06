Происшествия

38 минут назад

В Липецкой области мужчина насмерть отравился грибами

4 887
#грибы
В Липецкой области мужчина насмерть отравился грибами

В Липецкой области зафиксирован первый в нынешнем году случай гибели от отравления грибами.

Как сообщила главный врач Липецкой областной клинической больницы Любовь Агафонова, мужчину доставили накануне в критическом состоянии из Грязинского района с подозрением на отравление бледной поганкой. Его гибель стала первым в нынешнем году летальным случаем после употребления грибов. 

фото  dalemir.ru.

4 887
#грибы

Комментарии (4)

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ГОСТ

6 минут назад
Налоги за сбор грибов заплатил?
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слабо..

22 минуты назад
указать какие грибы?
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Николова

22 минуты назад
В токсикологическом отделении Липецкой областной клинической больницы умер 58-летний мужчина. Как стало известно * , пенсионера доставили накануне из Усмани с диагнозом отравление грибами.
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Енот

23 минуты назад
Опасно есть грибы,лучше куру гриль съесть
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