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14 минут назад

В Липецке началась расчистка отстойника между Комсомольским прудом и Липовкой

До окончания работ по реконструкции Комсомольского пруда остается чуть менее трех месяцев. По контракту строители должны управиться ко Дню города

На этой неделе началась очистка от залежей грязи и ила отстойника между основным руслом реки Липовка и Комсомольским прудом. Отстойник построен в 2010 году после ливней, затопивших улицы Большие и Малые Ключи, Каменный Лог. Вода Липовки, прежде чем попасть в пруд, большую часть ила оставляет в этом отстойнике.

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Очистка Комсомольского пруда началась в сентябре прошлого года. Как сообщал GOROROD48, после того, как пруд очистят, на его дно уложат пирог из глиняного замка, бетонной отмостки и бентонитовых матов, чтобы чаша пруда больше не протекала. Работы по двум контрактам стоимостью 28, 9 млн руб и 7,4 млн руб должны закончиться к середине лета. Фонтаны на Комсомольском пруду собираются включить ко Дню города.

Благоустройство Комсомольского пруда на этом не закончится. Разыгран еще один контракт стоимостью 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по восстановлению подпорных стенок и обустройство пешеходной зоны на прилегающей к пруду территории и вокруг водоотводного канала реки Липовка.
расчистка Комсомольского пруда
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