Лучшим архитектурным проектом области признан жилой комплекс в 29-м микрорайоне

Сергей Сошников и Юрий Аристов почат «Золотую капитель» и золотой диплом за проект жилого комплекса в 29-м микрорайоне в Липецке.

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Итоги областного профессионального смотра архитекторов «Золотая капитель» за 2018-2019 годы подвели члены конкурсной комиссии, в которую входят представители областного управления строительства и архитектуры, Липецкой организации Союза архитекторов России и Союза строителей Липецкой области. Работы оценивались в двух номинациях - «Постройки» и «Студенческие работы и дипломные проекты».Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, в первой из них было представлено девять объектов, во второй – восемь. Среди них жилые и общественные комплексы, реконструкции существующих зданий, проекты благоустройства общественных пространств и другие. Главный приз в этом году получат Сергей Сошников и Юрий Аристов. «Золотая капитель» и золотой диплом присуждены архитекторам за жилой комплекс в 29-м микрорайоне в Липецке.Наградами отмечены еще три проекта липецких архитекторов Серебряного диплома удостоены Роман Митчин и Василий Черников за реконструкцию здания детской стоматологической поликлиники в Ельце. Бронзового диплома удостоены Виктор Рекис, Евгения Ходова и Евгения Самофалова за офисное здание в Ельце, а также Екатерина Гулевская за многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта ЖК «Панорама» в областном центре.В номинации «Студенческие работы и дипломные проекты» награды в этом году решено не присуждать. Охват тем представленных работ был настолько разнообразен, что оценивать их по одинаковой шкале было бы не вполне справедливо. Жюри выразило благодарность студентам и преподавательскому составу учебных заведений, принявшим участие в конкурсе.Церемония награждения победителей состоится 8 августа на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику строителей.