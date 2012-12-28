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Политика
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сегодня, 11:18
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Вячеслав Жабин стал мэром Ельца
Сессия городского Совета избрала главу администрации — однокашника председателя областного Совета.
Напомним, однокашник спикера облсовета Владимира Серикова по обучению в МГИМО, Жабин появился в Ельце два года назад — он был назначен заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко, дедом Владимира Серикова. В сентябре прошлого года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил свои полномочия в связи с переходом на муниципальную службу — в мэрию Ельца и сразу — первым замом главы города, курирующим сферы дорожного и коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.
В апреле этого года Вячеслав Жабин начал исполнять обязанности мэра Ельца — прежний глава города Евгений Боровских ушел в отставку в связи с переходом на должность регионального бизнес-омбудсмена.
Были назначены выборы нового мэра — в Ельце, как и в Липецке они не прямые: главу администрации избирают городские депутаты. Конкуренцию Жабину составляли 43-летний Павел Богданов, директор МАУ «Детский оздоровительный центр города Ельца «Белая березка», и 41-летний Сергей Ханин, заместитель директора ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий».
Вячеслав Жабин родом из Пятигорска Ставропольского края. Окончил Пятигорский государственный лингвистический университет, магистратуру МГИМО (факультет управления и политики, государственное и муниципальное управление).
Женат, воспитывает сына.
Фото пресс-службы правительства Липецкой области
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