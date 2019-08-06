Происшествия
38 минут назад
В Липецкой области мужчина насмерть отравился грибами
В Липецкой области зафиксирован первый в нынешнем году случай гибели от отравления грибами.
Как сообщила главный врач Липецкой областной клинической больницы Любовь Агафонова, мужчину доставили накануне в критическом состоянии из Грязинского района с подозрением на отравление бледной поганкой. Его гибель стала первым в нынешнем году летальным случаем после употребления грибов.
фото dalemir.ru.
фото dalemir.ru.
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