Неделя 48
52 минуты назад
«На большом воздушном шаре мандаринового цвета...»
Итоги недели.
Главные события этой недели были связаны с Днем города, который начали отмечать со среды и закончили вчера в полночь. С этого и начнем.
За внебюджетный счет
В понедельник на брифинге в администрации Липецка вице-мэр Евгений Павлов заявил, что из городского бюджета на все многочисленные мероприятия Дня города, растянутые с 17 до 20 июля, будет потрачено лишь 1 750 000 рублей (на 50 тысяч больше, чем годом ранее). Все события будут подаваться под тремя соусами: 85-летия выплавки первого чугуна новолипецкими металлургами, 65-летия создания Липецкой области и, собственно, Дня города. Львиная доля средств на финансирование многочисленных мероприятий Дня города - внебюджетные, главным образом, ПАО «НЛМК» (см. «Мэрия Липецка: празднование Дня города обойдутся с минимумом неудобств для автомобилистов»).
17 июля «НЛМК подарил липчанам концерт «Самоцветов» и файер-шоу» на стадионе «Металлург». Причем сюда пригласили всех ветеранов региона (для их подвоза были задействованы 80 автобусов). Онлайн-трансляция яркой праздничной программы была доступна на больших экранах под открытым небом в Липецке на Городище и в районных ДК.
- Прямо как в юность вернулась, - поделилась пенсионерка, липчанка Галина. - Мой муж работал на НЛМК, и сегодня я пришла сюда, чтобы отметить и день города, и его профессиональный праздник. Благодарна комбинату за такой подарок - возможность вспомнить свое прошлое. Трогательно, просто до слез, время будто повернулось вспять.
На следующий день, 18 июля, уже свой подарок горожанам сделали мэрия, администрация области и правительство РФ: «В микрорайоне «Елецкий» в День города с опозданием на полгода открыли детский сад». Глава Липецка Евгения Уваркина и врио губернатора Игорь Артамонов наряду с восхищением новым дошкольным учреждением высказали претензии застройщику. В свою очередь, глава Липецка пообещала сдать в этом году еще семь ясель и начать строительство трех новых детсадов - в микрорайонах «Звездный», «Победа» и «Европейский». А 19 июля «Липецк получил 50 новых пассажирских автобусов» большого класса VOLGABUS 5270G2 (90% из 395 млн рублей - средства областного бюджета). До конца года еще порядка 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики с помощью субсидий из городского и областного бюджетов.
В середине недели GOROD48 сообщил о том, что «Граффити на площади Победы готово» - участники творческой коллаборации Treaph19 лейбла Black Star закончили огромный рисунок на стенах дома №3а по площади Победы, изобразив подсвеченные лучами солнца истребители пилотажной группы «Соколов России» (рисунок на девятиэтажке стал подарком спонсоров к Дню города).
Были и другие подарки. В парк Победы «Посмотреть выступление гостя НЛМК - Авраама Руссо пришли 22 тысячи липчан». После того, как «Лучшим работникам НЛМК вручили государственные награды» в областном академическом театре драмы имени Льва Толстого металлурги насладились выступлением «Хора Турецкого». А еще новолипчане предъявили горожанам итоги первого этапа реконструкции парка Металлургов. Липчане увидели новую колоннаду на входе, центральную аллею, 122 необычных светомузыкальных фонаря.
- Обновленный парк - один из подарков липчанам к Дню города и Дню металлургов. Парку уже более полувека, и вот пришло время привести его в порядок - сделать его современным пространством. Очень символично, что реконструкция парка пришлась на юбилей для города, - напомнил президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. - Мы надеемся, что парк станет любимым местом отдыха липчан (см. «Такого парка нет нигде в России»).
НЛМК инвестировал в реновацию парка более 75 млн рублей. Вторая очередь работ будет финансирована из бюджетов Липецка и региона. Ожидается, что реконструкция парка НЛМК завершится этой осенью. После этого здесь будет работать круглогодичный павильон с пунктом проката и кафе, вокруг парка проложат велодорожку, внутри - беговую дорожку и трассу для воркаута.
