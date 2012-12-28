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сегодня, 11:18
14

Вячеслав Жабин стал мэром Ельца

Сессия городского Совета избрала главу администрации — однокашника председателя областного Совета.

Сегодня депутаты Елецкого городского Совета единогласно выбрали нового мэра: 31-летнего Вячеслава Жабина.

Напомним, однокашник спикера облсовета Владимира Серикова по обучению в МГИМО, Жабин появился в Ельце два года назад — он был назначен заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко, дедом Владимира Серикова. В сентябре прошлого года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил свои полномочия в связи с переходом на муниципальную службу — в мэрию Ельца и сразу — первым замом главы города, курирующим сферы дорожного и коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.

В апреле этого года Вячеслав Жабин начал исполнять обязанности мэра Ельца — прежний глава города Евгений Боровских ушел в отставку в связи с переходом на должность регионального бизнес-омбудсмена.

Были назначены выборы нового мэра — в Ельце, как и в Липецке они не прямые: главу администрации избирают городские депутаты. Конкуренцию Жабину составляли 43-летний Павел Богданов, директор МАУ «Детский оздоровительный центр города Ельца «Белая березка», и 41-летний Сергей Ханин, заместитель директора ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий».

Вячеслав Жабин родом из Пятигорска Ставропольского края. Окончил Пятигорский государственный лингвистический университет, магистратуру МГИМО (факультет управления и политики, государственное и муниципальное управление). 

Женат, воспитывает сына. 

Фото пресс-службы правительства Липецкой области

выборы
Елец
Вячеслав Жабин
Евгений Боровских
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Комментарии (14)

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Горожанин
14 минут назад
Что-то липецкие и елецкие мэры совсем не долго сидят в своих креслах.
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Алла
21 минуту назад
Не родственник Сергея Иванова?
Ответить
...
24 минуты назад
кто бы сомневался.
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Владимир
29 минут назад
Успехов! И грязинском районе и г грязи давно пора назначать молодых, грамотных, активных.
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Транспортник
36 минут назад
МГИМО это круто а служба в армии?
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давно готовили
39 минут назад
тянули за уши
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49 минут назад
И как он смог? :)
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Михалыч
54 минуты назад
Получить образование в МГИМО это круто, это гарантия успеха в жизни.
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Партработник
59 минут назад
Кто бы сомневался в возможностях партии. Как скажут, так и голосуют.
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Ельчанка
сегодня, 11:50
Очень хочется, чтобы у него все получилось.
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