В Липецкой области мужчина насмерть отравился грибами

В Липецкой области зафиксирован первый в нынешнем году случай гибели от отравления грибами.









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Как сообщила главный врач Липецкой областной клинической больницы Любовь Агафонова, мужчину доставили накануне в критическом состоянии из Грязинского района с подозрением на отравление бледной поганкой. Его гибель стала первым в нынешнем году летальным случаем после употребления грибов.