А еще «В Липецке открыли памятник Виктору Сорокину». Официально он называется «Художник». Также липчане увидели итоги первой очереди реконструкции бульвара, названного в честь художника. Работы оплачивают представители местного бизнес-сообщества. Три дня Нижний парк был отдан под этнокультурный фестиваль «Липецкое городище», где встретились три эпохи - Средневековье, XVIII и XIX века (см. «Восхитительно! Я в восторге!»). Было чрезвычайно востребовано и появившееся в прошлом году Городище. В пятницу GOROD48 сообщил, что «На Городище негде яблоку упасть: зрители встречают звезд Black Star». Организаторы фестиваля посчитали, что «Салют на Городище смотрят 42 000 человек». Но главный салют ждал липчан и гостей города вечером в субботу.
«Под крылом самолета...»
Главными событиями субботы помимо фейерверка, который над площадью Петра Великого давали сразу с трех точек, стали другие события, местом которых было небо. И небо преподнесло сюрпризы.
Так, в полдень GOROD48 сообщил, что «Соколы России» показывают мастерство в небе над Липецком». Демонстрационные полеты пилотажной группы Липецкого авиацентра состоялись там же, где и годом ранее - над акваторией реки Воронеж в центре города. Гвоздем программы стал воздушный бой. Липчане высоко оценили сложность программы: боевые истребители летали на малой высоте и в ограниченном пространстве на скоростях в 500-800 км/ч. Выяснилось, что «Авиашоу смотрели 100 000 липчан».
На авиашоу случился казус. Во время одиночного выступления ведущего пилотажной группы произошла нештатная ситуация: от одного из самолетов отвалился тормозной парашют. Это не повлияло на выполнение штатного полетного задания (см. «В районе улицы Спиртозаводской ищут тормозной парашют истребителя»).
Еще один казус приключился в пятницу - «Липчанка пожаловалась в полицию на шум от репетиции авиашоу». Женщина позвонила на номер «02» и потребовала прислать к ней наряд полиции, чтобы оформить жалобу.
20 июля в 18.00 в Липецке должен был состояться первый Фестиваль воздухоплавания «Над нашими домами». Горожанам обещали вереницу воздушных шаров, которые должны пролететь над центром Липецка и зависнуть над площадью Петра Великого. Но вчера в Липецке поднялся сильный ветер. Порывы были такими сильными, что ломало деревья. В итоге далеко не все «Воздушные шары долетели до площади Петра». Но публика утешилась праздничным концертом. Его хедлайнером стала группа «Градусы». А в 22.45 из трех точек - от Сбербанка, бывшей гостиницы «Турист» и от ГДМ «Октябрь» - грянули залпы праздничного салюта (см. «Световым шоу и салютом заканчивается в Липецке День города»).
Кладут на совесть!
Наконец-то новый для Липецка подрядчик, ООО «Руслан-1», который реконструирует проспект Победы и благоустраивает улицу Космонавтов, приступил к подготовительным работам по укладыванию нового покрытия тротуаров (см. «На улице Космонавтов меняют 30-летнюю плитку»). Вместо нее будет уложено разноформатное цветное плиточное покрытие по типу того, что в прошлом году появилось на проспекте Мира. Подрядчик должен закончить все работы на улице Космонавтов до 1 октября.
В свою очередь, Евгения Уваркина сообщила депутатам горсовета о том, что вскоре у каждой улицы появится свой архитектурный дизайн (см. «На улицах Липецка не будет чересполосицы из разных видов тротуарной плитки»).
- Все делаем постепенно. Разрабатывается концепция набережной, Зеленого острова. Рассчитываем на привлечение внебюджетных средств по этим направлениям. В этом году делаем 135 дворов. Для чистоты и порядка в Липецке разрабатываем проект Положения о благоустройстве прилегающей к офисам и магазинам территории - предприниматели, имеющие бизнес на первых этажах зданий, должны убирать территории у своих офисов и магазинов. Разрабатываем дизайн центра города с привлечением молодых архитекторов. Например, возьмем улицу вдоль Нижнего парка, улицу Карла Маркса. Там сейчас уложены четыре вида плитки! Мы закрепим архитектурный дизайн, и не дома, а целой улицы. Как только примем нормативные документы, будем встречаться с общественностью и бизнесом, чтобы решать конкретно то, что и кто будет делать, чтобы наш город был чистым и красивым, - заявила глава Липецка.
