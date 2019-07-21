«На большом воздушном шаре мандаринового цвета...»

Итоги недели.

Главные события этой недели были связаны с Днем города, который начали отмечать со среды и закончили вчера в полночь. С этого и начнем.В понедельник на брифинге в администрации Липецка вице-мэр Евгений Павлов заявил, что из городского бюджета на все многочисленные мероприятия Дня города, растянутые с 17 до 20 июля, будет потрачено лишь 1 750 000 рублей (на 50 тысяч больше, чем годом ранее). Все события будут подаваться под тремя соусами: 85-летия выплавки первого чугуна новолипецкими металлургами, 65-летия создания Липецкой области и, собственно, Дня города. Львиная доля средств на финансирование многочисленных мероприятий Дня города - внебюджетные, главным образом, ПАО «НЛМК» (см.).17 июляна стадионе «Металлург». Причем сюда пригласили всех ветеранов региона (для их подвоза были задействованы 80 автобусов). Онлайн-трансляция яркой праздничной программы была доступна на больших экранах под открытым небом в Липецке на Городище и в районных ДК.- Прямо как в юность вернулась, - поделилась пенсионерка, липчанка Галина. - Мой муж работал на НЛМК, и сегодня я пришла сюда, чтобы отметить и день города, и его профессиональный праздник. Благодарна комбинату за такой подарок - возможность вспомнить свое прошлое. Трогательно, просто до слез, время будто повернулось вспять.На следующий день, 18 июля, уже свой подарок горожанам сделали мэрия, администрация области и правительство РФ:. Глава Липецка Евгения Уваркина и врио губернатора Игорь Артамонов наряду с восхищением новым дошкольным учреждением высказали претензии застройщику. В свою очередь, глава Липецка пообещала сдать в этом году еще семь ясель и начать строительство трех новых детсадов - в микрорайонах «Звездный», «Победа» и «Европейский». А 19 июлябольшого класса VOLGABUS 5270G2 (90% из 395 млн рублей - средства областного бюджета). До конца года еще порядка 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики с помощью субсидий из городского и областного бюджетов.В середине недели GOROD48 сообщил о том, что- участники творческой коллаборации Treaph19 лейбла Black Star закончили огромный рисунок на стенах дома №3а по площади Победы, изобразив подсвеченные лучами солнца истребители пилотажной группы «Соколов России» (рисунок на девятиэтажке стал подарком спонсоров к Дню города).Были и другие подарки. В парк Победы. После того, какв областном академическом театре драмы имени Льва Толстого металлурги насладились выступлением «Хора Турецкого». А еще новолипчане предъявили горожанам итоги первого этапа реконструкции парка Металлургов. Липчане увидели новую колоннаду на входе, центральную аллею, 122 необычных светомузыкальных фонаря.- Обновленный парк - один из подарков липчанам к Дню города и Дню металлургов. Парку уже более полувека, и вот пришло время привести его в порядок - сделать его современным пространством. Очень символично, что реконструкция парка пришлась на юбилей для города, - напомнил президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. - Мы надеемся, что парк станет любимым местом отдыха липчан (см.).НЛМК инвестировал в реновацию парка более 75 млн рублей. Вторая очередь работ будет финансирована из бюджетов Липецка и региона. Ожидается, что реконструкция парка НЛМК завершится этой осенью. После этого здесь будет работать круглогодичный павильон с пунктом проката и кафе, вокруг парка проложат велодорожку, внутри - беговую дорожку и трассу для воркаута.А еще. Официально он называется «Художник». Также липчане увидели итоги первой очереди реконструкции бульвара, названного в честь художника. Работы оплачивают представители местного бизнес-сообщества. Три дня Нижний парк был отдан под этнокультурный фестиваль «Липецкое городище», где встретились три эпохи - Средневековье, XVIII и XIX века (см.). Было чрезвычайно востребовано и появившееся в прошлом году Городище. В пятницу GOROD48 сообщил, что. Организаторы фестиваля посчитали, что. Но главный салют ждал липчан и гостей города вечером в субботу.Главными событиями субботы помимо фейерверка, который над площадью Петра Великого давали сразу с трех точек, стали другие события, местом которых было небо. И небо преподнесло сюрпризы.Так, в полдень GOROD48 сообщил, что. Демонстрационные полеты пилотажной группы Липецкого авиацентра состоялись там же, где и годом ранее - над акваторией реки Воронеж в центре города. Гвоздем программы стал воздушный бой. Липчане высоко оценили сложность программы: боевые истребители летали на малой высоте и в ограниченном пространстве на скоростях в 500-800 км/ч. Выяснилось, чтоНа авиашоу случился казус. Во время одиночного выступления ведущего пилотажной группы произошла нештатная ситуация: от одного из самолетов отвалился тормозной парашют. Это не повлияло на выполнение штатного полетного задания (см.).