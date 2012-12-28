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25 минут назад
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Липецкая вечЁрка: выборы мэра, таран трамвая, и арест 17-летней подозреваемой в теракте

Сегодня, 23 апреля, депутаты дали старт процедуре выборов мэра Липецка, «ГАЗель» протаранила трамвай, и девушку арестовали по подозрению в подготовке теракта.

С 6 мая желающие стать мэром Липецка могут нести документы в городской Совет депутатов, на Советскую, 22. Именно в этом здании будет работать конкурсная комиссия.

Сегодня сессия горсовета, можно сказать, дала старт избирательной кампании. Выбирать мэра будут депутаты.

Работа комиссии разделена на два этапа. Первый продлится до 7 июня. На основании поданных документов члены конкурсной комиссии решат, кого допустить до состязаний. Самый интересный, второй этап, назначен на 14 июня. Кандидаты будут защищать свои программы развития Липецка. В финал выйдут двое. Именно из них депутаты и выберут мэра.

На сегодняшней сессии мэр Евгения Уваркина не проронила ни слова о своих планах на будущее.

«Попробуйте удержаться на плаву в такой обстановке. Уваркиной нужно давать медаль за героизм. А вы сидите на диване, в носу ковыряете и мечтаете о райской жизни. Поэтому и всё, чем вы недовольны и происходит. Один человек не может вытянуть такой груз, так что нужно всем миром помогать., а не палки в колёса вставлять», — написала Светлая.

«Пусть попробует мэром побыть кто-то другой. Хуже уже не будет, а вдруг лучше будет. Поработала — дай другому», — попросила Злата.

На улице Циолковского водитель «ГАЗели» сегодня протаранил трамвай.


Авария обошлась без пострадавших. Судя по видеозаписи, так и осталось непонятным, на что рассчитывал водитель грузовика, выезжая на рельсы.

«Молодец газелист, пора старые трамвай выбрасывать в металлолом, новый давай выпускай на линию», — съязвил Гость.

17-летнюю липчанку  арестовали по подозрению в подготовке теракта. По версии следствия она пыталась поджечь здание военного комиссариата по Данкову, Данковскому и Лев-Толстовского районам. До комиссариата девушка даже не дошла. Только купила компоненты для изготовления легковоспламеняющейся жидкости и хранила их в бутылке.

«Свои действия она согласовывала с неустановленным лицом, переписываясь в мессенджере», — говорится в релизе судебной системы области. 

Статья УК «Приготовление к совершению террористического акта» предполагает, в том числе, и пожизненное лишение свободы.

«Испортила себе жизнь, зачем?» — спросил Правдоруб.

Сотрудники УФСБ рассказали о еще одном задержании. Два хитрых гражданина развели бизнесмена на 800 000 рублей. За эти деньги они пообещали, что сотрудники ФСБ проведут обыск у его конкурентов. В отношении двух липчан возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».


Погода вернулась к климатической норме. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке ожидается от +1 до +3 градусов, а  днем столбики термометров могут подняться до +18 градусов.

И еще. В Липецке с 3 по 12 мая будет бесплатным проезд в общественном транспорте (муниципальном и коммерческом) для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, включая несовершеннолетних узников фашизма, а также одного сопровождающего лица. Водителю надо показать соответствующее удостоверение.

Комментаторы GOROD48 неоднозначно отнеслись к этой новости. Видимо, давно не видели в общественном транспорте ветеранов. Героям ведь уже примерно по 100 лет.

«Какая неслыханная щедрость, вы ещё Чапаеву проездной выдайте», — заметил Фокс.

«Кого вы собрались возить? Самому молодому участнику ВОВ на начало войны это где-то 17 лет — год рождения 1924. На сегодня ему уже 100 лет. Им давно уже надо было сделать бесплатный проезд, и не только в эти дни. А то сделали одолжение, не смешите людей», — добавил 1.

«Их уже почти не осталось. Моя мама 31 года рождения, труженик тыла, 92 года, уже третий год лежит, парализованная. Единственная, оставшаяся в живых, из братьев и сестёр. А участники и того старше. Сколько их? Неужели нельзя выдать ко дню Победы постоянные бесплатные проездные? Для тех, кто передвигается самостоятельно? Неужели город обеднеет?» — предложила Пенсионерка.

«Их сколько осталось? Да их уже на такси надо возить, пожизненно», — предложил Lex.
вечЁрка
выборы
авария
арест
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Комментарии (1)

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Электорат
6 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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