А вот «Игорь Артамонов призвал липецких строителей «не отмораживаться». Неудовольствие врио губернатора вызвала нерасторопность местных застройщиков в предложениях по освоению бюджетных средств на строительстве жилья для детей-сирот и переселенцев. Он пригрозил липецким строителям заменить их московскими девелоперами.
- Призываю шевелиться активнее, не то мы будем вынуждены найти сговорчивых людей. Вы долгое время жили в неконкурентных в условиях, а сейчас времена изменились. Мы хотим видеть вашу активность. Деньги нам выделяют большие, поэтому и решения должны быть нетривиальные, - обратился врио губернатора к главам органов местного самоуправления и строителям.
Глава региона заявил, что пришло время думать не о точечной, а о комплексной застройке территорий. По словам Игоря Артамонова, для такой застройки Липецка уже нет свободных земельных участков. Потенциально один такой найден в районе Опытной станции. «Работаем с институтом рапса, пытаемся обменять их пригодную для застройки землю на иную». Также глава региона отметил, что пришел конец историям, подобным тем, какая была в переулке Яблочкина, а вице-губернатор Илья Тузов заметил, что отныне ни одно разрешение на точечную застройку не будет выдаваться без согласия на то губернатора.
На заседании администрации области зашла речь и о реновации Липецка. По словам первого вице-мэра городской администрации Михаила Щербакова, в муниципальную программу расселения попали жители 122 домов. Для нового строительства сформированы земельные участки в поселке ЛТЗ на территории ранее снесенных двухэтажных домов. Эти участки обеспечены коммунальной инфраструктурой. «Если там ставить пятиэтажки, то реконструкции сетей не потребуется». Есть и иные возможности строительства бюджетного и коммерческого жилья в Липецке. В частности, сноса за счет застройщика ветхого или аварийного жилья и строительства на расчищенном месте нового. Возможен выкуп девелоперами земельных участков с торгов. Строительство бюджетного жилья возможно помимо района ЛТЗ на Соколе и на Лебедянском выезде.
Центр же города может быть интересен для тех девелоперов, которые хотят заработать на этом неплохие деньги. В частности, вице-губернатор Илья Тузов назвал таким лакомым куском район в границах улиц Интернациональной-Гагарина-Ленина-Пролетарской.
Между тем стало известно о том, что «Район НЛМК застроят невысокими домами». А вот «Проект строительства «второго «Елецкого» утвердят после устранения замечаний».
Первая пошла!
Как уже сообщал GOROD48, в регионе создан Липецкий экспертный клуб, задача которого стать мостом между общественностью и властью. На этой неделе на очередном заседании клуба побывал Александр Кынев, ученый-политолог, специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ, исследований партийных и избирательных систем. GOROD48 не мог не воспользоваться случаем поговорить с кандидатом политических наук, доцентом департамента политической науки факультета социальных наук Высшей школы экономики об особенностях губернаторских выборов в Липецкой области (см. «Александр Кынев: «Думаю, врио губернатора заинтересован в конкурентных выборах»).
По словам политолога, Игорь Артамонов просто обречен в рамках своей избирательной кампании говорить о новых горизонтах, перспективах, развитии. Быть, то есть, символом перемен. С другой стороны, учитывая, что наш регион весьма консервативный с точки зрения структуры экономики и состояния элиты, врио губернатора вынужден во избежание саботажа старой номенклатуры (в соцсетях ее называют «сельсоветом») пойти на выборы от «Единой России».
