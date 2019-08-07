Берега пруда «Кирпичка» приводили в порядок во время субботника

Пруд «Кирпичка» рядом с улицами Папина и Доватора - уникальный в своем роде водный объект. Он находится в плотной жилой застройке, и долгие годы был местом отдыха горожан. Некоторое время назад подходы к пруду перегородил застройщик, который построил на берегу баню. Сегодня на берегах пруда прошел субботник, в котором участвовали местные жители и общественники, сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства.







На пруду живет несколько утиных семей.

Противоположный берег не меньше нуждается в уборке.

- В прошлом году мы перевели пруд и его прибрежную линию в муниципальную собственность, - рассказала GOROD48 начальник отдела благоустройства департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Оксана Новикова. – В этом году нам удалось договориться с собственниками соседнего земельного участка, чтобы открыть доступ для техники и начать приводить водный объект в порядок. На первые шаги по благоустройству берегов пруда выделены 100 тысяч рублей.И действительно, несколько секций бетонного забора разобраны. С утра здесь стояла техника, участники субботника собирали опиленные ветки деревьев и мусор, который настолько втоптан в землю, что приходилось прилагать немало усилий.Пенсионерки из округа депутата горсовет Екатерины Пинаевой, которые пришли на сегодняшний субботник спускались к самой воде и собирали пластиковые бутылки. Мужчины помогали поднимать тяжелый мусор, среди которого были не только покрышки, но даже корпусы аккумуляторов.- Если мы включимся в областную программу по благоустройству, то нам будет нужно освободить второй проход для техники, - поделилась планами депутат Екатерина Пинаева.Правда, забор на береговой линии стоит по-прежнему. Его сносом должна заняться мэрия. Ведь все посадки у пруда и прилегающая к ней береговая линия находятся в муниципальной собственности. И наличие каких-либо конструкций на этом месте может расцениваться, как самозахват территории.