Еще один казус приключился в пятницу -. Женщина позвонила на номер «02» и потребовала прислать к ней наряд полиции, чтобы оформить жалобу.20 июля в 18.00 в Липецке должен был состояться первый Фестиваль воздухоплавания «Над нашими домами». Горожанам обещали вереницу воздушных шаров, которые должны пролететь над центром Липецка и зависнуть над площадью Петра Великого. Но вчера в Липецке поднялся сильный ветер. Порывы были такими сильными, что ломало деревья. В итоге далеко не все. Но публика утешилась праздничным концертом. Его хедлайнером стала группа «Градусы». А в 22.45 из трех точек - от Сбербанка, бывшей гостиницы «Турист» и от ГДМ «Октябрь» - грянули залпы праздничного салюта (см.).Наконец-то новый для Липецка подрядчик, ООО «Руслан-1», который реконструирует проспект Победы и благоустраивает улицу Космонавтов, приступил к подготовительным работам по укладыванию нового покрытия тротуаров (см.). Вместо нее будет уложено разноформатное цветное плиточное покрытие по типу того, что в прошлом году появилось на проспекте Мира. Подрядчик должен закончить все работы на улице Космонавтов до 1 октября.В свою очередь, Евгения Уваркина сообщила депутатам горсовета о том, что вскоре у каждой улицы появится свой архитектурный дизайн (см.).- Все делаем постепенно. Разрабатывается концепция набережной, Зеленого острова. Рассчитываем на привлечение внебюджетных средств по этим направлениям. В этом году делаем 135 дворов. Для чистоты и порядка в Липецке разрабатываем проект Положения о благоустройстве прилегающей к офисам и магазинам территории - предприниматели, имеющие бизнес на первых этажах зданий, должны убирать территории у своих офисов и магазинов. Разрабатываем дизайн центра города с привлечением молодых архитекторов. Например, возьмем улицу вдоль Нижнего парка, улицу Карла Маркса. Там сейчас уложены четыре вида плитки! Мы закрепим архитектурный дизайн, и не дома, а целой улицы. Как только примем нормативные документы, будем встречаться с общественностью и бизнесом, чтобы решать конкретно то, что и кто будет делать, чтобы наш город был чистым и красивым, - заявила глава Липецка.А вот. Неудовольствие врио губернатора вызвала нерасторопность местных застройщиков в предложениях по освоению бюджетных средств на строительстве жилья для детей-сирот и переселенцев. Он пригрозил липецким строителям заменить их московскими девелоперами.- Призываю шевелиться активнее, не то мы будем вынуждены найти сговорчивых людей. Вы долгое время жили в неконкурентных в условиях, а сейчас времена изменились. Мы хотим видеть вашу активность. Деньги нам выделяют большие, поэтому и решения должны быть нетривиальные, - обратился врио губернатора к главам органов местного самоуправления и строителям.Глава региона заявил, что пришло время думать не о точечной, а о комплексной застройке территорий. По словам Игоря Артамонова, для такой застройки Липецка уже нет свободных земельных участков. Потенциально один такой найден в районе Опытной станции. «Работаем с институтом рапса, пытаемся обменять их пригодную для застройки землю на иную». Также глава региона отметил, что пришел конец историям, подобным тем, какая была в переулке Яблочкина, а вице-губернатор Илья Тузов заметил, что отныне ни одно разрешение на точечную застройку не будет выдаваться без согласия на то губернатора.На заседании администрации области зашла речь и о реновации Липецка. По словам первого вице-мэра городской администрации Михаила Щербакова, в муниципальную программу расселения попали жители 122 домов. Для нового строительства сформированы земельные участки в поселке ЛТЗ на территории ранее снесенных двухэтажных домов. Эти участки обеспечены коммунальной инфраструктурой. «Если там ставить пятиэтажки, то реконструкции сетей не потребуется». Есть и иные возможности строительства бюджетного и коммерческого жилья в Липецке. В частности, сноса за счет застройщика ветхого или аварийного жилья и строительства на расчищенном месте нового. Возможен выкуп девелоперами земельных участков с торгов. Строительство бюджетного жилья возможно помимо района ЛТЗ на Соколе и на Лебедянском выезде.Центр же города может быть интересен для тех девелоперов, которые хотят заработать на этом неплохие деньги. В частности, вице-губернатор Илья Тузов назвал таким лакомым куском район в границах улиц Интернациональной-Гагарина-Ленина-Пролетарской.