В сценарии самой избирательной кампании Александр Кынев видит два возможных варианта. Первый, классический, - это губернатор и два-три карикатурных кандидата-спойлера в избирательном бюллетене (такими были выборы 2014 года, когда в бюллетене избиратели увидели рядом с именем действующего губернатора никому не известных представителей Казачьей партии и Аграрной партии). Второй, более яркий, - с участием в выборах кандидаты от КПРФ или ЛДПР. В этом случае процент проголосовавших за кандидата от власти может не таким высоким, но результат выборов бесспорно воспринимается общественностью.
В субботу «Первый кандидат в губернаторы Липецкой области сдал подписи муниципальных депутатов в избирком». Депутат облсовета от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова прошла муниципальный фильтр, собрав подписи 171 депутата из всех районов области.
Уже на этой неделе станет ясно, по какому сценарию пройдут выборы губернатора - классическому с кандидатами-клоунами или конкурентному, с участием кандидатов от КПРФ и ЛДПР (пусть не обижается Лариса Ксенофонтова, но ее в любом случае допустили бы до выборов хотя бы исходя из гендерного принципа - в бюллетене должна быть хотя бы одна женщина). Последний срок сдачи подписей мундепов в облизбирком - шесть часов вечера 24 июля.
Просто жуть!
15 июля «В Ельце зарезали двух взрослых и ребенка». В поселке ТЭЦ обнаружили трех убитых: женщину, ее 7-летнего сына и мужчину. Тела убитых в их квартире нашли родственники. В квартире также находилась 4-летняя дочь хозяйки - она осталась жива.
По предварительным данным, убийство было совершено днем 14 июля: тогда соседи слышали крики. Предположительно, сожитель нанес смертельные ножевые ранения хозяйке квартиры и ее сыну, но не тронул девочку, после чего покончил жизнь самоубийством. «Руководитель регионального Следственного Управления взял под контроль расследование убийства в Ельце».
Корреспонденты GOROD48 побывали в доме, где случилась трагедия (см. «Дети приняли его, как родного»).
На этой неделе в судах Липецка были вынесены приговоры по совершенным ранее кровавым преступлениям. Дела подозреваемых слушались присяжными заседателями, которые не нашли вины подсудимых в инкриминируемых им злодеяниях.
Так, присяжные не признали доказанным то, что 4 июня 2018 года 70-летний житель Двуречек Александр Дергунов убил двух своих односельчан вблизи озера Духовое Липецкого района. «Обвиняемого в двойном убийстве 70-летнего мужчину оправдали». Следствие считало мотивом убийства ревность пенсионера к бывшей жене, с которой он развелся около 30 лет назад. Бывшая супруга как-то раз передавала Дергунову продукты через одного из его знакомых, что и стало, по мнению следствия, причиной для ссоры и убийства обидчика и случайного свидетеля. У стороны обвинения не было прямых улик. Все дело было построено на косвенных доказательствах. Сам подсудимый в ходе следствия и слушания дела вины не признавал. В тоже время присяжные сочли доказанным обвинение Дергунова в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, но указали, что он заслуживает снисхождения.
В Правобережном районном суде Липецка «Присяжные вынесли вердикт по делу о смерти от кувалды». Владимира Унчикова обвиняли в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Присяжные признали подсудимого невиновным в убийстве, сочтя, что тот оборонялся.
А вот В областном суде не помиловали четверку рэкетиров». Липчане, совершившие разбойное нападение на 57-летнего мужчину и завладевшие его автомобилем, останутся в местах лишения свободы.
Ну и ну!
16 июля GOROD48 сообщил: «Уходит мэр Ельца». В должности Сергей Панов проработал девять лет, но не сработался с врио губернатора.
«В Чаплыгине на историческом месте строят псевдоисторический объект». На месте расположения остатков крепости «Ораниенбург» 1703-го года постройки местные чиновники возводят кирпичную конструкцию, которая, видимо, должна имитировать бастионы петровского времени (нуачетакова - в Нижнем парке Липецка есть же гостевой домик Петра Великого из оцилиндрованного бруса!)
