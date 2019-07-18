НЛМК подарил липчанам концерт «Самоцветов» и файер-шоу

День города и День металлурга липчане начали отмечать 17 июля. Старт праздничных шоу посвятили ветеранам НЛМК – главным зрителям концертной программы на стадионе «Металлург».

Пригласили также нынешних работников комбината, жителей из всех районов области. Впрочем, организаторы щедро делились зрелищем со всеми – после того, как ветераны НЛМК заняли свои места, пройти на стадион мог любой желающий.Сразу на входе обладателей пригласительных билетов встречала большая группа волонтеров: одни раздавали подарки – пакеты с кепками и дождевиками на случай возможной непогоды, другие помогали найти свой сектор. Работник комбината Максим Темерев – он пришел с женой и сыном - был очень доволен волонтерской поддержкой:- Встреча организована замечательно! Вот, сразу подарок дали. На концерт пришли всей семьей – билеты я получил на комбинате, там рассказали, что на стадионе будет концерт, предложили пригласительные. Вот, пришли отдохнуть всей семьей.Перед началом концерта с праздником липчан поздравили управляющий директор ПАО НЛМК Сергей Филатов, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, председатель профсоюзной организации НЛМК Василий Литовкин.- Этот год для нас юбилейный вдвойне – 65 лет исполнилось со дня образования Липецкой области и 85 – со дня выплавки первого чугуна. Нам есть чем гордиться. Так, в 2013 году комбинат впервые превысил объемы производства, которые были до того, и рекордные показатели вывели предприятие в локомотивы России. Сегодня хочу поблагодарить ветеранов НЛМК за их вклад в развитие, а нынешних сотрудников – за их труд и готовность идти вперед. Надеюсь, что вместе мы добьемся новой цели – сделать комбинат одним из мировых ведущих лидеров, - такими словами поблагодарил работников комбината его директор Сергей Филатов.О важности 85-летнего юбилея сказал врио губернатора Игорь Артамонов. А его теплые слова об Иване Франценюке вызвали настоящую овацию.- В Липецкой области я работаю меньше года, однако даже за такой короткий срок увидел, с каким уважением здесь произносят имя Ивана Франценюка – этого гениального руководителя. Липчане с огромной гордостью произносят его имя. Сегодня Липецк и комбинат неразделимы, и за движением вперед города и его образующего предприятия стоит большой труд. Спасибо вам за то, что работаете на благо Липецкой области и России.Главный профсоюзный лидер комбината также поздравил бывших и нынешних работников с профессиональным праздником.- Комбинат и Липецк давно связаны одной судьбой, потому мы отмечаем эти два праздника вместе. А нашей молодежи есть с кого брать пример трудолюбия.Организаторы приготовили для ветеранов НЛМК яркую праздничную программу, побывать на которой виртуально могли не только те, кто приехал на стадион. Зрители увидели театрализованное представление, посвящённое созданию и развитию Новолипецкого металлургического комбината – его онлайн-трансляция была доступна не только в интернете. Шоу на больших экранах под открытым небом наблюдали зрители в Липецке, Ельце, Данкове.За словами поздравлений пришло время концертной программы. Липчан поздравляли старыми и современными композициями, из Чебоксар приехала команда – чемпион России по черлидингу, чье выступление великолепно скомбинировало танец и гимнастические элементы. После того, как ребята из творческих коллективов города во время танца-флешмоба отпустили в небо шарики, настало время для выступления ВИА «Самоцветы». Зрители встретили легендарный коллектив юности аплодисментами и с удовольствием подпевали знакомым хитам – «Листья желтые», «Увезу тебя я в тундру», «Вся жизнь впереди», «Белые крылья», «Синий иней» и пр. Танцевали все – и пенсионеры-ветераны, и их дети и внуки. Кто-то спускался вниз, другим вполне хватало места прямо на трибунах, возле собственного сиденья. Конечно, снимали любимых артистов на свои гаджеты – думаете, только молодые? Нет! Их бабушки не менее увлеченно пользовались камерами телефонов, чтобы запечатлеть на память приятные моменты встречи с артистами.- Прямо как в юность вернулась, - поделилась пенсионерка, липчанка Галина. – Мой муж работал на НЛМК, и сегодня я пришла сюда, чтобы отметить и день города, и его профессиональный праздник. Благодарна комбинату за такой подарок – возможность вспомнить свое прошлое. Трогательно, просто до слез, время будто повернулось вспять.Между тем, после прощания с ВИА «Самоцветы» зрителей ждал еще один подарок – удивительное файер-шоу и салют. Движущиеся огни пламени своим мистическим рисунком буквально остановили тех, кто уже шел к выходу. Зрители заворожено следили за укрощенным элементом огненной стихии. Для некоторых огненное шоу вызывало ассоциации с выплавкой чугуна, когда лавина пламени помогает делать жизнь людей легче. Ярких красок добавил салют, который запустили на фоне файер-шоу.