Между тем стало известно о том, что. А вотКак уже сообщал GOROD48, в регионе создан Липецкий экспертный клуб, задача которого стать мостом между общественностью и властью. На этой неделе на очередном заседании клуба побывал Александр Кынев, ученый-политолог, специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ, исследований партийных и избирательных систем. GOROD48 не мог не воспользоваться случаем поговорить с кандидатом политических наук, доцентом департамента политической науки факультета социальных наук Высшей школы экономики об особенностях губернаторских выборов в Липецкой области (см.).По словам политолога, Игорь Артамонов просто обречен в рамках своей избирательной кампании говорить о новых горизонтах, перспективах, развитии. Быть, то есть, символом перемен. С другой стороны, учитывая, что наш регион весьма консервативный с точки зрения структуры экономики и состояния элиты, врио губернатора вынужден во избежание саботажа старой номенклатуры (в соцсетях ее называют «сельсоветом») пойти на выборы от «Единой России».В сценарии самой избирательной кампании Александр Кынев видит два возможных варианта. Первый, классический, - это губернатор и два-три карикатурных кандидата-спойлера в избирательном бюллетене (такими были выборы 2014 года, когда в бюллетене избиратели увидели рядом с именем действующего губернатора никому не известных представителей Казачьей партии и Аграрной партии). Второй, более яркий, - с участием в выборах кандидаты от КПРФ или ЛДПР. В этом случае процент проголосовавших за кандидата от власти может не таким высоким, но результат выборов бесспорно воспринимается общественностью.В субботу. Депутат облсовета от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова прошла муниципальный фильтр, собрав подписи 171 депутата из всех районов области.Уже на этой неделе станет ясно, по какому сценарию пройдут выборы губернатора - классическому с кандидатами-клоунами или конкурентному, с участием кандидатов от КПРФ и ЛДПР (пусть не обижается Лариса Ксенофонтова, но ее в любом случае допустили бы до выборов хотя бы исходя из гендерного принципа - в бюллетене должна быть хотя бы одна женщина). Последний срок сдачи подписей мундепов в облизбирком - шесть часов вечера 24 июля.15 июля. В поселке ТЭЦ обнаружили трех убитых: женщину, ее 7-летнего сына и мужчину. Тела убитых в их квартире нашли родственники. В квартире также находилась 4-летняя дочь хозяйки - она осталась жива.По предварительным данным, убийство было совершено днем 14 июля: тогда соседи слышали крики. Предположительно, сожитель нанес смертельные ножевые ранения хозяйке квартиры и ее сыну, но не тронул девочку, после чего покончил жизнь самоубийством.Корреспонденты GOROD48 побывали в доме, где случилась трагедия (см.).На этой неделе в судах Липецка были вынесены приговоры по совершенным ранее кровавым преступлениям. Дела подозреваемых слушались присяжными заседателями, которые не нашли вины подсудимых в инкриминируемых им злодеяниях.Так, присяжные не признали доказанным то, что 4 июня 2018 года 70-летний житель Двуречек Александр Дергунов убил двух своих односельчан вблизи озера Духовое Липецкого района.. Следствие считало мотивом убийства ревность пенсионера к бывшей жене, с которой он развелся около 30 лет назад. Бывшая супруга как-то раз передавала Дергунову продукты через одного из его знакомых, что и стало, по мнению следствия, причиной для ссоры и убийства обидчика и случайного свидетеля. У стороны обвинения не было прямых улик. Все дело было построено на косвенных доказательствах. Сам подсудимый в ходе следствия и слушания дела вины не признавал. В тоже время присяжные сочли доказанным обвинение Дергунова в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, но указали, что он заслуживает снисхождения.В Правобережном районном суде Липецка. Владимира Унчикова обвиняли в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Присяжные признали подсудимого невиновным в убийстве, сочтя, что тот оборонялся.А вот. Липчане, совершившие разбойное нападение на 57-летнего мужчину и завладевшие его автомобилем, останутся в местах лишения свободы.16 июля GOROD48 сообщил:. В должности Сергей Панов проработал девять лет, но не сработался с врио губернатора.. На месте расположения остатков крепости «Ораниенбург» 1703-го года постройки местные чиновники возводят кирпичную конструкцию, которая, видимо, должна имитировать бастионы петровского времени (нуачетакова - в Нижнем парке Липецка есть же гостевой домик Петра Великого из оцилиндрованного бруса!)А вот это неожиданно, но правильно:. Инициатор обсуждения предлагает законодательно закрепить правила и штрафы для автомобилистов-меломанов.