А вот это неожиданно, но правильно: «В Липецке предлагают штрафовать автомобилистов-меломанов». Инициатор обсуждения предлагает законодательно закрепить правила и штрафы для автомобилистов-меломанов.
За внебюджетный счет
В понедельник на брифинге в администрации Липецка вице-мэр Евгений Павлов заявил, что из городского бюджета на все многочисленные мероприятия Дня города, растянутые с 17 до 20 июля, будет потрачено лишь 1 750 000 рублей (на 50 тысяч больше, чем годом ранее). Все события будут подаваться под тремя соусами: 85-летия выплавки первого чугуна новолипецкими металлургами, 65-летия создания Липецкой области и, собственно, Дня города. Львиная доля средств на финансирование многочисленных мероприятий Дня города - внебюджетные, главным образом, ПАО «НЛМК» (см. «Мэрия Липецка: празднование Дня города обойдутся с минимумом неудобств для автомобилистов»).
17 июля «НЛМК подарил липчанам концерт «Самоцветов» и файер-шоу» на стадионе «Металлург». Причем сюда пригласили всех ветеранов региона (для их подвоза были задействованы 80 автобусов). Онлайн-трансляция яркой праздничной программы была доступна на больших экранах под открытым небом в Липецке на Городище и в районных ДК.
- Прямо как в юность вернулась, - поделилась пенсионерка, липчанка Галина. - Мой муж работал на НЛМК, и сегодня я пришла сюда, чтобы отметить и день города, и его профессиональный праздник. Благодарна комбинату за такой подарок - возможность вспомнить свое прошлое. Трогательно, просто до слез, время будто повернулось вспять.
На следующий день, 18 июля, уже свой подарок горожанам сделали мэрия, администрация области и правительство РФ: «В микрорайоне «Елецкий» в День города с опозданием на полгода открыли детский сад». Глава Липецка Евгения Уваркина и врио губернатора Игорь Артамонов наряду с восхищением новым дошкольным учреждением высказали претензии застройщику. В свою очередь, глава Липецка пообещала сдать в этом году еще семь ясель и начать строительство трех новых детсадов - в микрорайонах «Звездный», «Победа» и «Европейский». А 19 июля «Липецк получил 50 новых пассажирских автобусов» большого класса VOLGABUS 5270G2 (90% из 395 млн рублей - средства областного бюджета). До конца года еще порядка 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики с помощью субсидий из городского и областного бюджетов.
В середине недели GOROD48 сообщил о том, что «Граффити на площади Победы готово» - участники творческой коллаборации Treaph19 лейбла Black Star закончили огромный рисунок на стенах дома №3а по площади Победы, изобразив подсвеченные лучами солнца истребители пилотажной группы «Соколов России» (рисунок на девятиэтажке стал подарком спонсоров к Дню города).
Были и другие подарки. В парк Победы «Посмотреть выступление гостя НЛМК - Авраама Руссо пришли 22 тысячи липчан». После того, как «Лучшим работникам НЛМК вручили государственные награды» в областном академическом театре драмы имени Льва Толстого металлурги насладились выступлением «Хора Турецкого». А еще новолипчане предъявили горожанам итоги первого этапа реконструкции парка Металлургов. Липчане увидели новую колоннаду на входе, центральную аллею, 122 необычных светомузыкальных фонаря.
- Обновленный парк - один из подарков липчанам к Дню города и Дню металлургов. Парку уже более полувека, и вот пришло время привести его в порядок - сделать его современным пространством. Очень символично, что реконструкция парка пришлась на юбилей для города, - напомнил президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. - Мы надеемся, что парк станет любимым местом отдыха липчан (см. «Такого парка нет нигде в России»).
НЛМК инвестировал в реновацию парка более 75 млн рублей. Вторая очередь работ будет финансирована из бюджетов Липецка и региона. Ожидается, что реконструкция парка НЛМК завершится этой осенью. После этого здесь будет работать круглогодичный павильон с пунктом проката и кафе, вокруг парка проложат велодорожку, внутри - беговую дорожку и трассу для воркаута.
