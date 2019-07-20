«Соколы России» показывают мастерство в небе над Липецком

Демонстрационные полеты пилотажной группы Липецкого авиацентра посвященны празднованию Дня города Липецка и Дня Металлурга.

Авиационная группа высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России» Липецкого авиацентра начала демонстрационные полеты над акваторией реки Воронеж в центре Липецка. Посмотреть полеты на набережной собрались тысячи горожан.

В своей программе, которая продлится 23 минуты, «Соколы России» покажут воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах показывает тактические приёмы воздушного боя.

В реальных условиях воздушный бой происходит на больших высотах и расстояниях, а во время показа летчики демонстрируют эти приемы на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков.

Сложность этой программы заключается в пилотаже боевых истребителей на малой высоте (до 200 м) и ограниченном пространстве ( непосредственно над местом показа) на больших скоростях (500-800 км/ч).

Кроме воздушного боя «Соколы России» продемонстрируют групповой высший пилотаж фигур: петля Нестерова, бочка, колокол, ракушка, вираж, роспуск и т.д. на минимальных интервалах и дистанциях.

Возглавляет пилотажную группу Заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев. Начальник исследовательского отдела Липецкого Авиацентра, Лётчик – снайпер.

В составе группы:

- левый ведомый: Заслуженный военный летчик России, подполковник Юрий Спрядышев, старший инструктор – лётчик инспектор исследовательского отдела Липецкого Авиацентра;

- правый ведомый, капитан Виталий Сорокин, командир звена авиагруппы Липецкого Авиацентра;

- хвостовой ведомый, майор Денис Половко, старший штурман-летчик авиаполка Липецкого авиацентра;

- 2-й хвостовой ведомый, майор Федор Черненко, старший штурман авиагруппы Липецкого Авиацентра.

Более 15 лет, официальным представителем пилотажной группы и комментатором ВКС на всех авиационных праздниках и показах является полковник Игорь Басов, начальник исследовательского отдела Липецкого авиацентра, неоднократно выполнявший полеты в составе группы в качестве воздушного оператора. Также он является мастером спорта по парашютному спорту, имеет более 4500 прыжков с парашютом, 2-х кратный рекордсмен мира, 3-х кратный рекордсмен Европы и 4-х кратный рекордсмен России в дисциплине групповая парашютная акробатика-Большие формации. Входит в состав тренерского штаба национальной команды РФ.