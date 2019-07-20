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«Соколы России» показывают мастерство в небе над Липецком

47 1881
#авиашоу #День города
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«Соколы России» показывают мастерство в небе над Липецком

Демонстрационные полеты пилотажной группы Липецкого авиацентра посвященны празднованию Дня города Липецка и Дня Металлурга.

Авиационная группа высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России» Липецкого авиацентра начала демонстрационные полеты над акваторией реки Воронеж в центре Липецка. Посмотреть полеты на набережной собрались тысячи горожан.

В своей программе, которая продлится 23 минуты, «Соколы России» покажут воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах показывает тактические приёмы воздушного боя.

В реальных условиях воздушный бой происходит на больших высотах и расстояниях, а во время показа летчики демонстрируют эти приемы на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков.

Сложность этой программы заключается в пилотаже боевых истребителей на малой высоте (до 200 м) и ограниченном пространстве ( непосредственно над местом показа) на больших скоростях (500-800 км/ч). 

Кроме воздушного боя «Соколы России» продемонстрируют групповой высший пилотаж фигур: петля Нестерова, бочка, колокол, ракушка, вираж, роспуск и т.д. на минимальных интервалах и дистанциях.

Возглавляет пилотажную группу Заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев. Начальник исследовательского отдела Липецкого Авиацентра, Лётчик – снайпер.

В составе группы:

- левый ведомый: Заслуженный военный летчик России, подполковник Юрий Спрядышев, старший инструктор – лётчик инспектор исследовательского отдела Липецкого Авиацентра;

- правый ведомый, капитан Виталий Сорокин, командир звена авиагруппы Липецкого Авиацентра;

- хвостовой ведомый, майор Денис Половко, старший штурман-летчик авиаполка Липецкого авиацентра;

- 2-й хвостовой ведомый, майор Федор Черненко, старший штурман авиагруппы Липецкого Авиацентра. 

Более 15 лет, официальным представителем пилотажной группы и комментатором ВКС на всех авиационных праздниках и показах является полковник Игорь Басов, начальник исследовательского отдела Липецкого авиацентра, неоднократно выполнявший полеты в составе группы в качестве воздушного оператора. Также он является мастером спорта по парашютному спорту, имеет более 4500 прыжков с парашютом, 2-х кратный рекордсмен мира, 3-х кратный рекордсмен Европы и 4-х кратный рекордсмен России в дисциплине групповая парашютная акробатика-Большие формации. Входит в состав тренерского штаба национальной команды РФ.

47 1881
#авиашоу #День города
2

Комментарии (47)

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Ого

2 минуты назад
А почему летали не раскрашенные это ведь день города? И это наши летуны. Или что раскрашенные только для Москвы, и Питера?
ответить

Ура ура

3 минуты назад
Керосин стоит денег , сожгли больше , бюджет станет меньше
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Лунтик

5 минут назад
Карнач, мне чего я просто побывал на аттракционы немогу отойти ус.....сь над этим цирком!!!!!!!
ответить

Гость

5 минут назад
Уже можно? Ахахаха))) зачёт
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Ната

5 минут назад
Гость, мне плевать на ваше зомбированное тв мнение. Сидя в гоМне и радоваться таким шоу, это дебилизм последней стадии. Приехали с отпуска и сходя на перона, сразу депересняк. Грязь, вонь.
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Размахаи

5 минут назад
В данном случае, как и во многих подобных видны "длинные ослиные уши" технического состава - иными словами - виноват техник самолета - не проконтролировал закрытие замка и фиксацию серьги тормозного парашюта! Тормозной парашют еще надо УМЕТЬ установить, мало того - он сам представляет из себя мягкий (и тяжелый) контейнер с серьгой на тросике. Для надежной фиксации при его установке парашют нужно правильно и с НЕХИЛЫМ (!!!) усилием дослать в отсек, чтоб сработал замок и зафиксировал серьгу. При этом должен утопиться шток (штырь) сигнализатора-индикатора закрытия замка (который окрашен в красный цвет). В обязанность техника самолёта входит контроль его состояния и надежности фиксации серьги, что, корее всего, не было сделано. (Раньше, в былые времена) тормозной парашют устанавливался ТОЛЬКО техником самолета, потом, при "рассчетной" системе - ответственным по данному "маршруту", техник - контролирующее (и ответственное) лицо.
ответить

Перри Мейсон

6 минут назад
Серега, "оппозиционера" сбросили. Кровавый режим, чё...
ответить

Алкан с пятнадцатого

7 минут назад
Ежик, я видел, минут пять назад.
ответить

Ежик

7 минут назад
Алкан с пятнадцатого, Я не видел.
ответить

Серега

7 минут назад
Кто там упал из самолета ? Кто знает ?
ответить
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