А еще «В Липецке открыли памятник Виктору Сорокину». Официально он называется «Художник». Также липчане увидели итоги первой очереди реконструкции бульвара, названного в честь художника. Работы оплачивают представители местного бизнес-сообщества. Три дня Нижний парк был отдан под этнокультурный фестиваль «Липецкое городище», где встретились три эпохи - Средневековье, XVIII и XIX века (см. «Восхитительно! Я в восторге!»). Было чрезвычайно востребовано и появившееся в прошлом году Городище. В пятницу GOROD48 сообщил, что «На Городище негде яблоку упасть: зрители встречают звезд Black Star». Организаторы фестиваля посчитали, что «Салют на Городище смотрят 42 000 человек». Но главный салют ждал липчан и гостей города вечером в субботу.
«Под крылом самолета...»
Главными событиями субботы помимо фейерверка, который над площадью Петра Великого давали сразу с трех точек, стали другие события, местом которых было небо. И небо преподнесло сюрпризы.
Так, в полдень GOROD48 сообщил, что «Соколы России» показывают мастерство в небе над Липецком». Демонстрационные полеты пилотажной группы Липецкого авиацентра состоялись там же, где и годом ранее - над акваторией реки Воронеж в центре города. Гвоздем программы стал воздушный бой. Липчане высоко оценили сложность программы: боевые истребители летали на малой высоте и в ограниченном пространстве на скоростях в 500-800 км/ч. Выяснилось, что «Авиашоу смотрели 100 000 липчан».
На авиашоу случился казус. Во время одиночного выступления ведущего пилотажной группы произошла нештатная ситуация: от одного из самолетов отвалился тормозной парашют. Это не повлияло на выполнение штатного полетного задания (см. «В районе улицы Спиртозаводской ищут тормозной парашют истребителя»).
Еще один казус приключился в пятницу - «Липчанка пожаловалась в полицию на шум от репетиции авиашоу». Женщина позвонила на номер «02» и потребовала прислать к ней наряд полиции, чтобы оформить жалобу.
20 июля в 18.00 в Липецке должен был состояться первый Фестиваль воздухоплавания «Над нашими домами». Горожанам обещали вереницу воздушных шаров, которые должны пролететь над центром Липецка и зависнуть над площадью Петра Великого. Но вчера в Липецке поднялся сильный ветер. Порывы были такими сильными, что ломало деревья. В итоге далеко не все «Воздушные шары долетели до площади Петра». Но публика утешилась праздничным концертом. Его хедлайнером стала группа «Градусы». А в 22.45 из трех точек - от Сбербанка, бывшей гостиницы «Турист» и от ГДМ «Октябрь» - грянули залпы праздничного салюта (см. «Световым шоу и салютом заканчивается в Липецке День города»).
Кладут на совесть!
Наконец-то новый для Липецка подрядчик, ООО «Руслан-1», который реконструирует проспект Победы и благоустраивает улицу Космонавтов, приступил к подготовительным работам по укладыванию нового покрытия тротуаров (см. «На улице Космонавтов меняют 30-летнюю плитку»). Вместо нее будет уложено разноформатное цветное плиточное покрытие по типу того, что в прошлом году появилось на проспекте Мира. Подрядчик должен закончить все работы на улице Космонавтов до 1 октября.
В свою очередь, Евгения Уваркина сообщила депутатам горсовета о том, что вскоре у каждой улицы появится свой архитектурный дизайн (см. «На улицах Липецка не будет чересполосицы из разных видов тротуарной плитки»).
- Все делаем постепенно. Разрабатывается концепция набережной, Зеленого острова. Рассчитываем на привлечение внебюджетных средств по этим направлениям. В этом году делаем 135 дворов. Для чистоты и порядка в Липецке разрабатываем проект Положения о благоустройстве прилегающей к офисам и магазинам территории - предприниматели, имеющие бизнес на первых этажах зданий, должны убирать территории у своих офисов и магазинов. Разрабатываем дизайн центра города с привлечением молодых архитекторов. Например, возьмем улицу вдоль Нижнего парка, улицу Карла Маркса. Там сейчас уложены четыре вида плитки! Мы закрепим архитектурный дизайн, и не дома, а целой улицы. Как только примем нормативные документы, будем встречаться с общественностью и бизнесом, чтобы решать конкретно то, что и кто будет делать, чтобы наш город был чистым и красивым, - заявила глава Липецка.
