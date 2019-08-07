«Строймастер» предъявил блогерам финансовые требования на 200 тысяч рублей

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск о признании постов двух липчан в Facebook не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию.



Сегодня в Арбитражном суде Липецкой области началось разбирательство по иску ООО «Специализированный застройщик Строймастер» к двум липецким блогерам – Михаилу Ларионову, более известному под псевдонимом Нестор Неверов, и Татьяне Семеновой. В своем заявлении застройщик требует признать их публикации в Facebook не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации. Оба блогера этой весной писали о ситуации сложившейся вокруг строительства ЖК «Авангард» в переулке Яблочкина.



В зал суда Михаил Ларионов заехал на инвалидной коляске, с которой он не встает уже несколько лет. Его и Татьяну Семенову пришли поддержать не только родственники, но и липецкий общественник Леонид Стуров.



Представитель истца пояснила, что публикации Ларионова и Семеновой негативным образом отразились на деловой репутации «Строймастера».



- Михаил Ларионов практически называет «Строймастер» ОПГ, - привела пример представительница истца.



Один из двух оспариваемых в суде постов Татьяны Семеновой рассказывал об угрозах, которые она получила во время конфликта вокруг ЖК «Авангард». После получения этих угроз липчанка обратилась в правоохранительные органы, свою публикацию сегодня она подтвердила документами из полиции.



Ответчики готовы не только отвечать за свои слова и настаивают на их правдивости. Ларионов и Семенова заявили, что в сети Facebook использовали гражданское право, дарованное Конституцией Российской Федерации, - высказывать открыто свое мнение. При этом оба утверждали, что те части текстов, на которые обратил внимание застройщик, несут оценочный характер.



- И если истец говорит в суде, что наше мнение подорвало достоинство и репутацию застройщика, мы в свою очередь доказываем, что ее особо и не было, - обозначили линию защиты блогеры. – Об этом говорят судебные иски к застройщику по уже сданному жилью, которые могут быть истребованы через суд. Также мы ходатайствовали о приобщении распечаток скриншотов с интернет-сайтов СМИ и органов власти, которые транслировали ситуацию с ЖК «Авангард», в том числе о ряде нарушений, а также об отзыве разрешения на строительство жилищного комплекса.



В свою очередь представитель «Строймастера» заявил, что истец видит причинно-следственную связь в возникших у строительной компании сложностях и постами блогеров. Поэтому к ранее оглашенным требованиям с размещением на страницах Ларионова и Семеновой резолютивной части решения суда по настоящему спору и взыскании судебных издержек и госпошлин, появилось еще одно – взыскать с ответчиков 200 тысяч рублей понесенного ущерба.



Сегодня в суде стороны ходатайствовали о приобщении к делу доказательств в виде документов. В ближайшей перспективе суд примет решение о назначении лингвистической экспертизы, которая даст оценку публикациям Михаил Ларионова и Татьяны Семеновой.

