Общество

сегодня, 13:10

Берега пруда «Кирпичка» приводили в порядок во время субботника

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Берега пруда «Кирпичка» приводили в порядок во время субботника

Пруд «Кирпичка» рядом с улицами Папина и Доватора - уникальный в своем роде водный объект. Он находится в плотной жилой застройке, и долгие годы был местом отдыха горожан. Некоторое время назад подходы к пруду перегородил застройщик, который построил на берегу баню. Сегодня на берегах пруда прошел субботник, в котором участвовали местные жители и общественники, сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

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- В прошлом году мы перевели пруд и его прибрежную линию в муниципальную собственность, - рассказала GOROD48  начальник отдела благоустройства департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Оксана Новикова. – В этом году нам удалось договориться с собственниками соседнего земельного участка, чтобы открыть доступ для техники и начать приводить водный объект в порядок. На первые шаги по благоустройству берегов пруда выделены 100 тысяч рублей.

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И действительно, несколько секций бетонного забора разобраны. С утра здесь стояла техника, участники субботника собирали опиленные ветки деревьев и мусор, который настолько втоптан в землю, что приходилось прилагать немало усилий. 

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Пенсионерки из округа депутата горсовет Екатерины Пинаевой, которые пришли на сегодняшний субботник спускались к самой воде и собирали пластиковые бутылки. Мужчины помогали поднимать тяжелый мусор, среди которого были не только покрышки, но даже корпусы аккумуляторов.

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- Если мы включимся в областную программу по благоустройству, то нам будет нужно освободить второй проход для техники, - поделилась планами депутат Екатерина Пинаева. 

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Правда, забор на береговой линии стоит по-прежнему. Его сносом должна заняться мэрия. Ведь все посадки у пруда и прилегающая к ней береговая линия находятся в муниципальной собственности. И наличие каких-либо конструкций на этом месте может расцениваться, как самозахват территории. 

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На пруду живет несколько утиных семей.

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Противоположный берег не меньше нуждается в уборке.
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Комментарии (4)

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Человек

6 минут назад
Глупый пиар единоросски-малолетнего депутата.
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авас

43 минуты назад
главное не забыть топить тех нелюдей которые будут его загаживать
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Бывалый

49 минут назад
Давно пора, молодцы.
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Молодцы,

59 минут назад
Все правильно
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