А вот «Игорь Артамонов призвал липецких строителей «не отмораживаться». Неудовольствие врио губернатора вызвала нерасторопность местных застройщиков в предложениях по освоению бюджетных средств на строительстве жилья для детей-сирот и переселенцев. Он пригрозил липецким строителям заменить их московскими девелоперами.
- Призываю шевелиться активнее, не то мы будем вынуждены найти сговорчивых людей. Вы долгое время жили в неконкурентных в условиях, а сейчас времена изменились. Мы хотим видеть вашу активность. Деньги нам выделяют большие, поэтому и решения должны быть нетривиальные, - обратился врио губернатора к главам органов местного самоуправления и строителям.
Глава региона заявил, что пришло время думать не о точечной, а о комплексной застройке территорий. По словам Игоря Артамонова, для такой застройки Липецка уже нет свободных земельных участков. Потенциально один такой найден в районе Опытной станции. «Работаем с институтом рапса, пытаемся обменять их пригодную для застройки землю на иную». Также глава региона отметил, что пришел конец историям, подобным тем, какая была в переулке Яблочкина, а вице-губернатор Илья Тузов заметил, что отныне ни одно разрешение на точечную застройку не будет выдаваться без согласия на то губернатора.
На заседании администрации области зашла речь и о реновации Липецка. По словам первого вице-мэра городской администрации Михаила Щербакова, в муниципальную программу расселения попали жители 122 домов. Для нового строительства сформированы земельные участки в поселке ЛТЗ на территории ранее снесенных двухэтажных домов. Эти участки обеспечены коммунальной инфраструктурой. «Если там ставить пятиэтажки, то реконструкции сетей не потребуется». Есть и иные возможности строительства бюджетного и коммерческого жилья в Липецке. В частности, сноса за счет застройщика ветхого или аварийного жилья и строительства на расчищенном месте нового. Возможен выкуп девелоперами земельных участков с торгов. Строительство бюджетного жилья возможно помимо района ЛТЗ на Соколе и на Лебедянском выезде.
Центр же города может быть интересен для тех девелоперов, которые хотят заработать на этом неплохие деньги. В частности, вице-губернатор Илья Тузов назвал таким лакомым куском район в границах улиц Интернациональной-Гагарина-Ленина-Пролетарской.
Между тем стало известно о том, что «Район НЛМК застроят невысокими домами». А вот «Проект строительства «второго «Елецкого» утвердят после устранения замечаний».
Первая пошла!
Как уже сообщал GOROD48, в регионе создан Липецкий экспертный клуб, задача которого стать мостом между общественностью и властью. На этой неделе на очередном заседании клуба побывал Александр Кынев, ученый-политолог, специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ, исследований партийных и избирательных систем. GOROD48 не мог не воспользоваться случаем поговорить с кандидатом политических наук, доцентом департамента политической науки факультета социальных наук Высшей школы экономики об особенностях губернаторских выборов в Липецкой области (см. «Александр Кынев: «Думаю, врио губернатора заинтересован в конкурентных выборах»).
По словам политолога, Игорь Артамонов просто обречен в рамках своей избирательной кампании говорить о новых горизонтах, перспективах, развитии. Быть, то есть, символом перемен. С другой стороны, учитывая, что наш регион весьма консервативный с точки зрения структуры экономики и состояния элиты, врио губернатора вынужден во избежание саботажа старой номенклатуры (в соцсетях ее называют «сельсоветом») пойти на выборы от «Единой России».
