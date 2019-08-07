Общество

сегодня, 17:57

«Строймастер» предъявил блогерам финансовые требования на 200 тысяч рублей

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#Строймастер #ЖК "Авангард"
«Строймастер» предъявил блогерам финансовые требования на 200 тысяч рублей
Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск о признании постов двух липчан в Facebook не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию.

Сегодня в Арбитражном суде Липецкой области началось разбирательство по иску ООО «Специализированный застройщик Строймастер» к двум липецким блогерам – Михаилу Ларионову, более известному под псевдонимом Нестор Неверов, и Татьяне Семеновой. В своем заявлении застройщик требует признать их публикации в Facebook не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации.  Оба блогера этой весной писали о ситуации сложившейся вокруг строительства ЖК «Авангард» в переулке Яблочкина.

В зал суда Михаил Ларионов заехал на инвалидной коляске, с которой он не встает уже несколько лет. Его и Татьяну Семенову пришли поддержать не только родственники, но и липецкий общественник Леонид Стуров. 

Представитель истца пояснила, что публикации Ларионова и Семеновой негативным образом отразились на деловой репутации «Строймастера». 

- Михаил Ларионов практически называет «Строймастер» ОПГ, - привела пример представительница истца.

Один из двух оспариваемых в суде постов Татьяны Семеновой рассказывал об угрозах, которые она получила во время конфликта вокруг ЖК «Авангард».  После получения этих угроз липчанка обратилась в правоохранительные органы, свою публикацию сегодня она подтвердила документами из полиции.

Ответчики готовы не только отвечать за свои слова и настаивают на их правдивости. Ларионов и Семенова заявили, что в сети Facebook использовали гражданское право, дарованное Конституцией Российской Федерации, - высказывать открыто свое мнение. При этом оба утверждали, что те части текстов, на которые обратил внимание застройщик, несут оценочный характер.

- И если истец говорит в суде, что наше мнение подорвало достоинство и репутацию застройщика, мы в свою очередь доказываем, что ее особо и не было, - обозначили линию защиты блогеры. – Об этом говорят судебные иски к застройщику по уже сданному жилью, которые могут быть истребованы через суд. Также мы ходатайствовали о приобщении распечаток скриншотов с интернет-сайтов СМИ и органов власти, которые транслировали ситуацию с  ЖК «Авангард», в том числе о ряде нарушений, а также об отзыве разрешения на строительство жилищного комплекса.

 В свою очередь представитель «Строймастера» заявил, что истец видит причинно-следственную связь в возникших у строительной компании сложностях и постами блогеров. Поэтому к ранее оглашенным требованиям с размещением на страницах Ларионова и Семеновой резолютивной части решения суда по настоящему спору и взыскании судебных издержек и госпошлин, появилось еще одно – взыскать с ответчиков 200 тысяч рублей понесенного ущерба.

Сегодня в суде  стороны ходатайствовали о приобщении к делу доказательств в виде документов. В ближайшей перспективе суд примет решение о назначении лингвистической экспертизы, которая даст оценку публикациям Михаил Ларионова и Татьяны Семеновой. 
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#Строймастер #ЖК "Авангард"

Комментарии (7)

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Как ответит Липецк

8 минут назад
Жорик с Литейной, !!!!! Лучший , камент месяца ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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?

10 минут назад
После того, как Старых попытался оттяпать у города землю, он с Алешей Берестневым (выкормышем Лавреньтева) еще утверждают, что его организация не являются преступной группировкой?
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Липецк

12 минут назад
Вот, дожили!!! Закон заработал!!! Карьер горит ежедневно, мусор возят туда, сваливают - никого наказать не можно. Ни посадить владельцев и водителей мусоровозов, ну ни чё не поделлаешь - вины нет.
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всё ясно!

13 минут назад
Кто-нибудь сомневается, что "Строймастер" это ОПГ особенно, когда видео нападок на жителей облетело всю страну?
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Жорик с Литейной

18 минут назад
Мальчик, воспитанный блогерами, довёл учительницу до истерики комментариями в дневнике!
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Хлеба и Зрелищ

24 минуты назад
Держитесь блогеры, нужно наказать этих уродов и потом встречный иск на них подать.
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Мама Стифлера

43 минуты назад
Нестор держись! Зацепил ты их, наверное прилично
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