В сценарии самой избирательной кампании Александр Кынев видит два возможных варианта. Первый, классический, - это губернатор и два-три карикатурных кандидата-спойлера в избирательном бюллетене (такими были выборы 2014 года, когда в бюллетене избиратели увидели рядом с именем действующего губернатора никому не известных представителей Казачьей партии и Аграрной партии). Второй, более яркий, - с участием в выборах кандидаты от КПРФ или ЛДПР. В этом случае процент проголосовавших за кандидата от власти может не таким высоким, но результат выборов бесспорно воспринимается общественностью.
В субботу «Первый кандидат в губернаторы Липецкой области сдал подписи муниципальных депутатов в избирком». Депутат облсовета от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова прошла муниципальный фильтр, собрав подписи 171 депутата из всех районов области.
Уже на этой неделе станет ясно, по какому сценарию пройдут выборы губернатора - классическому с кандидатами-клоунами или конкурентному, с участием кандидатов от КПРФ и ЛДПР (пусть не обижается Лариса Ксенофонтова, но ее в любом случае допустили бы до выборов хотя бы исходя из гендерного принципа - в бюллетене должна быть хотя бы одна женщина). Последний срок сдачи подписей мундепов в облизбирком - шесть часов вечера 24 июля.
Просто жуть!
15 июля «В Ельце зарезали двух взрослых и ребенка». В поселке ТЭЦ обнаружили трех убитых: женщину, ее 7-летнего сына и мужчину. Тела убитых в их квартире нашли родственники. В квартире также находилась 4-летняя дочь хозяйки - она осталась жива.
По предварительным данным, убийство было совершено днем 14 июля: тогда соседи слышали крики. Предположительно, сожитель нанес смертельные ножевые ранения хозяйке квартиры и ее сыну, но не тронул девочку, после чего покончил жизнь самоубийством. «Руководитель регионального Следственного Управления взял под контроль расследование убийства в Ельце».
Корреспонденты GOROD48 побывали в доме, где случилась трагедия (см. «Дети приняли его, как родного»).
На этой неделе в судах Липецка были вынесены приговоры по совершенным ранее кровавым преступлениям. Дела подозреваемых слушались присяжными заседателями, которые не нашли вины подсудимых в инкриминируемых им злодеяниях.
Так, присяжные не признали доказанным то, что 4 июня 2018 года 70-летний житель Двуречек Александр Дергунов убил двух своих односельчан вблизи озера Духовое Липецкого района. «Обвиняемого в двойном убийстве 70-летнего мужчину оправдали». Следствие считало мотивом убийства ревность пенсионера к бывшей жене, с которой он развелся около 30 лет назад. Бывшая супруга как-то раз передавала Дергунову продукты через одного из его знакомых, что и стало, по мнению следствия, причиной для ссоры и убийства обидчика и случайного свидетеля. У стороны обвинения не было прямых улик. Все дело было построено на косвенных доказательствах. Сам подсудимый в ходе следствия и слушания дела вины не признавал. В тоже время присяжные сочли доказанным обвинение Дергунова в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, но указали, что он заслуживает снисхождения.
В Правобережном районном суде Липецка «Присяжные вынесли вердикт по делу о смерти от кувалды». Владимира Унчикова обвиняли в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Присяжные признали подсудимого невиновным в убийстве, сочтя, что тот оборонялся.
А вот В областном суде не помиловали четверку рэкетиров». Липчане, совершившие разбойное нападение на 57-летнего мужчину и завладевшие его автомобилем, останутся в местах лишения свободы.
Ну и ну!
16 июля GOROD48 сообщил: «Уходит мэр Ельца». В должности Сергей Панов проработал девять лет, но не сработался с врио губернатора.
«В Чаплыгине на историческом месте строят псевдоисторический объект». На месте расположения остатков крепости «Ораниенбург» 1703-го года постройки местные чиновники возводят кирпичную конструкцию, которая, видимо, должна имитировать бастионы петровского времени (нуачетакова - в Нижнем парке Липецка есть же гостевой домик Петра Великого из оцилиндрованного бруса!)
А вот это неожиданно, но правильно: «В Липецке предлагают штрафовать автомобилистов-меломанов». Инициатор обсуждения предлагает законодательно закрепить правила и штрафы для автомобилистов-меломанов.
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